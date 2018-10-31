«Все вопросы решала мама». Антон Миранчук – о семье, киберспорте и дружбе с Тарасовым

Эксклюзивное интервью полузащитника «Локомотива».

2018-10-31T10:21:11+03:00 Эксклюзивное интервью полузащитника «Локомотива».

— Когда вы узнали своих соперников по Лиге чемпионов, подумали, что ЦСКА повезло чуть меньше?

— Не все так просто. Если вспомнить игру между «Реалом» и армейцами, то было заметно, что испанцы недооценили соперника. Такое часто случается, когда топ-клубы играют с командами ниже своего уровня. У нас же, так как группа ровная, все игры от ножа, соперники настраиваются на тебя со всей серьезностью. «Порту», например, физически был готов бегать без перерыва все 90 минут, навязывать борьбу на каждом участке поля. То же самое можно сказать про «Шальке» и «Галатасарай». Конечно, когда прошла жеребьевка, подумал, что у нас группа почти идеальная. Давно мы не были в Лиге чемпионов, и тут с ходу попались соперники, которые по зубам. Их можно проходить. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Обидно, что игру в еврокубке показываем неплохую, создаем моменты, а результата нет.

— С одной стороны, поражения в Лиге чемпионов, с другой, четыре подряд победы в премьер-лиге. Что думать болельщикам?

— «Локомотив» набирает ход. Главное, что с каждым матчем мы действуем все лучше и лучше. Появляется уверенность, несмотря на поражения. Мы провели неплохой матч против «Порту», но проиграли из-за слабой реализации моментов и ошибки судьи. И все равно с позитивным настроением смотрим в будущее. Впереди матчи чемпионата и Кубка. Настраиваемся на них. Болельщики, думайте оптимистично! Не все так плохо.

— Вам предстоит выдержать изнуряющий цикл. Пять матчей за две недели. Юрий Семин высказывал недовольство календарем. Тяжело переносить такие нагрузки?

— Мне нормально. Лучше играть, чем тренироваться.

— И тем не менее вас нередко заменяют ближе к концу матча. Устаете?

— В некоторых играх действительно физически было очень тяжело доигрывать встречу. Скажем, с «Шальке» в первом тайме вроде выглядел неплохо, а во втором немного подсел. Силы реально заканчивались. Доверяю Юрию Павловичу на 100 процентов, и если он что-то делает, значит это идет на пользу команде. Так что у меня проблем никаких нет.

— Самая обидная замена?

— Что далеко ходить. Всегда расстраиваюсь, если меняют в перерыве и уж тем более в первом тайме. В этом сезоне Юрий Павлович поменял меня после 45 минут игрового времени в матче с «Динамо». В первом тайме забил гол, но все равно ушел с поля. Было не очень приятно. Понимаю, что обида и недовольство – мои проблемы. За результат отвечает наставник, ему виднее. Надо просто лучше работать, чтобы у тренера даже мысли не было тебя поменять.

— В начале сезона вы нечасто попадали в стартовый состав. Сейчас провели два матча подряд. Отыграли по 90 минут. Стали чувствовать себя лучше?

— Старт сезона для меня, как и для всей команды, получился провальным. Не мог показать себя с лучшей стороны. Теперь прихожу в форму. В прошлом сезоне получил неоценимый опыт от игры на чемпионате мира, победы в чемпионате РПЛ и просто повзрослел. Чувствую, что вырос ментально и стал увереннее.

— Почему в начале сезона не получалось?

— Даже маме и брату не могу ответить на этот вопрос. Обсуждали эту тему. Так и не смогли прийти к выводу. Вроде делаю все то же самое. Тренируюсь с полной самоотдачей, любовь к футболу стала еще сильнее, никаких околофутбольных вещей, которые бы вредили процессу, не делал и не делаю. Реально вообще ничего не изменилось. Может быть, просто удача повернулась ко мне другой частью тела, а не лицом.

— Два мяча в двух матчах. Повезло?

