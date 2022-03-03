«Локомотив» провалился в Кубке: 0:4, удаление и незабитый пенальти. Теперь смотрим матч «Зенита». Онлайн 1/8 Кубка России

«Локомотив» — «Енисей» — 0:4 (0:2)
- У «Локо» из-за событий на Украине уехал тренер Маркус Гисдоль. Готовил команду к матчу Марвин Комппер
- «Локо» начал матч активнее, но к 39-й минуте все развалилось: 0:2 и удаление
- Во втором тайме Жемалетдинов не забил пенальти
- «Локомотив» — действующий победитель Кубка
Кубок России. 1/8 финала
«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 0:4 (0:2). LIVE
Голы: Кичин, 25. Ломакин, 39 (с пенальти). Окладников, 77. Комков, 90 (с пенальти).
Нереализованные пенальти: Жемалетдинов, 64.
Удаления: Тикнизян, 36.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Черный (Керк, 46), Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Тикнизян, Марадишвили (Петров, 74), Бека-Бека (Бабкин, 46), Мампасси, Кухта (Зинович, 81), Изидор
«Енисей»: Опарин, Масловский, Кичин, Феррейра, Бевеев, Зотов (Самойлов, 84), Иванов (Раздорских, 46), Ланин, Ломакин (Глушков, 80), Канаплин (Еременко, 46 (Комков, 59))
«Зенит» — КАМАЗ
- «Зенит» лишился защитника Ярослава Ракицкого, который ушел из команды из-за событий на Украине
- Начало матча в 20:15 по мск
- В двух других матчах встретятся «Рубин» и «Ротор», а также «Балтика» и «Чайка»
Прямая трансляцияБетсити Кубок России. 1/8 финала. Зенит - КАМАЗ
Кубок России. 1/8 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 5:0 (4:0). LIVE
Голы: Мостовой, 17, 48. Алберто, 26, 45. Ерохин, 37.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Чистяков, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Сергеев, Алберто
КАМАЗ: Мамин, Куликов (Морозов, 46), Садыков, Аюкин, Потапов, Смирнов (Пальцев, 46), Замалиев, Кириллов (Игнатенко, 46), Свежов, Воронин, Янушковский
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