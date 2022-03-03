После поражения от ЦСКА «Спартак» сменил схему. Это решение сыграло на руку Николсону, Промесу и Хлусевичу

Паоло Ваноли оперативно вернулся к самому атакующему варианту с зимних сборов.

Паоло Ваноли оперативно вернулся к самому атакующему варианту с зимних сборов.

В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Спартак» обыграл «Кубань» — 6:1

обыграл — 6:1 Лучшими стал новички: центрфорвард Николсон забил три мяча, игрок правого фланга Хлусевич выполнил три голевые передачами. Из старой гвардии самым заметным был Промес : два гола и ассист

забил три мяча, игрок правого фланга выполнил три голевые передачами. Из старой гвардии самым заметным был : два гола и ассист Если с ЦСКА Паоло Ваноли использовал схему 3-5-2, то против «Кубани» активировал вариант 3-4-3. Вместо центрального полузащитника (Зобнин) на поле появился дополнительный форвард (Бакаев)

использовал схему 3-5-2, то против «Кубани» активировал вариант 3-4-3. Вместо центрального полузащитника (Зобнин) на поле появился дополнительный форвард (Бакаев) На сборах итальянец наигрывал обе расстановки. Только при модуле 3-4-3 «Спартак» забивал в каждой игре

Что «Спартаку» дал переход с 3-5-2 на 3-4-3?

С двумя крайними нападающими «Спартак» получил возможность равномерно расшатывать оборону соперника по всей ширине поля. А еще красно-белые за счет дополнительного атакующего игрока в передней линии облегчили себе задачу по розыгрышу мяча низом в финальной трети. Против «Кубани» получилось и то, и другое.

В правой зоне атаки в старте вышли бровочник Хлусевич и нападающий Бакаев . Продуктивнее был фланговый игрок, оформивший ассистентский хет-трик. Также Даниил стал лучшим в матче по ключевым передачам (4) и созданным голевым моментам (4). Бакаев и Хлусевич хорошо дополняли друг друга: первый оставлял свободные зоны второму для диагональных включений к воротам, оставаясь в более глубокой позиции. Интересно, что из тройки форвардов Бакаев чаще других пасовал (50) и показал лучшую точность (86%).

и нападающий . Продуктивнее был фланговый игрок, оформивший ассистентский хет-трик. Также Даниил стал лучшим в матче по ключевым передачам (4) и созданным голевым моментам (4). Бакаев и Хлусевич хорошо дополняли друг друга: первый оставлял свободные зоны второму для диагональных включений к воротам, оставаясь в более глубокой позиции. Интересно, что из тройки форвардов Бакаев чаще других пасовал (50) и показал лучшую точность (86%). В левой зоне атаки действовали бровочник Айртон и нападающий Промес . Голландец сделал дубль и голевой пас, а еще стал лучшим в матче по сумме ударов и ключевых передач (4+2).

и нападающий . Голландец сделал дубль и голевой пас, а еще стал лучшим в матче по сумме ударов и ключевых передач (4+2). При бодром контроле мяча «Спартаком» свои шансы впереди находил форвард Николсон . Он показал впечатляющую реализацию: 3 гола при 3 ударах и 0,8 xG.

С ЦСКА Ваноли не рискнул так сыграть, поставив вместо одного форварда дополнительно центрального полузащитника. Насыщенная опорная зона по задумке должна была помочь при обороне, но этого не произошло, а атака пострадала.

Какая расстановка лучше подходит составу «Спартака»?

Прямо сейчас подбор игроков располагает как раз к модулю 3-4-3.

Есть два качественных центрфорварда, из которых можно выбирать основного. Это Николсон и Соболев. Нападающий из Ямайки в первой части сезона забил 13 мячей в чемпионате Бельгии, россиянин в прошлом розыгрыше РПЛ 14 раз поразил чужие ворота. Николсон стал первым игроком «Спартака», который сделал хет-трик на домашнем стадионе.

