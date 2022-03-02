Вот он, настоящий «Спартак»? В Москве уничтожена «Кубань»

Паоло Ваноли одержал первую победу в России.

Паоло Ваноли одержал первую победу в России.

Поражение в дерби от заклятого врага серьезно ударило по настроению красно-белого лагеря — ЦСКА на прошлой неделе показал «Спартаку», что у того по-прежнему все плохо. Как и осенью 2021 года, когда в чемпионате России столичный клуб ничего не мог противопоставить даже аутсайдерам.

На таблицу Российской премьер-лиги без слез не взглянешь — до зоны стыковых матчей после двух третей чемпионата всего 4 очка. Чемпионскими амбициями и не пахнет. А ведь еще два десятка лет назад «Спартак» и победа были синонимами в российском футболе.

Последние сводки новостей также не добавляют уверенности в светлом будущем «Спартака». В среду источники «Матч ТВ» сообщили, что глава совета директоров и акционер красно-белых Леонид Федун потерял до 80% состояния из-за ситуации с финансовыми рынками и обвала акций нефтяной компании «Лукойл», в которой миллиардер трудится вице-президентом.

Сам Леонид Арнольдович постарался успокоить болельщиков, заявив «Матч ТВ», что он продолжает финансировать «Спартак», несмотря на то что «есть огромные сложности».

Все это происходило на фоне исключения титулованного клуба из числа участников 1/8 финала Лиги Европы. В плей-офф второго по значимости еврокубка, куда «Спартак» не выходил со времен Массимо Карреры, красно-белым сыграть против «Лейпцига» не удалось. Хотя противостояние против бывшего тренера Доменико Тедеско казалось любопытным и интригующим.

Реабилитироваться в глазах миллионной армии болельщиков «Спартаку» предстояло в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игра против «Кубани» стала для москвичей первой в этом турнире. И прекрасной возможностью восстановить упавшее реноме.

В бытность выступления в РПЛ краснодарский клуб частенько портил кровь спартаковцам. Сегодня от былой славы флагмана кубанского футбола не осталось и следа. Как и «Спартаку», парням в желто-зеленом остается жить воспоминаниями.

Рабочий день и позднее начало матча, конечно, отпугнули людей от поездки в Тушино — на арене собралось около трех тысяч человек. Даже с учетом коронавирусных ограничений это слишком мало. Но стоит учитывать вышеизложенные факторы и статус оппонента, занимающего 16-е место в ФНЛ.

Зачастую у спартаковских соперников в составе находится хотя бы один воспитанник красно-белых, для которого честь доказать, что в свое время на него зря не сделали ставку в главной команде. В нынешней «Кубани» таких трое: защитник Иван Хомуха вышел в старте, вратарь Артем Поплевченков остался в запасе, а со скамейки всем процессом руководил Роберт Евдокимов, в 1997 году ставший чемпионом России под руководством Олега Романцева. Хотя сам специалист, 27 февраля отметивший день рождения, заявляет, что «я там не играл, я там был».

Демонстрация разницы в классе не заставила себя ждать. Уже на 6-й минуте счет в матче открыл Квинси Промес, к 17-й минуте голландец оформил дубль и на расстояние в один мяч приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в 99-летней истории «Спартака». Ближайшей целью для атакующего хавбека теперь является легендарный Сергей Сальников с 78 голами.

Свой первый мяч на российской земле в среду забил и новичок красно-белых Шамар Николсон. Вряд ли на 20-й минуте форвард из Ямайки мог представить, что мартовский вечер станет для него триумфальным. Однако дальнейшее развитие событий привело футболиста к хет-трику. Ранее три мяча на стадионе «Открытие Банк Арена» забивал только Патсон Дака из «Лестера». Между тем первый официальный матч на арене был сыгран в сентябре 2014-го…

Во втором тайме при счете 3:0 размочил Александра Максименко капитан «Спартака» Георгий Джикия, переправивший мяч в свои ворота. Не ушел с поля без записи фамилии на табло и Джордан Ларссон, подвергавшийся критике на протяжении всего сезона. В среду у хозяев получалось абсолютно все, но подтвердить свою силу им придется в выходные — в гостевом дерби с «Динамо».

А пока спартаковцам остается ждать жеребьевку четвертьфинала Кубка России. И верить, что теперь-то у них точно попрет.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала

«Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 6:1 (3:0)

Голы: Промес, 6, 17. Николсон, 20, 62, 86. Ларссон, 83. — Джикия, 55, в свои ворота.

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