Карпин против «Зенита»: как это было, как это будет

Сегодня в 1/8 финала Кубка России «Ростов» Валерия Карпина будет принимать «Зенит» Сергея Семака. «Матч ТВ» вспоминает предыдущие знаковые встречи сине-бело-голубых с самым, пожалуй, принципиальным персональным соперником Петербурга.

2018-11-01T12:05:22+03:00 Сегодня в 1/8 финала Кубка России «Ростов» Валерия Карпина будет принимать «Зенит» Сергея Семака. «Матч ТВ» вспоминает предыдущие знаковые встречи сине-бело-голубых с самым, пожалуй, принципиальным персональным соперником Петербурга.

Вместо пролога

Валерий Карпин родился и вырос в Нарве, что всего в 159 километрах от Ленинграда/Петербурга. То есть, окажись Карпин в конце прошлого века в системе «Зенита», это выглядело бы вполне логично. Однако уже в юношеском возрасте он уехал совсем в другую сторону. Сначала в Таллин, потом в Москву. В итоге вышло так, что Карпин стал одним из самых главных раздражителей для футбольного Питера.

Пиррова победа

Впервые Валерий Карпин сыграл против «Зенита» в самом первом чемпионате России в 1992 году. Получилось довольно любопытно. В 8-м туре «Зенит» принимал «Спартак» на стадионе им. Кирова. 23-летний Карпин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Его партнерами по «Спартаку» тогда были нынешний помощник Станислава Черчесова по сборной Гинтарас Стауче, главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов… Цвета же переживавшего не лучшие времена «Зенита» защищали Усачев, Манасян, Зоря… Тем не менее в присутствии 7000 зрителей выиграли петербуржцы (2:0, отличились Владимир Кулик и Олег Дмитриев).

Другое дело, что по итогам сезона «Зенит» вылетел в первый дивизион, а «Спартак» стал чемпионом, потерпев единственное поражение – в Петербурге.

Злой гений «Петровского»

После этого пути Карпина-игрока и «Зенита» разошлись на долгих 8 лет. Петербуржцы вернулись в элиту лишь в 1996 году. В это время Карпин уже играл в Испании.

Но в 2000-м его «Сельта» и «Зенит» оказались в финале Кубка Интертото. Победитель, получавший право сыграть в Кубке УЕФА, определялся по итогам двух матчей. В Виго «Сельта» выиграла – 2:1. Причем счет после гола Игонина сравнял именно Карпин. А уже в добавленное время Хуанфран после передачи Мостового принес «Сельте» победу.

Тем не менее Петербург верил, что дома «Зенит» добьется нужного результата. Ажиотаж при этом царил такой, что лишние билеты на «Петровский» невозможно было купить ни за какие деньги.

На 63-й минуте стадион чуть не сошел с ума от счастья – Геннадий Попович оформил дубль и сделал счет 2:0. Однако когда Петербург уже было поверил в то, что «Сельта» с Мостовым и Карпиным будет пройдена, последний на 83-й минуте поразил ворота Романа Березовского.

До самого конца матча любое действие Карпина с мячом нарывалось на свист. Только дело даже до дополнительного времени не дошло – гол Маккарти на второй компенсированной минуте лишил «Зенит» еврокубков.

Друг за другом

С тех пор Карпин и «Зенит» не виделись еще 9 лет. Валерий закончил карьеру игрока и в 2008 году занял пост генерального директора «Спартака». А весной 2009-го после увольнения Лаудрупа сам встал на капитанский мостик красно-белых.

«Зенит» же к этому времени стал чемпионом России (2007), обладателем Кубка УЕФА (2008) и обладателем Суперкубка УЕФА (2008). Но в 2009-м дела пошли не лучшим образом, что привело к отставке Дика Адвоката.

В итоге спасать сезон был призван Анатолий Давыдов. Чтобы попасть в тройку, требовалось обыгрывать в заключительном туре «Спартак» Валерия Карпина. Что и было сделано со счетом 2:1 (на голы Зырянова и Ломбертса москвичи ответили мячом Фати). Любопытно, что в итоговой таблице «Спартак» оказался вторым, «Зенит» вслед за ним – третьим.

«Мальчик, который ничего не выиграл»

Следующая встреча закончилась скандалом. В 2010 году «Зенит» уже со Спаллетти катком проехался по чемпионату России, не потерпев к октябрю ни одного поражения.

Первое петербуржцам нанес «Спартак» Карпина за 6 туров до финиша. Правда, 1:0 в «Лужниках» получились неоднозначными – единственный гол Дмитрий Комбаров забил на 88-й минуте с небесспорного пенальти.

После свистка дело и вовсе дошло до потасовки, которая началась с того, что Игорь Денисов пнул мяч на скамейку запасных «Спартака», а продолжилась разговором на повышенных тонах между Карпиным и тем же Денисовым.

Не стеснялся в выражениях Валерий Георгиевич и на послематчевой пресс-конференции. Чего только стоила фраза: «Мальчик, который еще ничего не выиграл, ходит, о чем-то рассказывает, бьет мячом в камеру». Нетрудно догадаться, что сказана она была в адрес Денисова.

Добавим, что в том сезоне «Зенит» проиграл еще лишь ЦСКА и взял золото, а «Спартак» финишировал четвертым.

Испорченное чемпионство

Досрочно «Зенит» стал первым и в переходном сезоне-2011/12. При этом в последнем туре петербуржцы принимали «Спартак». Сразу после игры должно было состоятся чествование чемпионов. Но в итоге оно оказалось смазанным. «Зенит» повел в счете на 82-й минуте 2:1 благодаря голу Семака, однако Эменике и Кариока вырвали победу (3:2) для «Спартака». Так Валерий Карпин снова насолил Питеру, испортив ему праздник.

Ростовская ничья

Последние матчи карпинского «Спартака» с «Зенитом» тоже скучными не были. Достаточно сказать, что они закончились с одинаковым счетом 4:2. Дважды так побеждал «Зенит», одни раз – «Спартак». С тех пор прошло пять лет.

Новая встреча петербуржцев с Валерием Георгиевичем состоялась весной этого года. За это время Карпин успел поработать в «Армавире», «Мальорке» и на «Матч ТВ», а в декабре 2017-го возглавил «Ростов». Но уже после того, как «Зенит» сыграл с дончанами матч первого круга. Зато весной на «Олимпе-2» Карпин не дал выиграть Манчини в 22-м туре, чем тоже поспособствовал итоговому 5-му месту сине-бело-голубых.

Добавим, что в матчах Кубка России Карпин и «Зенит» еще не пересекались – грядущая встреча будет первой. Но, скорее всего, не последней в сезоне: в текущем чемпионате Карпин и петербуржцы пока не играли.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. Ростов – Зенит