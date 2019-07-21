Азмун и Оздоев принесли «Зениту» победу в дождливом Сочи. Видео голов и лучших моментов
Факты о матче
- В первом тайме Сердар Азмун реализовал пенальти, в концовке Магомед Оздоев установил окончательный счет.
- «Сочи», как и в первой игре со «Спартаком», не использовал целый ряд голевых моментов.
- «Зенит» сравнялся по очкам с «Уралом», который так же одержал две победы в первых двух турах.
- «Сочи» пока без очков так же, как «Уфа», «Оренбург» и «Тамбов».
Лучшие моменты:
14 минута Первыми опасный момент создали петербуржцы. Однако удар Сердара Азмуна был заблокирован.Открыть видео
30 минута. Сердар Азмун был сбит в чужой штрафной и сам же уверенно реализовал пенальти — 0:1. За несколько минут до этого иранец получил повреждение.Открыть видео
51 минута. Сутормин пробил мимо ворот.Открыть видео
55 минута. Новосельцев был близок к тому, чтобы поразить ворота бывшей команды.Открыть видео
71 минута. Дзюба вышел на замену и имел шанс забить.Открыть видео
74 минута. Дриусси мог снять все вопросы.Открыть видео
88 минута. Навес Жиркова на Дзюбу и скидка того на Магомеда Оздоева убили интригу в матче — 0:2.
РПЛ. 2-й тур
«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 30 (с пенальти). Оздоев, 88
«Сочи»: Н.Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Маргасов, Набиуллин, Цаллагов, Песегов, Казаев, Бурмистров (Карапетян, 59), Обухов (Полоз, 72)
«Зенит»: Лунев, Смольников (Терентьев, 46), Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Дриусси, Азмун (Жирков, 83)
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