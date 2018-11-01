«Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России. Видеообзор
- В 1/16 финала «Ростов» прошел «Сызрань-2003» (4:0), а «Зенит» — «Волгарь» (4:0)
- В РПЛ оба клуба идет в лидерах: «Зенит» — первый (28 очков), «Ростов» — делит третье место с «Локо» (21 балл)
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Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Калачев, Гацкан, Ионов, Зуев, Скопинцев, Салетрос, Кьяртанссон
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Иванович, Луиш, Набиуллин, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси
- В 1/4 финала «Ростов» сыграет с «Краснодаром»
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Ростов – Зенит. 1:0. Арсений ЛогашовОткрыть видео
Салетрос упускает моментОткрыть видео
Дриусси бьет выше целиОткрыть видео
Ростов – Зенит. 1:1. Себастьян Дриусси (пенальти)Открыть видео
Песьяков выручает после удара ЗаболотногоОткрыть видео
Удар Салетроса головойОткрыть видео
Страшное столкновения Кьяртасона и ЛуневаОткрыть видео
Заболотный не реализовывает выход один на одинОткрыть видео
Ионов упускает моментОткрыть видео
Удар Дриусси рядом со штангойОткрыть видео
Ростов - Зенит. 2:1. Артур ЮсуповОткрыть видео
Ростов - Зенит. 3:1. Деннис ХаджикадуничОткрыть видео
Кубок России. 2018-19. 1/8 финала
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1)
Голы: Логашов, 4 (ВИДЕО). Юсупов, 82 (ВИДЕО). Хаджикадунич, 90 (ВИДЕО). — Дриусси, 29 (с пенальти) (ВИДЕО).
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