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Что в пакете у Идову и когда уволится Аленичев? Главные вопросы с матча «Локо» — «Енисей»

01:24
Что в пакете у Идову и когда уволится Аленичев? Главные вопросы с матча «Локо» — «Енисей»
Брайан Идову / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
В Черкизове определился очередной четвертьфиналист Кубка России. Железнодорожники Семина раскатали красноярскую команду Аленичева (4:1) и на следующей стадии сыграют с «Рубином».

Встреча «Локо» и «Енисея» пришлась на праздник поклонников тыквенных черепов, искусственной паутины и аквагрима – Хэллоуин. На табло арены «Локомотив» во время матча то и дело показывали самых ярких болельщиков.

К Хэллоуину подготовились и команды. «Енисей» стартовый состав на игру обозначил в лучших традициях праздника – жутковато.

https://twitter.com/FCEnisey/status/1057649997443989507

А в пресс-центре временно поселилась тыква в шапке красноярской команды.

https://twitter.com/FCEnisey/status/1057668199372726272

К сожалению, мистический атрибут не помог гостям, Аленичев и «Енисей» потерпели девятое поражение в сезоне: команда плотно закрепилась на дне РПЛ, а теперь еще вылетела из Кубка. За бездействие с тыквой расправились жестко.

https://twitter.com/FCEnisey/status/1057709785292963840

До и после игры кроме хэллоуиновских костюмов и грима серьезно обсуждалось, когда Аленичев покинет пост главного тренера красноярского клуба. По законам футбольной логики команда, которая никак не прогрессирует и каждый раз крайне плохо выглядит на поле, терпит перемены в первую очередь в тренерском штабе. На послематчевой пресс-конференции Аленичева спросили прямо:

— Вы готовы подать в отставку?

— Пригласите руководителей клуба и задайте им этот вопрос, — парировал тот.

Несмотря ни на что, пресс-конференция сложилась вполне приятно для тренера гостей. «Локо» преподнес Аленичеву символический подарок – подстаканник РЖД.

https://twitter.com/ulyanaksenova/status/1057745547828838400

Презенты на этом не закончились. В микст-зоне Павел Комолов передал загадочный сверток бывшему одноклубнику по «Амкару» Брайну Идову, который сегодня играет в «Локо». Совершенно уставшие от игнора футболистов журналисты заинтересовались содержанием подарка.

 Брайн, что в пакете?

— Секретик! — ответил Идову.

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В РПЛ сыграно 12 туров. Останется ли «Енисей» в премьер-лиге и останется ли в «Енисее» Аленичев – все еще большой секретик. 

Комментарии после матча:

Юрий Семин: «Про меня слухи ходят уже третий год, но ничего – сижу. Аленичев – молодец»

Дмитрий Аленичев: «Победила более сильная команда, имевшая большое преимущество»

Антон Миранчук: «Поймали «Енисей» на ошибке, мне оставалось только исполнить удар»

Евгений Алдонин: «Для Тугарева очень важно, что Семин дает ему играть в Кубке России»

Илья Геркус: «Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше»

Анатолий Мещеряков: «Порадовало то, как прилично играла молодежь»

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Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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