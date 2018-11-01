«Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России. Видеообзор

«Ростов» дома обыграл «Зенит» в 1/8 финала Кубка России - 3:1.

2018-11-01T18:52:33+03:00 «Ростов» дома обыграл «Зенит» в 1/8 финала Кубка России - 3:1.

В 1/16 финала «Ростов» прошел «Сызрань-2003» (4:0), а «Зенит» — «Волгарь» (4:0)

В РПЛ оба клуба идет в лидерах: «Зенит» — первый (28 очков), «Ростов» — делит третье место с «Локо» (21 балл)

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Калачев, Гацкан, Ионов, Зуев, Скопинцев, Салетрос, Кьяртанссон Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Иванович, Луиш, Набиуллин, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси

В 1/4 финала «Ростов» сыграет с «Краснодаром»

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

Ростов – Зенит. 1:0. Арсений Логашов

Салетрос упускает момент

Дриусси бьет выше цели

Ростов – Зенит. 1:1. Себастьян Дриусси (пенальти)

Песьяков выручает после удара Заболотного

Удар Салетроса головой

Страшное столкновения Кьяртасона и Лунева

Заболотный не реализовывает выход один на один

Ионов упускает момент

Удар Дриусси рядом со штангой

Ростов - Зенит. 2:1. Артур Юсупов

Ростов - Зенит. 3:1. Деннис Хаджикадунич

Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1)

Голы: Логашов, 4 (ВИДЕО). Юсупов, 82 (ВИДЕО). Хаджикадунич, 90 (ВИДЕО). — Дриусси, 29 (с пенальти) (ВИДЕО).

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