Хохлов жестко наехал на своих же игроков, а «Рубин» не спас бы от удаления и VAR. Очередная эпичная концовка в РПЛ

Впервые на матче РПЛ работал VAR, но главными стали другие события.

Впервые на матче РПЛ работал VAR, но главными стали другие события.

В матче «Динамо» — «Рубин» впервые в истории РПЛ работал VAR (до этого он пробовался только на Кубке России). Но главный арбитр ни разу не использовал систему

Удаление Башкирова нельзя было отменить даже с помощью VAR. Все дело в правилах

«Динамо» в большинстве создало несколько крутых моментов, но не забило. А во втором тайме «Рубин» грамотно перестроился: позволял лишь дальние удары и навесы, а сам неплохо выбегал в контратаки

После матча Хохлов жестко наехал на игроков. Вряд ли им такое понравится, когда они включат свои смартфоны

VAR — впервые в РПЛ

Для истории: это был первый матч премьер-лиги, в котором использовались видеповторы. До этого систему тестировали в Кубке России. Как это было, можно почитать здесь.

Важно уточнить, на «Динамо» — «Рубин» использовался децентрализованная система: на матч приехал специальный фургон VAR со всей техникой и арбитрами. Вот как это выглядит схематично.

Существует еще централизованная система: когда есть один бункер, где находятся все видеобригады арбитров. А на матчи ездит только необходимая техника, без судей VAR. Централизованный вариант удобнее, потому что не надо на каждую игру отправлять отдельную бригаду.

Но бункер не построен, вероятно, он появится не раньше осени. Пока в РПЛ будут использоваться фургончики, поэтому в туре можно захватить два-три матча максимум.

Но во встрече «Динамо» и «Рубина» главный судья VAR все равно не применил. Не было повода.

Почему удаление Башкирова нельзя было смотреть на повторе

Для начала вспомним, в каких случаях можно использовать VAR. Их 4:

Голы и нарушения, связанные с голами

Пенальти и нарушения, связанные с пенальти

Прямая красная карточка

Ошибочная идентификация игрока при вынесении дисциплинарной санкции

Важно: если главный судья не посмотрел повтор в спорном моменте, это не значит, что VAR не был использован. Видеорефери просматривают вообще ВСЕ важные эпизоды. Если у них есть сомнения в решении арбитра, они ему сигнализируют по радиосвязи. Если считают его правым, то не вмешиваются и не просят останавливать игру.

Как видим из правил, вторая желтая карточка не просматривается с помощью VAR. Это решение полностью на совести главного арбитра.

Мы только зафиксируем: есть ощущение, что Башкиров не касался Паршивлюка (на одном из планов это видно), но при этом он довольно неоправданно шел в подкат, уже имея желтую. Судья мог расценить этот эпизод как агрессивную игру.

Удаление серьезно повлияло на «Рубин». До срыва Башкирова казанцы неплохо контролировали мяч, не давали зажимать себя прессингом и в целом смотрелись не хуже «Динамо».

Но после «Рубину» пришлось выстоять несколько трудных минут. Должны были забивать Юсупов и Кардозу. Однако первый не переиграл Дюпина практически в упор, а второй запорол выход один на один.

Вот шанс Юсупова:

И промах Кардозу:

Во втором тайме португалец упустит еще один супершанс.

Шаронов здорово перестроил «Рубин»

Но после перерыва «Динамо» практически не создало моментов: лишь дальние (и, как казалось, бессмысленные) удары Панченко и навесы, которые почти всегда снимала защита казанцев. Единственное исключение, когда уже под самый конец в атаку пошел центральный защитник Шунич. Он выиграл оба единоборства, но пробил средне.

«Рубин» пусть редко, но довольно акцентированно выбегал в прорывы. Особенно хорошо смотрелся правый защитник Данченко. И здорово действовал под давлением, и качественно обострял.

Второй матч подряд ярко появляется на замену Кварацхелия — он снова поучаствовал в голевой атаке. Тем не менее тренер «Рубин» Докампо (который ходит вместо Шаронова на пресс-конференции) заявил, что пока Хвича не готов играть все 90 минут.

Вообще у «Рубина» подобрались очень неплохие грузины. В первом тайме достойно смотрелся Давиташвили (техничный, резкий), а победный мяч забил Микелтадзе (он, кстати, и начал ту атаку).

Хохлов резко раскритиковал своих футболистов

После матча игроки «Динамо» попробовали было по традиции пойти к фан-сектору, чтобы поблагодарить болельщиков. Но наткнулись на жесткий свист. Шунин пытался всех успокоить, провести все же ритуал. Но ничего не помогло.

Еще сильнее игрокам досталось после игры от Хохлова. Тренеры очень редко критикуют футболистов в СМИ, используя обычно спасительное «мы». Мы проиграли, мы не показали себя. Однако Хохлов четко отделился от команды. Вот ключевые слова.

— «Динамо» в очередной игре создает моменты, но не реализует. Невезение? — вопрос Хохлову.

— Нет, это не невезение. Это мастерство. Столько создаем, но не реализуем. Больная тема, из матча в матч ничего не меняется. Еще в первом тайме можно было решать исход игры.

— Но в Туле Кардозу забивает гораздо более сложный мяч, а тут не использует выход один на один. Только ли в мастерстве дело?

— Ну, если не забивает выход один на один, если Юсупов с 7 метров, когда в воротах один вратарь, не забивает прекрасный момент, то это невезение? Когда просто по воротам не попадаешь? Я сомневаюсь.

— К матчу с «Уралом» будет куплен новый нападающий?

— Мы его ждем, — сказал тренер.

По сути, Хохлов выступил во многом по делу. Кардозу должен был забивать минимум один из своих шансов. Как и Юсупов. Как и Шунич. Но не получилось. Другой вопрос, как игроки отреагируют на такие слова тренера? Когда вместо традиционного «мы» появилось «они».

РПЛ. 2-й тур

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)

Гол: Микелтадзе, 90.

Удаление: Башкиров, 36.

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