— С «Ростовом» просто хорошо лег мяч на ногу. Что касается гола «Порту», то после точно такой же комбинации мог забить и Леша, но не попал. Мы отрабатываем после тренировок передачу назад в центр штрафной площади, куда должен кто-то из нас набегать. Подглядели комбинацию у «Барселоны», которая пользуется этим эффективным приемом. Реально часто срабатывает такая схема. Так что гол «Порту» не случаен. Если бы еще Леша забил с моего паса, вообще бы красавчиком был. Но не буду требовать от него многого…

— Злитесь, когда брат не забивает с ваших передач?

— В прошлом сезоне он нередко выводил меня на ударную позицию, с которой был обязан забивать, но не забивал. Сейчас я отдаю, он не реализует. Если бы сам лучше завершал атаки, может быть, имел бы право ему что-то высказывать.

«Сейчас выполняю больше черновой работы, чем в прошлом сезоне»

— Команда поменялась с приходом новых футболистов. Сегодня фактически ваши прошлогодние функции выполняет Крыховяк. Как трансформировалась ваша роль на поле?

— Действительно мои обязанности сильно изменились. Необходимо перестраиваться, искать новые пути к воротам соперника. Для меня это плюс, так как становлюсь более универсальным игроком. В прошлом сезоне старался чаще искать партнеров для передачи. Сейчас необходимо чаще открываться под пас, могу больше поработать с мячом. Новая позиция меня развивает и делает лучше.

— Получается, с братом Алексеем на поле вы выполняете примерно одинаковые задачи?

— В принципе, да. С «Порту» вообще играли на разных флангах. А так, Юрий Павлович либо меня, либо его использует то в центре, то справа. Хотя мы все-таки немного разные футболисты. Я больше помогаю обороне. Он сосредоточен на атаке. Пусть и дальше там приносит пользу, а я, если что, отработаю. Мне несложно.

— С приходом Крыховяка стало меньше черновой работы?

— Наоборот. Нужно успевать и в атаке, и защитников постоянно страховать. Юрий Павлович всегда акцентирует мое внимание на том, чтобы отрабатывал в обороне по полной. Раньше, как правило, лишь разгонял нападение и контролировал, чтобы соперник не убежал в быстрый прорыв.

— В прошлом сезоне «Локомотив» старался играть на контратаках. Тактика изменилась?

— В чемпионский год и впрямь много матчей играли от обороны. Сейчас стараемся больше контролировать мяч, действовать в атакующей манере. Мне такая тактика ближе.

— Вы же фанат «Барселоны».

— Сложно показывать футбол, который демонстрируют каталонцы. Хотя дайте мне планшетку, нарисую и объясню, что они делают в той или иной ситуации.

— У вас хороший показатель обводок. Семин просит чаще брать игру на себя или это импровизация?

— На половине поля соперника, ближе к воротам, тренер всегда требует обострять ситуацию, идти в обводку один в один, создавать моменты. Если оказываюсь с мячом в середине поля, то стараюсь по максимуму проявить свои индивидуальные качества. Мне интересно за счет дриблинга выходить из обороны. Конечно, у своих ворот свожу риск к минимуму.

— Чувствуете себя одним из лидеров «Локомотива»?

— Никому не пихаю, если вы об этом. Выходим на поле играть друг за друга.

«Стал осторожнее вести себя в соцсетях»

— У «Локомотива» напряженный график, свободного времени у футболистов не так много. Листая Instagram, заметил, что и вы, и брат играете в Call of Duty.

— Да, игра недавно вышла – мы уже успели порубиться. Круто, что у «Колды» так много фанатов, всегда есть с кем в онлайне поиграть. Мы и в старые игры серии играли, Black Ops II и III, например. Но в этом году там вообще все по-другому, свежие впечатления. Появился новый режим «Затмение» — когда 100 человек играют на одной карте, там творится полное безумие. Словом, затягивает – если удается поиграть в свободное время, то оторваться сложно.

— Видел в соцсетях, как пару недель назад вы играли на одном из каналов. Что за история?

— Мы совсем недавно ходили на стрим. Организаторы заметили наши посты и позвали поиграть в Black Ops 4.

— Понравилось?

