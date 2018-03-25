У Кержакова нет тренерской лицензии, но он возглавил сборную. А как с этим в Германии?

15 марта Александр Кержаков стал главным тренером юношеской сборной России (U-17).

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В интервью, которые дал Кержаков в новой должности, почему-то не говорилось о тренерском образовании. Какая, например, тренерская лицензия у экс-форварда? Конечно, это не было тайной и не являются ею, но в то же время четко данная информация не объявлялась. Хотя вроде как момент важный. Запрос в интернете также не дал ничего большего, чем банальное: поступил в ВШТ (Высшая школа тренеров).

Корреспондент «Матч ТВ» позвонил Андрею Лексакову, техническому директору РФС и генеральному директору академии тренерского мастерства, чтобы узнать детали.

- Кержаков пока обучается, было всего две сессии. Он учится на категорию А-УЕФА вместе с Глушаковым, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Комбаровым и многими другими ребятами, - говорит Лексаков.

- Сколько часов курс?

- 300.

- Когда Кержаков должен получить категорию А?

- Он ничего не должен. Он учится. А экзамен будет в декабре 2018 года.

- С какой категорией можно принимать юношеские сборные России – по регламенту?

- А-УЕФА.

- Но Кержаков ведь уже главный тренер.

- По правилам УЕФА, если вы учитесь на определенную категорию, то считаетесь соответствующим ей - и можете работать. Подобное есть и в клубах РФПЛ: люди учатся на категорию Pro и параллельно руководят командой. Так и здесь: Кержаков учится на категорию А и руководит сборной. Сдаст экзамен – продолжит дальше руководить. Не сдаст – будет поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности.

- А чтобы подать документы на лицензию категории А, не нужно пройти предыдущие курсы - на категории D, С, B?

- Кержаков учится на курсе бывших игроков, футболистов сборной России, имеющих большой опыт игр в РФПЛ. Раз в четыре года УЕФА разрешает набирать такие группы. Это у нас уже третий подобный курс. На первом учились Аленичев, Шалимов, Онопко, Тетрадзе, Писарев и другие; на втором, например, Булыкин, Семак, Адамов, Алдонин. И сейчас вот третий набор.

- В Европе тоже такое есть?

- Конечно. Это все по правилам УЕФА.

- Не считаете, что слишком рано доверять юношеские сборные тренерам, только получившим категорию или получающим ее?

- Не считаю. Потому что один тренер, только получив категорию, взял вторую команду «Барселоны», а сейчас все о нем говорят, что он хороший тренер (очевидно, что речь о Гвардиоле. - «Матч ТВ»). Получил категорию – работай. А дальше уже от тебя зависит.

- Изучал немецкий опыт: нынешние юношеские сборные Германии тренируют люди со стажем не менее 10 лет. Почему они так делают?

- Не знаю. Но бывает, и у них назначают тренеров, которые недавно закончили обучение. Также и в Италии, Испании, Голландии. Случается и такое. Все зависит от национальной федерации: кто и как претендует на пост тренера юношеской сборной. Все-таки работа в юношеских сборных отличается от работы в клубе.

- В смысле нет каждодневной работы с игроками – лишь на сборах?

- Это вообще разные пути – юношеский и взрослый, профессиональный футбол. Кто-то так пробует, кто-то – по-другому. Кержаков изъявил желание тренировать юношей. Что важно, он был и сейчас пока является координатором молодежного футбола в «Зените». То есть эта тема ему знакома. Но учитывалось и много других факторов.

- Какие ключевые? Я так понимаю, вы были в числе тех, кто его рекомендовал РФС.

- Я только представлял кандидатов. В РФС нет такого, что кто-то кого-то рекомендует, стоит за кем-то. Я представил кандидатов, охарактеризовал их. А дальше технический комитет рассматривал варианты.

- От кандидатов требовался план тренировок?

- Нет. Программа тренировок реализовывается, когда тренер будет знаком с тем контингентом, с которым ему работать. Сначала ведется селекционная деятельность, потом - программа учебно-тренировочных сборов. А план работы уже есть, да. Кержаков после утверждения тренером сборной его представил.

Кто будем помогать Кержакову?