Большой выбор крайних игроков нападения. В первую очередь это Промес и Игнатов слева, Бакаев и Ларссон справа. Есть возможность не только выбирать футболистов старта, но и производить перестановки по ходу игры. Также в атаку можно выдвинуть Мозеса и Хлусевича, которые пока являются конкурентами за позицию на правом фланге.

Тремя нападающими можно компенсировать отсутствие результативного центрального полузащитника. Когда «Спартак» играет в три полузащитника в середине, как с ЦСКА, такая проблема остро проявляется. В составе сейчас нет такого игрока, как Глушаков, который умел бы перманентно делать результат включениями вперед.

Заодно компенсируется проблема с результативностью у Айртона. Его активность во много раз превышает продуктивность. Показательно, что еще ни разу в национальном чемпионате шустрый бразилец не набирал более трех результативных действий. По этой причине качественный атакующий напарник рядом ему обязателен. Если играть по схеме 3-5-2 и сдвигать к левому флангу одного из форвардов, то будет явный перекос на одну из бровок. При 3-4-3 в этом плане все гармонично. Против «Кубани» гармония стала возможной благодаря Промесу.

В свете всего происходящего возрастает значимость трансфера Кристофера Мартинса. Чтобы расстановка 3-4-3 давала результат, жизненно необходима надежность при обороне от двух центральных полузащитников. Там, где нельзя взять количеством, можно это сделать только качеством. Мартинс — тот, кто может его дать. Против ЦСКА у него хорошие показатели единоборств в обороне (14 всего, 71% удачных) и отборов (10 всего, 60% удачных), с «Кубанью» выше среднего и показатели единоборств (7 всего, 57% удачных), и отборов (5 всего, 60% удачных). Без Мартинса у «Спартака» не было бы альтернативы Зобнину и Умярову.

Здесь уместно напомнить, что в открытых для просмотра матчах на зимних сборах «Спартак» чаще играл именно по расстановке 3-4-3, а не 3-5-2. И делал это успешнее. Такой факт укрепляет в мысли, что против ЦСКА Ваноли просто не рискнул бросать атакующий состав. Тем более оборона при нем на сборах хромала.

Матчи «Спартака» на сборах по схеме 3-4-3:

«Слован» — 2:2. Голы: Денисов, Бакаев

«Джохор» — 1:1. Гол: Соболев

«Урал» — 3:1. Голы: Айртон, Зобнин, Николсон

Матчи «Спартака» на сборах по схеме 3-5-2:

«Рига» — 0:0

«Пюник» — 1:1. Гол: Джикия

Прелесть Ваноли в том, что он заготовил два варианта на весеннюю часть и оказался готов к оперативной смене после неудачи в дерби. Шесть лет назад похожим образом поступил Антонио Конте в «Челси»: отказался от расстановки 4-1-4-1 в пользу 3-4-3, благодаря чему стал чемпионом Англии. Ваноли помогал Конте не только в «Челси», но и в «Интере».

Что дальше?

Многое указывает на то, что схемой 3-4-3 у «Спартака» больше перспектив, чем с 3-5-2. Против «Кубани» тот же Ларссон вышел на замену и выдал лучший матч в сезоне, забив и ассистировав. Вероятно, со временем расстановка с тремя форвардами станет основной, если Ваноли в стане красно-белых надолго. А вот здесь и сейчас возможны разные варианты.

Уже сейчас Ваноли готов играть по смелой расстановке против команд, которые уступают в классе. Матч с «Кубанью» убеждает. Нет сомнений, что будет много таких игр и впереди.

Но есть большие сомнения, что итальянский тренерский штаб решится твердо остановится на атакующем тактическим варианте, забыв про более оборонительную альтернативу. Во-первых, пока получилось лишь с «Кубанью» — одним из аутсайдеров ФНЛ. Во-вторых, при такой расстановке были проблемы при обороне на сборах. В-третьих, впереди не самые простые соперники: «Динамо» и «Краснодар».

«Спартак» Ваноли только строится, а решения могут меняться в зависимости от обстоятельств. Еще на сборах итальянец готовился к вариативности. Этими процессами команда прямо сейчас и интересна.

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