— Да, круто! Впервые участвовали в стриме, новый опыт для нас. Было интересно поиграть с опытными геймерами. Мы даже в топ-10 попали один раз, так что чувствовали себя уверенно. Нам удалось не просто посмотреть стрим, а именно поучаствовать – на пару часов стали настоящими геймерами-стримерами.

https://www.instagram.com/p/Bo01ly1Hu8d/?taken-by=miranchuk__jr60

— Да, гейминг серьезно набрал обороты. Кстати, кто-то еще из футболистов играет в CoD? С кем бы хотели погонять вместе?

— Мы точно знаем про полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Дели Алли, защитника «Арсенала» Лукаса Васкеса и голкипера «Зенита» Андрея Лунева. В «Локо» Ману Фернандеш тоже фанат. Так что можно хорошую команду собрать. Кстати, Неймар недавно в Instagram выкладывал пост об игре. Вот с ним точно можно было бы сыграть.

— Было такое, что на сервере вас узнавали болельщики? Или скрываетесь под секретными никами, как делает Златан Ибрагимович?

— Специально не прячемся. Было бы круто поиграть вместе с фанатами. Если еще позовут на стрим, то с интересом пойдем – может, у кого-то из болельщиков получится присоединиться на карте. Во время прошлой онлайн-трансляции в комментариях было много желающих поиграть с нами. Мы только за.

— Вы очень активный пользователь Instagram. За чьим профилем из футболистов следите наиболее внимательно?

— За Неймаром. Нравится, как он работает с фанатами в интернете.

— К соцсетям игроков повышенное внимание со стороны болельщиков и СМИ. Насколько вы в них откровенны?

— Никогда не жалел о своих поступках в соцсетях. Понимаю, что сам несу ответственность за свои лайки и посты, поэтому не пишу на эмоциях.

— Почему некоторые посты на английском языке?

— Люблю слушать американскую музыку. Если мне нравится какая-то фраза, то пишу пост и вставляю ее.

— В декабре 2017 года у вас было всего 28 тысяч подписчиков. Сейчас 128 тысяч. Приятно, что поклонников прибавилось?

— Такой резкий скачок произошел после чемпионата мира. Люди начали подписываться, наверное, на всех игроков сборной, после того как национальная команда приятно удивила. Когда число подписчиков увеличилось, стал осторожнее вести себя в соцсетях. Понимаю ответственность.

— После свадьбы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова вы с братом опубликовали пост с надписью «D.R.I.P». Люди очень возмущались. Это был пример неосторожности с вашей стороны?

— Не считаю, что сделали что-то плохое. С ума можно сойти, если думать все время в хейтерском направлении. Дошло до смешного. Нас в чем только не обвиняли в интернете. Но Дима просто посмеялся над этим постом, и все.

https://www.instagram.com/p/Bdz86OVHMrc/?taken-by=miranchuk__jr60

— Дмитрий Тарасов – человек, который нередко попадает в какие-то «странные» ситуации. Никто не спрашивал вас, зачем с ним связались?

— Когда у меня или Леши не шла игра, в интернете писали: «Связались с Тарасовым, вот у них и покатилось в футболе все по наклонной». Тот персонаж, о котором говорят в интернете и СМИ, — не Дмитрий Тарасов в реальности. Конечно, когда только познакомился с Димой, тоже смотрел на него через призму этого имиджа. Но потом узнал его ближе. У него есть характер, принципы, он добрый и открытый. Мы с ним на одной волне. Более того, если Дима, как более опытный человек, видит, что мы, может, что-то делаем не так, он обязательно подскажет и наставит на путь истинный. Один раз он мне посоветовал: «Брат, лучше останься дома». Не хотел бы об этом говорить, это личное. Но, скажем так, хотел кое-что сделать, а Дима меня отговорил. Хорошо, что он так поступил.

— Вы очень много произнесли теплых слов в адрес Юрия Семина. Он давал вам какие-то личные наставления, как Дмитрий Тарасов?

— В прошлом сезоне попросил меньше давать интервью и участвовать в медийных активностях, а больше уделять времени футболу. Понимал, что это реально может мне помешать. Прислушался.

— У девушки вашего брата Сони недавно был день рождения. Алексей поздравил ее в прямом эфире после матча с «Енисеем». Вы же пока в поиске?

— Да. Не встретил еще ту единственную, которая посмотрит на меня в первую очередь как на человека, а уже потом как на футболиста.

