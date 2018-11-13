Мода – ничто, стиль — все! Кто и как одевает футбольные сборные
Россия
Специально для ЧМ-2018 сборную России одели в костюмы итальянского бренда Bikkembergs. Он основан бельгийским модельером Дирком Биккембергсом, который одно время являлся официальным дизайнером «Интера», а также работал с «Малагой» и сборной Словении. Для каждого футболиста костюм шили на заказ: пиджаки были приталенными, а брюки зауженными. На галстуках – логотип бренда.https://www.instagram.com/p/BlyH_uqj7rA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1fckko8ow9v2h
Германия
С 2013 года сборная Германии сотрудничает с мировым брендом – Hugo Boss, поэтому вот уже несколько лет бундестим, наверное, самая стильная команда мира. Для ЧМ-2018 компания создала коллекцию #ReDefiningSuccess.
Костюмы изготовлены в темно-синем цвете. Небольшие детали внутри и снаружи выполнены в цветах национального флага.
Испания
Испанская сборная тоже отдала предпочтение темно-синим цветам от бренда Emidio Tucci. Сотрудничество началось в 2016 году перед чемпионатом Европы во Франции.
К ЧМ-2018 подготовили новую линейку костюмов. Отличительной чертой является вышитый герб Испании в районе левой груди.
Англия
Одним из символов нынешней сборной Англии является стильная жилетка ее главного тренера Гарета Саутгейта. Ее производит бренд Marks & Spencer – из овечьей шерсти. Такая жилетка стоит примерно 66 фунтов (около 5800 рублей).
Португалия
Очень нравятся жилетки и сборной Португалии. Роналду смотрится в них прекрасно.
Нигерия
Костюмы сборной Нигерии выполнены в стиле традиционного африканского наряда агбада.https://www.instagram.com/p/BkceSfSl7Wb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1knjblm7a18el
Зеленые крылья на груди отсылают к прозвищу сборной – «суперорлы»https://www.instagram.com/p/Bj6w-tunR8A/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ulvvzdd5bp6r
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