Детство, картошка, прощальный матч. Что связывает Аленичева и «Локо»

Для тренера «Енисея» Черкизово - малая родина. Сегодня красноярцы сыграют против «Локо» в Кубке России. Matchtv.ru покажет матч, а пока рассказывает про Дмитрия Аленичева.

2018-10-31T14:30:47+03:00 Для тренера «Енисея» Черкизово - малая родина. Сегодня красноярцы сыграют против «Локо» в Кубке России. Matchtv.ru покажет матч, а пока рассказывает про Дмитрия Аленичева.

Начинал на «Локомотиве»

Как известно, Аленичев начинал карьеру в «Энергии» из Великих Лук. А еще до этого совсем мальчишкой гонял мяч на местном стадионе «Локомотив».

Брат Аленичева, Андрей, говорил в интервью «ССФ»:

«На улице же и в футбол гоняли, у нашей 6‑й школы и на стадионе «Локомотив». Потом вдвоем пришли в ДЮСШ № 2 «Экспресс», на «Кожаный мяч» сыграли – и пошло-поехало. Я нападающий, Дима чуть ниже, передачи мне отдавал. Могли вдвоем против всех выйти»…

«Экологически чистые продукты – это очень важно»

Отыграв год в псковском «Машиностроителе», Аленичев переехал в столицу. Шустрого полузащитника заметил Михаил Шибаков, один из селекционеров «Локомотива», а потом и тренер Виталий Шевченко.

Аленичев вспоминал: «В 1991-м Шевченко увидел меня, 18-летнего паренька, в игре с дублем столичного «Динамо». Сделал предложение, а я долго раздумывать не стал – собрал чемодан и уехал на базу железнодорожников в Баковку».

Но к смене места жительства Аленичев относился с тревогой. И как позднее поделился с «СЭ»: «Поначалу настроение было упадническим. Москва – не Великие Луки».

— Когда он в 1991 году перешел «Локомотив», мы все скучали, — признавался брат Андрей. — Мама частенько к нему в Баковку ездила, картошку возила, продукты.

Недавно коллеги из Sport24 спросили Антонину Александровну:

— Помним истории, что во время игры за «Локомотив», а позднее и «Спартак» вы постоянно возили Диме в Москву картошку. Сейчас ситуация не изменилась?

— Конечно, нет! Экологически чистые продукты, выращенные в своем огороде, — это очень важно. Я всегда ему говорю: «Димочка, в магазине картошечка не та! Ешь свою!»

«Локо» стал путевкой в большой футбол»

О времени, проведенном в составе красно-зеленых, Аленичев рассказывал журналу «Наш «Локо»:

«Я успел поиграть за «Локо» еще в чемпионате Советского Союза. Откровенно говоря, мы тогда вылетали из высшего дивизиона и остались там лишь благодаря переходу на российский чемпионат. Когда только переходил в «Локо», было интересно сыграть с великими командами: киевским и тбилисским «Динамо», «Шахтером». У меня остались фантастические воспоминания.

Я пришел в команду в середине сезона, и тренерский штаб достаточно быстро начал мне доверять. В начале 1993 года меня пригласил в «Спартак» Олег Романцев. Ему, видимо, понравилась моя игра за «Локомотив». В одном из сезонов, кстати, мой гол и гол еще одного бывшего железнодорожника Горлуковича принесли победу красно-белым – 2:0. Но я благодарен «Локомотиву» за то время, которое провел в команде».

«Своей родной семьей считаю «Спартак». Но «Локомотиву» благодарен безмерно: кто знает, как сложилась бы моя карьера, не заметь меня тогда Шибаков и селекционная служба? «Локо» стал моей путевкой в большой футбол», — добавил Аленичев.

Прощальный матч – в Черкизове

Вместе со «Спартаком» Аленичев четырежды выиграл чемпионат страны и дважды – Кубок. А затем отправился в Европу, ярко увенчав свое футбольное путешествие в качестве игрока. Он стал первым российским футболистом - победителем двух престижных европейских турниров: Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004; и одним из четырех игроков (вместе с Куманом, Роналдо и Джеррардом), забивавшим в двух финалах разных еврокубков подряд.

Символично, что свой прощальный матч Аленичев провел на стадионе «Локомотив». В тот вечер на поле черкизовской арены встретились звезды мадридского «Реала» и спартаковские футболисты, создававшие «золотую» историю легендарной команды 90-х.

Матч посетил Жозе Моуринью, болельщики вывесили баннер «Герой нашего времени» с портретом Аленичева, а первый удар по воротам «Реала» нанес тренер «Локомотива» Рашид Рахимов.

А что после «Локо»?

31 октября «Енисей» в гостях сыграет с железнодорожниками в 1/8 финала Кубка России. Накануне телеграм-канал «ЭкСпорт» сообщил, что красноярский клуб принял решение уволить Аленичева.

Как бы там ни было, «Енисей» прилетел в Москву, тренерский штаб на месте, а команда готовится к матчу в бодром расположении духа. За развитием событий матча 1/8 финала Олимп - Кубка России следите с 19:25 на matchtv.ru и телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Футбол. Олимп - Кубок России. 1/8 финала. Локомотив - Енисей

Фото: Jamie McDonald / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Sportbox.ru, Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Михаил Фомичев



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