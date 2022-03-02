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22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Лутон" - "Челси". Прямая трансляция.
Футбол

Вот он, настоящий «Спартак»? В Москве уничтожена «Кубань»

22:26
Вот он, настоящий «Спартак»? В Москве уничтожена «Кубань»
Фото: © ФК «Спартак»
Паоло Ваноли одержал первую победу в России.

Поражение в дерби от заклятого врага серьезно ударило по настроению красно-белого лагеря — ЦСКА на прошлой неделе показал «Спартаку», что у того по-прежнему все плохо. Как и осенью 2021 года, когда в чемпионате России столичный клуб ничего не мог противопоставить даже аутсайдерам.

На таблицу Российской премьер-лиги без слез не взглянешь — до зоны стыковых матчей после двух третей чемпионата всего 4 очка. Чемпионскими амбициями и не пахнет. А ведь еще два десятка лет назад «Спартак» и победа были синонимами в российском футболе.

Последние сводки новостей также не добавляют уверенности в светлом будущем «Спартака». В среду источники «Матч ТВ» сообщили, что глава совета директоров и акционер красно-белых Леонид Федун потерял до 80% состояния из-за ситуации с финансовыми рынками и обвала акций нефтяной компании «Лукойл», в которой миллиардер трудится вице-президентом.

Сам Леонид Арнольдович постарался успокоить болельщиков, заявив «Матч ТВ», что он продолжает финансировать «Спартак», несмотря на то что «есть огромные сложности».

Паоло Ваноли и Леонид Федун / Фото: © ФК «Спартак»

Все это происходило на фоне исключения титулованного клуба из числа участников 1/8 финала Лиги Европы. В плей-офф второго по значимости еврокубка, куда «Спартак» не выходил со времен Массимо Карреры, красно-белым сыграть против «Лейпцига» не удалось. Хотя противостояние против бывшего тренера Доменико Тедеско казалось любопытным и интригующим.

Реабилитироваться в глазах миллионной армии болельщиков «Спартаку» предстояло в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игра против «Кубани» стала для москвичей первой в этом турнире. И прекрасной возможностью восстановить упавшее реноме.

В бытность выступления в РПЛ краснодарский клуб частенько портил кровь спартаковцам. Сегодня от былой славы флагмана кубанского футбола не осталось и следа. Как и «Спартаку», парням в желто-зеленом остается жить воспоминаниями.

Рабочий день и позднее начало матча, конечно, отпугнули людей от поездки в Тушино — на арене собралось около трех тысяч человек. Даже с учетом коронавирусных ограничений это слишком мало. Но стоит учитывать вышеизложенные факторы и статус оппонента, занимающего 16-е место в ФНЛ.

Зачастую у спартаковских соперников в составе находится хотя бы один воспитанник красно-белых, для которого честь доказать, что в свое время на него зря не сделали ставку в главной команде. В нынешней «Кубани» таких трое: защитник Иван Хомуха вышел в старте, вратарь Артем Поплевченков остался в запасе, а со скамейки всем процессом руководил Роберт Евдокимов, в 1997 году ставший чемпионом России под руководством Олега Романцева. Хотя сам специалист, 27 февраля отметивший день рождения, заявляет, что «я там не играл, я там был».

Демонстрация разницы в классе не заставила себя ждать. Уже на 6-й минуте счет в матче открыл Квинси Промес, к 17-й минуте голландец оформил дубль и на расстояние в один мяч приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в 99-летней истории «Спартака». Ближайшей целью для атакующего хавбека теперь является легендарный Сергей Сальников с 78 голами.

Фото: © ФК «Спартак»

Свой первый мяч на российской земле в среду забил и новичок красно-белых Шамар Николсон. Вряд ли на 20-й минуте форвард из Ямайки мог представить, что мартовский вечер станет для него триумфальным. Однако дальнейшее развитие событий привело футболиста к хет-трику. Ранее три мяча на стадионе «Открытие Банк Арена» забивал только Патсон Дака из «Лестера». Между тем первый официальный матч на арене был сыгран в сентябре 2014-го…

Во втором тайме при счете 3:0 размочил Александра Максименко капитан «Спартака» Георгий Джикия, переправивший мяч в свои ворота. Не ушел с поля без записи фамилии на табло и Джордан Ларссон, подвергавшийся критике на протяжении всего сезона. В среду у хозяев получалось абсолютно все, но подтвердить свою силу им придется в выходные — в гостевом дерби с «Динамо».

А пока спартаковцам остается ждать жеребьевку четвертьфинала Кубка России. И верить, что теперь-то у них точно попрет.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала

«Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 6:1 (3:0)

Голы: Промес, 6, 17. Николсон, 20, 62, 86. Ларссон, 83. — Джикия, 55, в свои ворота. 

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