«Смешанные чувства от чемпионата мира»

— С одной стороны, вы были в составе команды на чемпионате мира, с другой - не сыграли ни одной секунды. Какие чувства преобладали на домашнем ЧМ?

— Конечно, очень хотел выйти на поле и показать все, на что способен. Но все, что ни делается, к лучшему. Был рад попасть на чемпионат мира. Чувствовал себя частью команды. Так что горжусь тем, что был игроком сборной России на домашнем чемпионате мира. Хотя грустно, что не вышел на поле. Хотелось на себе ощутить атмосферу крупнейшего турнира. В общем, смешанные чувства.

— Помните эмоции, когда Федор Смолов не забил пенальти?

— Отнесся к этому спокойно, как будто футболист просто не реализовал 11-метровый удар. Такое может произойти со всеми. В «Локомотиве» Федю по этому поводу не подкалывал. Может быть, его друзья на это имели право, я – вряд ли.

— Вы не получили вызов в сборную на осенние игры Лиги наций. Расстроились?

— Не показывал лучшей игры в начале сезона. Понимал, что меня могут не вызвать. Так что все по делу. Остается только работать, доказывать. Буду хорошо играть, обязательно вызовут.

«Уже со смехом вспоминаем историю с „подделкой“ документов»

— Возможно, что вы с братом, как и братья Березуцкие, всю жизнь проведете в одном клубе?

— Поживем - увидим.

— Вы знаете, какие контракты у вас с братом и у других игроков?

— Контракты друг друга, конечно, знаем – между мной и Лешей нет секретов. Никто никому не завидует, потому что если брату понадобятся деньги, без вопросов дам ему сколько смогу. И он поступит точно так же. Считайте, у нас общий бюджет. Контракты других футболистов мне неинтересны.

— Многие до сих пор вспоминают бой Нурмагомедова и Макгрегора. Смотрели схватку?

— Бои меня не интересуют.

— Давно дрались в последний раз?

— Еще в школе. Драки всегда заканчивались в нашу с братом пользу. Чтобы нам наваляли? Такого не было.

— А с Алексеем когда-нибудь дрались по-настоящему?

— Конечно. Кстати, последний раз это было относительно недавно. Мы уже были в основе «Локомотива». У кого-то было плохое настроение. Слово за слово, и понеслось. Один подколол, другой ответил. Реально били друг друга кулаками из-за какой-то мелочи. На пустом месте возник конфликт. Кто победил? Ничья!

— Правда, что вас чуть не арестовали с братом за подделку документов?

— Вы преувеличиваете. В 16 лет мы летели на сбор в Испанию, а отец перепутал наши фотографии и наклеил мою в паспорт Леши, а его – в мой. Так как мы вместе подошли к паспортному контролю, таможенник сумел как-то по уху понять, что фотографии перепутаны. Нас отвели в комнату допроса. Там продержали около полутора часов. Чуть на самолет не опоздали. Но потом отпустили. Таможенники сказали, что если бы нам было по 18 лет, могли бы посадить за подделку документов. Тогда было не до смеха, но сейчас уже с улыбкой вспоминаем ту историю.

— Вы во всех интервью говорите о маме. Почему нигде не фигурирует отец?

— Потому что мама с ним давно не живет. Мы уехали в Москву, когда нам было 12 лет. А он остался в Славянске. Постоянно с ним на связи. Когда прилетаем на выезд в Краснодар, он приезжает нас повидать. Нормально общаемся. Просто его не было в нашей жизни с 12 лет. Поэтому все вопросы решаем с мамой, и за советом пойду именно к маме.

— Отцовского воспитания не хватает?

— Мне не с чем сравнивать. Все вопросы всегда решала мама. Как-то привык к этому. Она у нас более вспыльчивая, эмоциональная, что нормально. Наверное, со временем пойму, нужно ли мне было отцовское воспитание. Хотя, возможно, в каких-то моментах не хватало совета папы, совета мужчины.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, РИА Новости/Александр Вильф, globallookpress.com, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Владимир Песня

19:25 Футбол. Олимп – Кубок России. 1/8 финала. Локомотив – Енисей

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Футбол. Олимп - Кубок России. 1/8 финала. Локомотив - Енисей

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