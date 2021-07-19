«Карасев отлично отработал Евро. И это не только мое мнение». Виктор Кашшаи — о судьях РПЛ, «дисквале» Лапочкина и работе VAR

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи во время семинара для судей РПЛ, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге, пообщался с прессой, ответив на многие назревшие вопросы.

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи во время семинара для судей РПЛ, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге, пообщался с прессой, ответив на многие назревшие вопросы.

Про работу системы VAR на матчах Тинькофф РПЛ

— Затрагиваете ли вы с судьями РПЛ при подготовке к сезону тему VAR, в том числе по итогам Евро?

— Конечно. Но когда речь идет про VAR, говорим ли мы про Евро или РПЛ, испанский или французский чемпионат — споры по его использованию и степени использования бесконечны и будут продолжаться всегда. Сказать, когда они прекратятся — вещь не совсем реалистичная. Что мы можем сделать в плане выработке единого подхода? Здесь мы руководствуемся принципами, разработанными УЕФА. Очень хотим, чтобы у судей была практика. И здесь выражаем большую благодарность «Матч ТВ», за возможность, которая у нас была в ходе Кубка Париматч Премьер. Во время 6 матчей нам были предоставлены все технологические возможности. Это послужило хорошей базой для подготовки судей к новому сезону.

— На всех ли матчах РПЛ в новом сезоне планируется использовать VAR?

— Это зависит в первую очередь от графика матчей. У нас есть техническая возможность использовать VAR на 4 матчах в день. Видел, что некоторые матчи в турах будут проводиться по пятницам и понедельникам. Думаю, что сможем использовать систему на всех матчах. На мой взгляд, это будет справедливо для всех команд, чтобы VAR вел проверку на всех матчах. Его использование будет минимизировать ошибки, и судьи сами рады, что он есть — это помощь и поддержка для них при принятии решений.

— Будет VAR в РПЛ работать быстрее, как это происходит на ЛЧ или было недавно на Евро?

— Помню, когда мы только начинали использовать VAR в России в 2020 году, было очень много дискуссий, насчет того, что все слишком медленно, надо ускорить процесс. Сейчас ситуация гораздо лучше, споров и протестов насчет того, что процесс слишком медленный, стало меньше. За счет чего мы можем ускорится. Со временем у нас становится больше опыта и мы можем принимать более качественные решения. После каждый игры этот процесс ускоряется. Мы надеемся, что эта тенденция продолжиться. Но тут нужно понимать, что 5 секунд, этого часто недостаточно. Наш главный приоритет — это точность принятия решения. Лучше иногда что называется проверить 2 раза, чем что-то упустить. Но, конечно же, мы будем стремиться, чтобы процесс стал еще быстрее, сохраняя и соблюдая качество принятия решения. Понимаем, что для игроков ждать 2-3 минуты — это слишком много. Будем стараться принимать решения как можно быстрее.

О рекомендациях судьям РПЛ перед стартом сезона и своем будущем

— Расскажите о задачах на 4-дневный семинар арбитров РПЛ.

— Это медицинский осмотр, проверка физического состояние рефери — мы должны понять, насколько их уровень соответствует планке УЕФА. Главная цель за эти четыре дня проверить, что все у нас готово к сезону, дать наши советы и рекомендации на предстоящий и понять, что судьи готовы непосредственно к играм, — сказал Кашшаи.

— В чем заключаются эти рекомендации?

— Мы выбрали 8 основных тем. В первую очередь речь идет о правильной интерпретации игры рукой. Здесь должен быть очень четкий подход. Кроме того, в эти темы включен менеджмент и контроль игры во время матчей. Это самое важное, чем должен заниматься судья. Еще один важный момент — защита игроков на поле. Арбитр должен предпринимать определенные дисциплинарные действия и решения, против футболистов, которые не соблюдают правила игры.

— Какова вероятность, что вы останетесь на своем посту до конца контракта, который истекает через год?

— Каждые полгода, мне кажется, СМИ задают один и тот же вопрос. Полгода назад в Сочи он тоже звучал. Мне нравится здесь работать, поддерживать развитие российского судейства. У меня действующий контракт. У меня есть определенные планы и цели. Есть определенные договоренности с господином Хачатурянцом, чтобы продолжать работать. Мне хотелось бы продолжать этот процесс.

О работе Карасева на Евро-2020 и отстранении Лапочкина

— Как оцените работу судей на Евро и, в частности, бригады нашего соотечественника Сергея Карасева?

— Это особенный турнир, где собраны лучшие игроки и судьи. Поэтому не совсем реалистично сравнивать Евро с локальными чемпионатами. На Евро судейство было очень высокого уровня. В локальных чемпионатах совершенно другие условия и характеристики.

Что касается Карасева и всей его бригады, считаю, это была отличная работа. И это не только мое личное мнение. Разговаривал на эту тему с экспертами, УЕФА тоже дал свою оценку. Надеемся, что он сможет судить и дальше на таком же уровне. Совсем скоро следующий большой турнир.

Это как с командой — она может что-то выиграть, но наступает следующий сезон, и никогда нельзя останавливаться. Кстати, для информации — после такой длительной работы на Евро мы дали Сергею Карасеву несколько дней для отдыха. Так что если не увидите его назначение на матчи первого тура, не беспокойтесь, не создавайте скандальные ситуации, почему не поставили Карасева.

— Как вы оцените новых молодых, которые будут работать в новом сезоне и не опасаетесь ли, что ошибок будет больше?

— Когда в команду берут молодого игрока, это определенный риск для тренера. Но не рискуя, ты не выиграешь. Хотим дать шанс молодым судьям. Конечно, понимаем, что когда ресь идет о РПЛ, качество работы молодого арбитра нельзя сравнить с тем, кто работает в ней 10, 15, 20 лет. Но мы им доверяем, надеемся, они будут набраться опыта, а качество их работы улучшаться. И со временем они станут топ-рефери в РПЛ. Наша работа — обучать их. В общем, есть риск, но мы настроены оптимистично.

— Как оцените ситуацию с дисквалификацией арбитра Лапочкина, может быть будете общаться на эту тему с УЕФА?

— Это решение дисциплинарного комитета УЕФА, мы полностью его уважаем. Не хотел бы комментировать остальное, потому что это не решение РФС. Теперь ждем финального итога по этому вопросу.