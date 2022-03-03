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20:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - КАМАЗ (Набережные Челны). Прямая трансляция.

«Локомотив» провалился в Кубке: 0:4, удаление и незабитый пенальти. Теперь смотрим матч «Зенита». Онлайн 1/8 Кубка России

18:01
«Локомотив» провалился в Кубке: 0:4, удаление и незабитый пенальти. Теперь смотрим матч «Зенита». Онлайн 1/8 Кубка России
Андрей Мостовой / Фото: © ФК «Зенит»
Сегодня состоится четыре матча Кубка России.

«Локомотив» — «Енисей» — 0:4 (0:2)

  • У «Локо» из-за событий на Украине уехал тренер Маркус Гисдоль. Готовил команду к матчу Марвин Комппер  
  • «Локо» начал матч активнее, но к 39-й минуте все развалилось: 0:2 и удаление
  • Во втором тайме Жемалетдинов не забил пенальти
  • «Локомотив» — действующий победитель Кубка

Кубок России. 1/8 финала

«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 0:4 (0:2). LIVE

Голы: Кичин, 25. Ломакин, 39 (с пенальти). Окладников, 77. Комков, 90 (с пенальти).

Нереализованные пенальти: Жемалетдинов, 64.

Удаления: Тикнизян, 36. 

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Черный (Керк, 46), Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Тикнизян, Марадишвили (Петров, 74), Бека-Бека (Бабкин, 46), Мампасси, Кухта (Зинович, 81), Изидор

«Енисей»: Опарин, Масловский, Кичин, Феррейра, Бевеев, Зотов (Самойлов, 84), Иванов (Раздорских, 46), Ланин, Ломакин (Глушков, 80), Канаплин (Еременко, 46 (Комков, 59))

«Зенит» — КАМАЗ

  • «Зенит» лишился защитника Ярослава Ракицкого, который ушел из команды из-за событий на Украине
  • Начало матча в 20:15 по мск
  • В двух других матчах встретятся «Рубин» и «Ротор», а также «Балтика» и «Чайка»

Прямая трансляция

Бетсити Кубок России. 1/8 финала. Зенит - КАМАЗ

Кубок России. 1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 5:0 (4:0). LIVE

Голы: Мостовой, 17, 48. Алберто, 26, 45. Ерохин, 37. 

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Чистяков, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Сергеев, Алберто

КАМАЗ: Мамин, Куликов (Морозов, 46), Садыков, Аюкин, Потапов, Смирнов (Пальцев, 46), Замалиев, Кириллов (Игнатенко, 46), Свежов, Воронин, Янушковский

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