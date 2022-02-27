Эпоха Абрамовича подходит к концу? Что означает передача управления клубом фонду «Челси»

Символический жест или реальная подготовка к продаже?

Символический жест или реальная подготовка к продаже?

В субботу владелец «Челси» Роман Абрамович заявил о передаче управления клубом доверенным управляющим из Фонда «Челси»

Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года. При российском бизнесмене было завоевано пять титулов чемпиона Англии, дважды команда побеждала в Лиге чемпионов

В воскресенье вечером на «Уэмбли» состоится финал Кубка английской лиги: «Челси» сыграет с «Ливерпулем». В прямом эфире в 19:30 встречу покажут «Матч ТВ» и matchtv.ru

В субботу вечером на официальном сайте «Челси» было опубликовано небольшое, но важное заявление Абрамовича:

— За более чем 20 лет владения «Челси» я всегда считал себя хранителем клуба, чья работа — помогать «Челси» становиться таким успешным, каким он является сейчас, закреплять и развивать успех в будущем и играть важную роль в обществе. Я всегда искренне принимал решения только в интересах клуба. Я и сейчас придерживаюсь этих ценностей. Поэтому сегодня я доверяю управление «Челси» и заботу о клубе доверенным управляющим из Фонда «Челси». Я считаю, в данных обстоятельствах никто лучше них не позаботится об игроках, персонале и болельщиках.

Причины, подтолкнувшие Абрамовича к такому решению, очевидны: из-за санкций в отношении российского бизнесмена со стороны правительства Великобритании мог пострадать «Челси». Означает ли решение дистанцироваться от клуба его скорую продажу? Пока об этом говорить рано. Абрамович, чье состояние оценивается в 10 млрд. евро, по-прежнему остается владельцем лондонского клуба. Передача управления в данном случае скорее символический жест. Наш соотечественник и без того в последние несколько лет отдалился от «Челси» в плане управления и общения с тренером и игроками.

В 2003-м сразу после покупки «Челси» у Кена Бейтса российский олигарх активно участвовал в жизни команды. Игроки даже бывали у него в гостях на одной из роскошных яхт. Он часто заходил в раздевалку и много общался с Жозе Моуринью, который принес первые титулы эпохи Абрамовича.

Теперь времена изменились. В 2018-м Абрамович столкнулся с проблемой продления британской инвестиционной визы. Приезды в Лондон с тех пор стали эпизодическими. Поэтому на выездных матчах в Европе он присутствовал гораздо чаще, чем на «Стэмфорд Бридж». Например, в декабре владелец клуба на выездной игре с «Зенитом» в Петербурге. Симптоматично, что в прошлом году Томас Тухель был назначен главным тренером «синих» даже без личной встречи с Абрамовичем.

Оперативное управление уже давно лежит на плечах россиянки Марины Грановской — генерального директора клуба, а также Юджина Тененбаума — ключевого персонажа в члене Совета, с которым Абрамович знаком еще со времен «Сибнефти». Фонд «Челси», о котором говорил Абрамович в субботу, возглавляет Брюс Бак. Важная функция и у легенды клуба Петра Чеха: он занимает пост технического директора и максимально вовлечен в трансферные вопросы. Вот эти люди управляли и продолжат управлять «Челси». Владеет же клубом по-прежнему Роман Абрамович.

Субботнее заявление можно рассматривать и в качестве успокоительного посыла для главного тренера и игроков. Дистанцирование российского бизнесмена в сложившейся ситуации должно отвести косые взгляды от «Челси». На это, по всей видимости, рассчитывает сам Абрамович.

Речь о продаже «Челси» пока не идет, хотя потенциальных покупателей хватает. На днях Bloomberg рассказал, что почву в отношении покупки действующего победителя Лиги чемпионов прощупывают сразу несколько компаний и инвесторов. Неназванная компания даже уже направляла в клуб запрос. Один только состав «Челси» тянет почти на 900 млн евро. Общая стоимость клуба «Челси» сейчас оценивается в 1,9 млрд евро — никогда в истории клубы за такие деньги еще не продавались. В 2003-м Абрамович купил клуб всего за 140 млн фунтов + обязательства по долгам.

Недавно Абрамович позировал с кубком за победу в клубном чемпионате мира, который прошел в Абу-Даби. Владелец «Челси» воспользовался редкой возможностью своими глазами увидеть игру команду вживую. В субботу вечером на «Уэмбли» он поболеть за «Челси» не сможет.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» смотрите на «Матч ТВ» и matchtv.ru в воскресенье с 19:30 (мск).

Кубок Английской лиги. Финал. Челси — Ливерпуль

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