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Гисдоль уехал из России без предупреждения. Он удивлял прессингом, но показал худшую статистику

20:21
Гисдоль уехал из России без предупреждения. Он удивлял прессингом, но показал худшую статистику
Маркус Гисдоль / Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Проект «Локо» пошел не по плану.

Во вторник, 1 марта, немецкий тренер Маркус Гисдоль покинул «Локомотив». Он не вел переговоров с клубом, а просто уехал и потом через помощника оповестил об этом спортивного директора «Локо» Томаса Цорна.

— Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Лутц Зибрехт. Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров клуба, то обстановка спокойная. Все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло, — сказал Цорн корреспонденту «Матч ТВ».

Позже Гисдоль объяснил свой отъезд событиями на Украине.

Маркус Гисдоль / Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Исполнять обязанности главного тренера будет 36-летний Марвин Комппер, который в 2021-м вошел в штаб Гисдоля. Он завершил карьеру только 2 года назад, главным пока нигде не работал. Будучи футболистом, провел один матч за сборную Германии, также выступал за «Хоффенхайм», «Фиорентину» и «Лейпциг».

Гисдоль хотел строить суперпрессингующую команду — так агрессивно в России не играл никто. Но у него не было времени

Маркус приехал в Россию в октябре 2021-го. На тот момент «Локо» шел на четвертом месте с 17 очками (до первого места было шесть). Ральф Рангник, который тогда еще не уехал в «МЮ», не захотел довериться Марко Николичу, хотя результаты у серба были неплохими, учитывая неожиданный уход лидера команды Крыховяка в «Краснодар».

У Гисдоля — неоднозначная репутация в Германии. Он ставит очень прессингующий футбол, хорошо работает с молодыми, были относительные успехи в Бундеслиге. Например, становился восьмым в чемпионате с «Хоффенхаймом», приходил в кризисные «Гамбург» и «Кельн» и спасал их от вылета. Но на длительной дистанции все это оборачивалось провалом и увольнением. Его лучший результат по набранным очкам был в «Хоффенхайме»: в среднем 1,34 за игру. В «Гамбурге» (1,12), «Кельне» (1,07) и «Локо» (1,00) было еще меньше.

В РПЛ Гисдоль выиграл всего три матча из восьми (37%) — это худший процент побед в истории клуба. Даже среди тех, кто только исполнял обязанности главного тренера. Помимо этого у немца еще три поражения и ничья в Лиге Европы. Понятно, что он приходил в сложный период — много новых игроков, новая лига, адаптационный период, но если при Николиче (даже когда еще не подъехало усиление) все было относительно неплохо, то при Гисдоле результаты резко упали.

Маркус Гисдоль / Фото: © ФК «Локомотив»

«Локо» впечатлял только фрагментами. Например, за те 8 туров, что Маркус был в команде, «Локо» стал самой прессингующей командой лиги. В среднем он позволял соперникам под давлением совершать только 5 пасов (PPDA). Это лучший результат в России за все сезоны, в которых это показатель подсчитывался. Логично, что в нынешнем чемпионате ближайшие преследователи далеко — «Ахмат» (7,6) и «Краснодар» (8,2).

Но в остальном в этих восьми турах все было ужасно:

  • 15-е место в лиге по созданным моментам — 6,52 xG
  • 12-е по ожидаемым очкам — 8,4 xPTS
  • В последних матчах в РПЛ при Гисдоле «Локо» был переигран «Ахматом», «Арсеналом» и «Уралом» не только по счету, но и по игре. А победа над «Уфой» (2:0) была не по делу

При Гисдоле практически перестал забивать Федор Смолов: за 10 матчей при Николиче — 7 голов, за пять с новым тренером — 1. При том, что ударов стало даже чуть больше, но из-за игрового хаоса чаще они были из не очень опасных позиций.

Конечно, на «Локо» повлияла и травма Жемалетдинова — главного креативного игрока команды в последний год. У него 5+5 по «гол+пас» в этом сезоне, но в ноябре он получил травму. В этот период у «Локо» случился самый жесткий спад — пять поражений подряд.

Также проходили непростую адаптацию Керк и Бека-Бека. Первый не показал, что может делать разницу в атаке. У второго есть несколько отличных качеств, но он совсем недавно переехал из второй французской лиги. Поэтому брака пока не мало.

Позитив тоже был — стало больше доверия молодым, на зимних сборах был прогресс, приехал форвард, который мог решить проблемы в атаке

Сергей Бабкин / Фото: © ФК «Локомотив»

При Гисдоле чаще стали появляться молодые:

  • 18-летний Кирилл Зинович сыграл три матча в РПЛ (один в старте)
  • 19-летний Григорий Борисенко — тоже три игры провел
  • У 19-летнего Сергея Бабкина — пять матчей при Гисдоле и три при Николиче
  • 20-летний Максим Петров провел пять матчей (четыре в старте)
  • Также активно играли Марадишвили и Тикнизян, купленные у ЦСКА

Понятно, что многие из этих шансов — это просто затыкание дыр в сложном отрезке сезона. Но вектор на омоложение действительно был — и Гисдоль обращал внимание на вторую команду. А Бабкин вполне может стать основным уже весной.

На зимних сборах «Локо» гораздо лучше управлял прессингом и смотрелся интереснее в атаке. Провален был только один матч — против «Мельде» (0:3), но для сборов это нормальная практика. Зато в оставшихся четырех матчах «Локо» забил 9 голов. А главное — очень здорово себя показывал новый форвард Кухта. Он должен стать важнейшим игроком в адаптации атакующей схемы в «Локо».

Ян Кухта / Фото: © ФК «Локомотив»

25-летний чех приехал из «Славии» за 5 млн евро. Эта команда последние годы развивается в том же стиле, который постоянно декларирует Рангник и люди его проекта. Кухта перерос все проблемы и аренды, стал важным в «Славии», а осенью 2021-го дебютировал в сборной Чехии, которая тоже ставит на прессинг. Очевидно, что в системе Гисдоля форвард был бы важнейшим игроком. И как человек, забивающий голы, и как часть прессинга. Тот же Смолов под эту роль не очень подходил.

Но проблемы с обороной и балансом на сборах до конца решены не были. «Локо» по-прежнему много позволял у своих ворот, а высокий прессинг порой оборачивался провалом в опорной зоне и обороне.

После отъезда Гисдоля «Локо» нужно искать нового тренера, Вероятно, это будет российский специалист. Напомним, недавно освободился Черевченко, ушедший из «Химок». 

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