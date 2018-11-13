Мода – ничто, стиль — все! Кто и как одевает футбольные сборные

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
11:55 Все на Матч!.
11:55
Все на Матч!.
12:30
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
12:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри [16+]
14:50
"Спартак" - "Рейнджерс". Live. [12+]
15:10
Новости.
15:15
Все на Матч!.
16:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки [16+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава)
21:25
Новости.
21:30
Ген победы. [12+]
22:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
22:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
23:00
Все на Матч!.
23:30
Бой без правил. [16+]
01:25
Переломный момент. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 5-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 5-й матч. Трансляция из Канады. Россия - Канада [0+]
11:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12:00
Новости.
12:05
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Мода – ничто, стиль — все! Кто и как одевает футбольные сборные

11:24
Мода – ничто, стиль — все! Кто и как одевает футбольные сборные
Владимир Путин и капитан национальной сборной по футболу Игорь Акинфеев / Фото: © Российский Футбольный Союз
Самые стильные - немцы.

Россия

Специально для ЧМ-2018 сборную России одели в костюмы итальянского бренда Bikkembergs. Он основан бельгийским модельером Дирком Биккембергсом, который одно время являлся официальным дизайнером «Интера», а также работал с «Малагой» и сборной Словении. Для каждого футболиста костюм шили на заказ: пиджаки были приталенными, а брюки зауженными. На галстуках – логотип бренда. 

https://www.instagram.com/p/BlyH_uqj7rA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1fckko8ow9v2h

Германия

С 2013 года сборная Германии сотрудничает с мировым брендом – Hugo Boss, поэтому вот уже несколько лет бундестим, наверное, самая стильная команда мира. Для ЧМ-2018 компания создала коллекцию #ReDefiningSuccess.

Костюмы изготовлены в темно-синем цвете. Небольшие детали внутри и снаружи выполнены в цветах национального флага. 

Испания

Испанская сборная тоже отдала предпочтение темно-синим цветам от бренда Emidio Tucci. Сотрудничество началось в 2016 году перед чемпионатом Европы во Франции.

К ЧМ-2018 подготовили новую линейку костюмов. Отличительной чертой является вышитый герб Испании в районе левой груди.

Англия

Одним из символов нынешней сборной Англии является стильная жилетка ее главного тренера Гарета Саутгейта. Ее производит бренд Marks & Spencer – из овечьей шерсти. Такая жилетка стоит примерно 66 фунтов (около 5800 рублей).

Португалия

Очень нравятся жилетки и сборной Португалии. Роналду смотрится в них прекрасно.

Нигерия

Костюмы сборной Нигерии выполнены в стиле традиционного африканского наряда агбада.

https://www.instagram.com/p/BkceSfSl7Wb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1knjblm7a18el

Зеленые крылья на груди отсылают к прозвищу сборной – «суперорлы»

https://www.instagram.com/p/Bj6w-tunR8A/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ulvvzdd5bp6r

Читайте также:

Почему Гвардиола – будущее футбола, а Моуринью – прошлое

Аршавин закончил играть. Что чувствуете?

Тяжело отходил от застолий, слишком доверял агентам, защитил диплом по обороне. «Спартак» подписал Кононова

«Он превзошел бы Месси и Роналду». Почему Джордж Веа уникален

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+