Денис Бушуев, который до 17 лет играл вместе с Кержаковым в СДЮСШОР «Зенита», а затем уехал покорять Германию – в юношескую команду «Герты». В бундеслиге заиграть не получилось, а во втором дивизионе в команде «Оберхаузен» были проблемы с лимитом и травмами – из-за этого играли другие. Переход в «Мюнхен-1860» тоже получился неудачным.

В итоге в 23 года Бушуев завершил карьеру, получив приглашение помогать в работе с юношами «Мюнхена-1860». Вместе с Александром Шмидтом последовательно становился призером чемпионата Германии во всех возрастах, трудился в штабе главной команды. В 2016-м в качестве и.о. главного тренера спас «Мюнхен-1860» от вылета в третью бундеслигу: за четыре тура до конца требовалось одержать три победы. Так и вышло. В 2017 году вновь работал со второй командой клуба.

А кто тренирует юношей в Германии?

Ниже - краткая биография главных тренеров юношеских сборных Германии: от U-15 до U-20. Главное, что бросается в глаза: стаж у большинства перед принятием национальных команд – от 10 лет. Почти все начинали помощниками, а спустя всего сезон шли в главные тренеры. Уровень удивительный: региональные лиги, третья, вторая бундеслига. Остальные выводы – после.

Кристиан Вюк

Сборная Германии (U-15), 44 года

Карьера игрока: средние немецкие клубы вроде «Нюрнберга», «Карлсруэ», «Арминии», один сезон в «Вольфсбурге», вызывался в молодежную сборную Германии. Закончил карьеру из-за травмы в 29 лет.

Карьера тренера: начал в 2006-м помощником в клубе «Рот-Вайсс», который курсирует между вторым и третьим немецкими дивизионами. Год спустя стал главным. Там он открыл Марко Ройса и Кевина Гросскройца, которых отчислили из академии «Боруссии» Д из-за слабой физической готовности. Оба игрока потом вернулись в Дортмунд, Гросскройц стал чемпионом мира в 2014-м. Поработав до 2011-го в командах уровня третьей лиги, спустя пять лет практики стал помощником главного тренера юношеской сборной Германии (U-16). Через год – главным.

Михаэль Фейхтенбейнер

Сборная Германии (U-16), 57 лет

Карьера игрока: любительская

Карьера тренера: начал учиться в 23 года, работал в академии «Штутгарта». Параллельно учился на преподавателя в школе. Считался частью нового поколения тренеров Германии, ярким представителем которого является Ральф Рангник (именно с ним выстрелил «Хоффенхайм», за два года пройдя из третьей бундеслиги в высший дивизион и заняв седьмое место. Сейчас успешно трудится в качестве спортивного директора «Лейпцига»).

Фейхтенбейнер выше второй бундеслиги не поднимался, работал помощником в региональных лигах, уезжал на несколько лет в Малайзию и Индонезию. С 2015-го – в структуре немецкого футбольного союза. Один из его помощников – немец русского происхождения Андреас Бек.

Андреас родился в Кемерово, но футбольное образование получил в Германии. Расцвел в том самом «Хоффенхайме», сыграл 9 матчей за главную немецкую сборную. После перехода в «Бешикташ» потерялся, сейчас ему 31 год.

Микаэль Прус

Сборная Германии (U-17), 50 лет

Карьера игрока: 10 лет играл за «Шальке» - в первой и второй бундеслигах. Закончил выступления в 35 лет в «Айнтрахте» из Трира.

Карьера тренера: работал с юношами в «Айнтрахте» с 2003-го по 2005-й. Затем стал главным во взрослой команде, но после 12 игр был уволен. С 2007-го по 2016-й трудился в футбольной ассоциации Шлезвиг-Гольштейн (провинция в Германии), был помощником в самых младших немецких командах. С 2016-го – главный в юношеской сборной.

Гуидо Штрайхсбир

Сборная Германии (U-18), 48 лет

Карьера игрока: выступал в низших лигах

Карьера тренера: начал координатором в команде регионального уровня – «Астория» Вальдофф. Затем год работал помощником тренера. С 2004-го по 2014-й тренировал юношеские команды «Хоффенхайма», «Кайзерслаутерна». В 2008 году выигрывал с юношами «Хоффенхайма» чемпионат Германии до 17 лет. С 2015-го по 2017-й работал последовательно с U-18, U-19, U-20. С нынешнего сезона начал новый цикл.

Майкель Шенвайц

Сборная Германии (U-19), 38 лет

Карьера игрока: профессионально не выступал

Карьера тренера: в 30 лет стал тренером молодежки «Майнца». С 2014 года работал в трехгодичном цикле со сборными U-15, U-16, U-17. Теперь в таком же цикле трудится со сборными следующей возрастной группы: U-18, U-19, U-20. Кроме того, Шенвайц является спортивным директором команд всех возрастов.

Франк Крамер

Сборная Германии (U-20), 45 лет

Карьера игрока: с 1990-го по 2005-й выступал в полупрофессиональных лигах Германии.

Карьера тренера: с 2004-го начал тренировать – вторую и юношескую команду «Гройтер Фюрт», с 2011-го по 2013 год – во второй команде «Хоффенхайма». Самый высокий процент побед в карьере – 45. С 2016 года в системе немецкого футбольного союза.

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Еще надо учитывать, что уровень тренерского образования в Германии выше. Это не укол российским школам, немцы вообще лучше всех, не только нас. Академия Хеннеса Вайсвайлера, откуда вышло большинство топ-тренеров Германии, довольно суровое место. Достаточно сказать, что лишь четверть подавших документы в итоге попадает на курс.

И немцы, что важно, очень внимательно относятся к обучению. Для них это не просто корочка, позволяющая наконец-то избавится от приставки «и.о.» и спокойно работать на том уровне, где им хочется. Это действительно вопрос статуса. Даже в детских школах и академиях, которые участвуют в программе талантов Германии (благодаря этой программе в стране наберется игроков на три сборные), минимум два тренера должны иметь лицензию Pro. Без высшей категории нельзя, например, работать во второй и третьей бундеслигах. Посыл прост: сначала учеба - потом работа. В Германии не ждут прихода Гвардиолы, который сам себя всему научит. Очевидно, что такие рождаются раз в десятки лет.

Если бы нужно было одним словом описать немецкую систему, этим слово было бы – основательность. Люди, как мы видим из биографии тренеров юношеских сборных, годами трудились на уровне наших ЛФЛ и ПФЛ и не выпадали из поля зрения федераций, не чахли с мизерными зарплатами и под местечковым беспределом судей или начальников команд. Нет, они постепенно готовили себя к работе с главными командами страны. Четко и верно.

Причем не сказать, что они были неимоверно круты, разрывая всех на своем пути. К примеру, Крамер, работающий сейчас в U-20, во всех своих предыдущих командах не побеждал и в половине матчей. А Микаэль Прус (U-17) не продержался и 12 матчей во взрослом футболе.

И поражает иерархия. Нет никаких скачков: все, за исключением одного тренера, прежде чем прийти к сборной Германии, около 10 лет практиковались в клубах или других юношеских командах. Андреас Бек, сделавший неплохую карьеру, не стесняется идти помощником (и не единственным) к человеку, никогда профессионально в футбол не игравшему, – Фейхтенбейнеру.

У сборных России из нынешних тренеров двое (Хомуха - U-16, Кержаков) начинали карьеру именно с юношеских сборных. То есть - сразу в бой. Первый, кстати, по результатам – вполне успешно. Два тренера - Станислав Коротаев (U-15) и Андрей Гордеев (U-18) - прошли долгий путь к этим должностям. Коротаев девять раз выиграл чемпионат России в детско-юношеском футболе, а Гордеев поработал на уровне РФПЛ.

Не спорю, может, немецкий путь и не единственно верный. В конце концов, сборная – это не академия, где работа тренера оказывает громадное влияние на прогресс молодых футболистов. Тут действительно важнее селекция. Но кажется, что немцы, выигравшие летом 2017-го и молодежный чемпионат Европы, и Кубок конфедераций (вторым составом), все-таки что-то в этом понимают.

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Фото: Johannes Simon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Ricardo Nascimento / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Daniel Kopatsch / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lior Mizrahi / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф