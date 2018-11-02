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«Хабиб сказал: «Не падайте духом и не сдавайтесь». Константин Савичев — о проблемах «Анжи» и матче со «Спартаком»

20:24
«Хабиб сказал: «Не падайте духом и не сдавайтесь». Константин Савичев — о проблемах «Анжи» и матче со «Спартаком»
Константин Савичев / Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Корреспондент «Матч ТВ» после кубкового матча «Спартак» — «Анжи» (1:0) пообщался с полузащитником дагестанского клуба и экс-игроком красно-белых.
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— С каким настроением возвращались в Москву после недавней игры со «Спартаком» в чемпионате?

— Когда проигрываешь, настроение, конечно, только отрицательное. Но мы на теории сделали выводы из предыдущего матча, подчеркнули собственные ошибки и настроились на новую встречу со «Спартаком».

— Исходя из разбора, понимали на какие слабые места красно-белых стоит надавить?

— Честно – старались больше думать о своей игре. В последнее время у нас было много недочетов. Из-за этого, например, не удалось набрать очки в Ростове. Так что сконцентрировались полностью на себе.

— Подстегивали разговоры о том, что в «Спартаке» сейчас не все в порядке?

— То, что происходит в «Спартаке», — это его кухня. Обсуждать не хочется. А мы настраивались на бой и, считаю, его дали. Да, пропустили из-за собственной ошибки и не смогли потом отыграться. Хотя предпосылки для этого были.

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— Два момента – как минимум.

— Потому что хотели обыграть «Спартак» вне зависимости от статуса встречи – будь то Кубок или чемпионат. Это особенная команда и на нее всегда настраиваешься по-другому. Сейчас, естественно, расстроены – хотели пройти дальше. Забей один из своих моментов – никто не знает, как все сложилось бы.

— Переживали перед встречей с родной, можно сказать, командой?

— Нет, теперь сильных эмоций уже не испытываю, потому что раньше неоднократно играл против «Спартака». А вот в первое время чувства переполняли. Но, конечно, всегда приятно приехать на родной стадион, вспомнить ту атмосферу, встретить давних знакомых…

— Магомед Адиев сказал про атмосферу в Тушине: «Один раз попав сюда, хочется приезжать и приезжать».

— Да, у меня то же самое. Сумасшедшая обстановка, очень хорошее поле и стадион прекрасный. Все идеально, все на высочайшем уровне. Хочется приезжать как можно чаще. Моя бы воля – каждый раз играл бы на «Спартаке».

***

— Как вам атмосфера непосредственно по ходу матча?

— Конечно, не хватало трибуны B. Она обычно создает все «движение» и весь звук.

— Как отнеслись к тому, что болельщики устроили обструкцию Глушакову?

— Не могу комментировать эту ситуацию. Трудно сказать, кто прав, а кто виноват. Потому что банально не знаю, как и что сейчас происходит в клубе.

— Давайте я вам расскажу. Глушакова критикуют по многим пунктам, один из которых – влияние на отставку Карреры. Вы как к этому относитесь?

— Повторюсь, тяжело комментировать что-то со стороны, не зная о реальных вещах, происходящих внутри. Меньше всего хочется быть диванным экспертом и разбирать этот вопрос поверхностно. Знай я, что было на протяжении всего этого времени, — конечно, ответил бы вам.

— Хорошо, а вас как человека, неравнодушного к «Спартаку», не смущают слова Рауля Рианчо о том, что ему плевать на какую-то часть болельщиков, когда те выражают свою позицию?

— Это слова Рианчо и его мнение. Мне здесь нечего добавить. Рауль высказался так – это его решение, чего тут обсуждать? Пусть так оно и будет. Другой человек, может быть, не сказал бы подобного.

***

— Нашел в вашем твиттере пару печальных историй о бродячих животных.

— Люблю всех животных, и больше всего, наверное, собак. Но есть в связи с этим и неприятные темы. Как некоторые граждане относятся к дворнягам и «беспризорникам» — так этого делать нельзя. Это не по-человечески. Люди, наоборот, ведут себя как животные.

— У вас есть питомцы?

— У мамы – собака.

— Почему сами не заведете? Можно взять, например, из приюта.

— Такие мысли посещают. Но, вы знаете, что собака – как ребенок. За ней всегда нужен уход. А меня в силу профессии постоянно нет дома. Оставить ее одну на долгий сорок – жуткий для собаки стресс. Кто ее будет кормить? Кто будет выгуливать?

— О ситуации с утилизацией бродячих животных перед ЧМ слышали?

— От вас слышу впервые, но, на мой взгляд, это неправильно. Думаю, безнадзорных животных можно содержать и в питомниках, может быть, даже лечить, чтобы потом кто-то взял их в семью.

https://twitter.com/SavichevKostya/status/1010845459815034881

***

— Успели пообщаться с Хабибом перед матчем с ЦСКА?

— Он заходил до и после игры и говорил со всей командой.

— Какие слова больше всего запомнились?

— «Никогда не падайте духом и не сдавайтесь. Если много работать – труды никогда не уходят в песок».

— Его бой с Конором смотрели?

— Да, у нас тогда была игра в Грозном против «Ахмата». Многие ребята заводили будильники, чтобы проснуться и посмотреть бой, поддержать российского спортсмена.

— Недавно вы говорили: «Если в «Анжи» останется проблема с деньгами к перерыву в чемпионате России, то обстановка в клубе действительно будет очень сложной. Многим футболистам придется находить новые команды». Это вы о себе?

— Нет, о ситуации в целом. Но это жизнь, и все понимают, что у каждого есть семья, которую надо кормить, свои заботы. Если ничего не изменится, думаю, как я и сказал, многим придется искать себе новые команды.

— А если изменится?

— Все, кто смотрит наши игры, знает – мы в каждом матче бьемся. Потому что есть все-таки что-то дороже денег. Очень верю, что все наладится. И настрой будет не то чтобы еще больше… Просто на голом энтузиазме не всегда далеко уедешь. Страсть нужно чем-то подпитывать, терпение иногда кончается – мы все живые люди. Мы никогда не кричали: «Посмотрите, как нам плохо!» Конечно, есть проблемы. Но мы выходим на каждый матч биться за честь клуба, за Дагестан и за свое имя.

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