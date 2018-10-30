Александр Бубнов: «Спартак» в глубоком игровом кризисе и вряд ли скоро из него выйдет»

2018-10-30T18:20:46+03:00
Александр Бубнов и Егор Кузнец обсуждают главные события 12-го тура РПЛ и анонсируют 1/8 финала Кубка России.
Тайм-коды
- 0:15 Тестируем Бубнова на знание исландских футболистов «Ростова».
- 0:38 Заслон – фишка стандартов Карпина.
- 1:30 Скопинцев симулировал и сразу раскаялся. Все равно нужно удалять?
- 3:22 «Локомотив» второй тур подряд забивает после аута.
- 4:40 «Локо» – третий, а мы обсуждаем книгу Семина, где он мочит Штоффельхауса.
- 8:35 ЦСКА проиграл «Ростову», «Локомотиву», теперь – «Краснодару». Почему?
- 10:40 «Краснодар» выиграл благодаря заменам Гончаренко.
- 11:30 Голы «Краснодара». Виноваты Фернандес и Чернов.
- 13:43 «Зенит» идет по чемпионскому графику.
- 15:20 Хотя «Крылья» простили. Два промаха тура от самарцев.
- 17:54 Рианчо ставит Боккетти в опорную зону, Попова – в атаку. Хм…
- 19:30 «Спартак» сыграл по схеме 5 – 5. В смысле?
- 21:20 «Спартак» на каждый матч чемпионата выходит с разным стартовым составом
- 22:10 Пересматриваем и восхищаемся финтами Игнатова
- 23:04 Сорокин забил через 10 секунд после выхода на замену, в обороне – бардак
- 25:01 Бубнов оценивает «Спартак» Рианчо
- 26:40 АВБ анонсирует 1/8 финала Кубка, выделяя интриги (почти) во всех матчах
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