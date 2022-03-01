Гисдоль уехал из России без предупреждения. Он удивлял прессингом, но показал худшую статистику

Проект «Локо» пошел не по плану.

Проект «Локо» пошел не по плану.

Во вторник, 1 марта, немецкий тренер Маркус Гисдоль покинул «Локомотив». Он не вел переговоров с клубом, а просто уехал и потом через помощника оповестил об этом спортивного директора «Локо» Томаса Цорна.

— Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Лутц Зибрехт. Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров клуба, то обстановка спокойная. Все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло, — сказал Цорн корреспонденту «Матч ТВ».

Позже Гисдоль объяснил свой отъезд событиями на Украине.

Исполнять обязанности главного тренера будет 36-летний Марвин Комппер, который в 2021-м вошел в штаб Гисдоля. Он завершил карьеру только 2 года назад, главным пока нигде не работал. Будучи футболистом, провел один матч за сборную Германии, также выступал за «Хоффенхайм», «Фиорентину» и «Лейпциг».

Гисдоль хотел строить суперпрессингующую команду — так агрессивно в России не играл никто. Но у него не было времени

Маркус приехал в Россию в октябре 2021-го. На тот момент «Локо» шел на четвертом месте с 17 очками (до первого места было шесть). Ральф Рангник, который тогда еще не уехал в «МЮ», не захотел довериться Марко Николичу, хотя результаты у серба были неплохими, учитывая неожиданный уход лидера команды Крыховяка в «Краснодар».

У Гисдоля — неоднозначная репутация в Германии. Он ставит очень прессингующий футбол, хорошо работает с молодыми, были относительные успехи в Бундеслиге. Например, становился восьмым в чемпионате с «Хоффенхаймом», приходил в кризисные «Гамбург» и «Кельн» и спасал их от вылета. Но на длительной дистанции все это оборачивалось провалом и увольнением. Его лучший результат по набранным очкам был в «Хоффенхайме»: в среднем 1,34 за игру. В «Гамбурге» (1,12), «Кельне» (1,07) и «Локо» (1,00) было еще меньше.

В РПЛ Гисдоль выиграл всего три матча из восьми (37%) — это худший процент побед в истории клуба. Даже среди тех, кто только исполнял обязанности главного тренера. Помимо этого у немца еще три поражения и ничья в Лиге Европы. Понятно, что он приходил в сложный период — много новых игроков, новая лига, адаптационный период, но если при Николиче (даже когда еще не подъехало усиление) все было относительно неплохо, то при Гисдоле результаты резко упали.

«Локо» впечатлял только фрагментами. Например, за те 8 туров, что Маркус был в команде, «Локо» стал самой прессингующей командой лиги. В среднем он позволял соперникам под давлением совершать только 5 пасов (PPDA). Это лучший результат в России за все сезоны, в которых это показатель подсчитывался. Логично, что в нынешнем чемпионате ближайшие преследователи далеко — «Ахмат» (7,6) и «Краснодар» (8,2).

Но в остальном в этих восьми турах все было ужасно:

15-е место в лиге по созданным моментам — 6,52 xG

12-е по ожидаемым очкам — 8,4 xPTS

В последних матчах в РПЛ при Гисдоле «Локо» был переигран «Ахматом», «Арсеналом» и «Уралом» не только по счету, но и по игре. А победа над «Уфой» (2:0) была не по делу

При Гисдоле практически перестал забивать Федор Смолов: за 10 матчей при Николиче — 7 голов, за пять с новым тренером — 1. При том, что ударов стало даже чуть больше, но из-за игрового хаоса чаще они были из не очень опасных позиций.

Конечно, на «Локо» повлияла и травма Жемалетдинова — главного креативного игрока команды в последний год. У него 5+5 по «гол+пас» в этом сезоне, но в ноябре он получил травму. В этот период у «Локо» случился самый жесткий спад — пять поражений подряд.

Также проходили непростую адаптацию Керк и Бека-Бека. Первый не показал, что может делать разницу в атаке. У второго есть несколько отличных качеств, но он совсем недавно переехал из второй французской лиги. Поэтому брака пока не мало.

Позитив тоже был — стало больше доверия молодым, на зимних сборах был прогресс, приехал форвард, который мог решить проблемы в атаке

При Гисдоле чаще стали появляться молодые:

18-летний Кирилл Зинович сыграл три матча в РПЛ (один в старте)

19-летний Григорий Борисенко — тоже три игры провел

У 19-летнего Сергея Бабкина — пять матчей при Гисдоле и три при Николиче

20-летний Максим Петров провел пять матчей (четыре в старте)

Также активно играли Марадишвили и Тикнизян, купленные у ЦСКА

Понятно, что многие из этих шансов — это просто затыкание дыр в сложном отрезке сезона. Но вектор на омоложение действительно был — и Гисдоль обращал внимание на вторую команду. А Бабкин вполне может стать основным уже весной.

На зимних сборах «Локо» гораздо лучше управлял прессингом и смотрелся интереснее в атаке. Провален был только один матч — против «Мельде» (0:3), но для сборов это нормальная практика. Зато в оставшихся четырех матчах «Локо» забил 9 голов. А главное — очень здорово себя показывал новый форвард Кухта. Он должен стать важнейшим игроком в адаптации атакующей схемы в «Локо».

25-летний чех приехал из «Славии» за 5 млн евро. Эта команда последние годы развивается в том же стиле, который постоянно декларирует Рангник и люди его проекта. Кухта перерос все проблемы и аренды, стал важным в «Славии», а осенью 2021-го дебютировал в сборной Чехии, которая тоже ставит на прессинг. Очевидно, что в системе Гисдоля форвард был бы важнейшим игроком. И как человек, забивающий голы, и как часть прессинга. Тот же Смолов под эту роль не очень подходил.

Но проблемы с обороной и балансом на сборах до конца решены не были. «Локо» по-прежнему много позволял у своих ворот, а высокий прессинг порой оборачивался провалом в опорной зоне и обороне.

После отъезда Гисдоля «Локо» нужно искать нового тренера, Вероятно, это будет российский специалист. Напомним, недавно освободился Черевченко, ушедший из «Химок».

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