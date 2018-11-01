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Олимп - Кубок России

«Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России. Видеообзор

18:52
«Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России. Видеообзор
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
«Ростов» дома обыграл «Зенит» в 1/8 финала Кубка России - 3:1.
  • В 1/16 финала «Ростов» прошел «Сызрань-2003» (4:0), а «Зенит» — «Волгарь» (4:0)
  • В РПЛ оба клуба идет в лидерах: «Зенит» — первый (28 очков), «Ростов» — делит третье место с «Локо» (21 балл)

  • Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Калачев, Гацкан, Ионов, Зуев, Скопинцев, Салетрос, Кьяртанссон

    Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Иванович, Луиш, Набиуллин, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси

  • В 1/4 финала «Ростов» сыграет с «Краснодаром»
  • Статистика и текстовая трансляция
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Лучшие моменты:

Ростов – Зенит. 1:0. Арсений Логашов

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Салетрос упускает момент

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Дриусси бьет выше цели

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Ростов – Зенит. 1:1. Себастьян Дриусси (пенальти)

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Песьяков выручает после удара Заболотного

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Удар Салетроса головой

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Страшное столкновения Кьяртасона и Лунева

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Заболотный не реализовывает выход один на один

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Ионов упускает момент

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Удар Дриусси рядом со штангой

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Ростов - Зенит. 2:1. Артур Юсупов

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Ростов - Зенит. 3:1. Деннис Хаджикадунич

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Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1)

Голы: Логашов, 4 (ВИДЕО). Юсупов, 82 (ВИДЕО). Хаджикадунич, 90 (ВИДЕО). — Дриусси, 29 (с пенальти) (ВИДЕО). 

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