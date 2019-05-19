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«Ну выйдем мы в Европу. А дальше что?» Репортаж из Тулы, где «Арсеналу» аплодировали даже после 0:3, - это восхитило Мусаева

19 мая 23:16
«Ну выйдем мы в Европу. А дальше что?» Репортаж из Тулы, где «Арсеналу» аплодировали даже после 0:3, - это восхитило Мусаева
Фото: © ПФК «Арсенал»
Передаем атмосферу из города, в котором обожают свой футбол.

Дорогу на тульский футбольный стадион мне показал дедушка, который с 1962-го болеет за «Арсенал». Пока шли, он рассказывал, как Игорь Черевченко (хотя «совсем еще пацан») изменил команду и как его за это полюбил город. Но признался, что беспокоится обо одной важной штуке.

— Ну вот, выйдем мы в Европу — хорошо. А дальше что? Как там играть, если ребят придется раздавать обратно по командам.

* * *

Фото: © Матч ТВ/Ульяна Аксенова

Арена «Арсенал». Полтора часа до последнего домашнего матча туляков в сезоне. Около чаши старенького стадиона на небольшой сцене появилась местная кавер-группа с винтажными хитами. Народ подтягивается поближе к музыкантам, некоторые пританцовывают. На шлягере про отважных летчиков и моряков не удержался и вот этот человек, очень похожий на заместителя генерального директора «Арсенала».

https://twitter.com/ulyanaksenova/status/1130186808837464064

Рядом со сценой небольшой клубный магазинчик. Кроме классики (футболки, шарфы, магниты) тут можно приобрести программки — 100 рублей штука. Мне в руки попала 2017 года с Гораном Чаушичем на обложке, который еще с прошлой осени играет в «Црвене Звезде».

Фото: © Матч ТВ/Ульяна Аксенова

Болельщики в ожидании большого футбола, организовали свой турнир. Мальчишки оперативно разбились на две команды, придумали названия (почему-то «Роснефть» и «Пельмешка») и единогласно сформулировали правила, главное из которых — «не хамить».

Фото: © Матч ТВ/Ульяна Аксенова

Обошлось без хамства и грубостей даже после страшного (по меркам нынешнего «Арсенала») поражения. Туляки во втором тайме пропустили от «Краснодара» 3 мяча. Это на один больше, чем за все матчи чемпионата в 2019 году. 

— Мы столько пропустили, потому что допустили очень грубые ошибки. Гол с углового — вообще неприемлемо для меня. «Краснодар» реализовал свои моменты, у нас они тоже были, но не хватило завершающей стадии, исполнительского мастерства, — признал после игры Черевченко.

— Возможно, свою роль сыграло чемоданное настроение арендованных игроков?

— Точно — нет. Ребята хотели играть, у них горели глаза, я это видел. Но в подсознании у любого футболиста есть ощущение выполненной задачи на сезон, чего уж лукавить.

— «Арсенал» сохраняет шанс впервые сыграть в ЛЕ. Есть понимание, какой будет команда на этом турнире?

— Вопрос тяжелый. Если пройдем, то будет совсем маленькая пауза, сезон для нас начнется раньше, плюс арендованные ребята уйдут в свои клубы… Евросезон? С кем-то уже ведем переговоры, наметки по игрокам есть. Проблема в том, что мы не можем их купить. Мы чуть ли не единственная команда премьер-лиги, которая этого не может.

О возможных переменах в своей команде после матча сказал и Мурад Мусаев:

— У меня уже есть мысли, какие игроки придут в команду, ведутся переговоры. И с теми, у кого заканчиваются контракты. «Краснодар» немного изменится в следующем году. Сегодня был красивый матч. Обе команды создавали много моментов, порадовали содержанием. С туляками приятно играть, они сами играют и дают играть другим. Путь «Арсенала» дорогого стоит. Не всем командам после 0:3 болельщики скандируют «Спасибо!».

Реакция, с которой тульские фанаты приняли поражение своей команды, и правда впечатляет. На табло 0:3, звучит финальный свисток, трибуны встают, аплодируют и заряжают: «Молодцы». По мне — очень сильно.

https://twitter.com/ulyanaksenova/status/1130187860680876033

РПЛ. 29-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:3 (0:0)

Голы: Петров, 55 (ВИДЕО). Перейра, 68 (ВИДЕО). Ари, 82 (ВИДЕО). 

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