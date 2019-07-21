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Азмун и Оздоев принесли «Зениту» победу в дождливом Сочи. Видео голов и лучших моментов

21 июля 21:11
Азмун и Оздоев принесли «Зениту» победу в дождливом Сочи. Видео голов и лучших моментов
Сердар Азмун и Магомед Оздоев / Фото: © ФК «Зенит»
«Зенит» взял три очка в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи».

Факты о матче

  • В первом тайме Сердар Азмун реализовал пенальти, в концовке Магомед Оздоев установил окончательный счет.
  • «Сочи», как и в первой игре со «Спартаком», не использовал целый ряд голевых моментов.
  • «Зенит» сравнялся по очкам с «Уралом», который так же одержал две победы в первых двух турах.
  • «Сочи» пока без очков так же, как «Уфа», «Оренбург» и «Тамбов». 

Лучшие моменты:

14 минута Первыми опасный момент создали петербуржцы. Однако удар Сердара Азмуна был заблокирован.

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30 минута. Сердар Азмун был сбит в чужой штрафной и сам же уверенно реализовал пенальти — 0:1. За несколько минут до этого иранец получил повреждение.

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51 минута. Сутормин пробил мимо ворот.

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55 минута. Новосельцев был близок к тому, чтобы поразить ворота бывшей команды.

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71 минута. Дзюба вышел на замену и имел шанс забить.

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74 минута. Дриусси мог снять все вопросы.

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88 минута. Навес Жиркова на Дзюбу и скидка того на Магомеда Оздоева убили интригу в матче — 0:2

РПЛ. 2-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1) 

Голы: Азмун, 30 (с пенальти). Оздоев, 88

«Сочи»: Н.Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Маргасов, Набиуллин, Цаллагов, Песегов, Казаев, Бурмистров (Карапетян, 59), Обухов (Полоз, 72)

«Зенит»: Лунев, Смольников (Терентьев, 46), Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Дриусси, Азмун (Жирков, 83)

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