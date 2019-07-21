Азмун и Оздоев принесли «Зениту» победу в дождливом Сочи. Видео голов и лучших моментов

«Зенит» взял три очка в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи».

«Зенит» взял три очка в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи».

Факты о матче

В первом тайме Сердар Азмун реализовал пенальти, в концовке Магомед Оздоев установил окончательный счет.

«Сочи», как и в первой игре со «Спартаком», не использовал целый ряд голевых моментов.

«Зенит» сравнялся по очкам с «Уралом», который так же одержал две победы в первых двух турах.

«Сочи» пока без очков так же, как «Уфа», «Оренбург» и «Тамбов».

Лучшие моменты:

14 минута Первыми опасный момент создали петербуржцы. Однако удар Сердара Азмуна был заблокирован.

30 минута. Сердар Азмун был сбит в чужой штрафной и сам же уверенно реализовал пенальти — 0:1. За несколько минут до этого иранец получил повреждение.

51 минута. Сутормин пробил мимо ворот.

55 минута. Новосельцев был близок к тому, чтобы поразить ворота бывшей команды.

71 минута. Дзюба вышел на замену и имел шанс забить.

74 минута. Дриусси мог снять все вопросы.

88 минута. Навес Жиркова на Дзюбу и скидка того на Магомеда Оздоева убили интригу в матче — 0:2.

РПЛ. 2-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 30 (с пенальти). Оздоев, 88

«Сочи»: Н.Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Маргасов, Набиуллин, Цаллагов, Песегов, Казаев, Бурмистров (Карапетян, 59), Обухов (Полоз, 72)

«Зенит»: Лунев, Смольников (Терентьев, 46), Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Дриусси, Азмун (Жирков, 83)

Читайте также: