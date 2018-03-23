Репетиция финала ЧМ-2018? Онлайн и лучшие моменты

Репетиция финала ЧМ-2018? Онлайн и лучшие моменты

22:20

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Германии и Испании.

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Факты о матче:

  • Германия и Испания отобрались на ЧМ-2018 напрямую, заняв первые места в своих отборочных группах.
  • Обе сборные считаются фаворитами предстоящего чемпионата мира в России.
  • Стартовый состав сборной Германии: тер Стеген, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Хедира, Киммих, Озил, Кроос, Дракслер, Вернер, Мюллер.
  • Стартовый состав сборной Испании: Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Коке, Алькантара, Сильва, Иско, Иньеста, Родриго.

Лучшие моменты

0:1. Уже в дебюте испанцы легко вскрывают оборону соперника. Пас Иньесты на Родриго - и счет открыт.

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Немцы отвечают не менее опасным, но менее результативным моментом.

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1:1. Мюллер шикарным ударом из-за штрафной сравнивает счет.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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