На сборы берут кредиты, в «Сибири» запахло «Араратом». Как живешь, ФНЛ?

Почти все клубы ФНЛ вернулись из отпуска. За два месяца ситуация радикально не поменялась – если только в худшую сторону: половина лиги в долгах, с заколоченными трансферными окнами и смутными перспективами. Хотя к этому, кажется, уже привыкли.

***

На фоне Армагеддона, ставшего привычной средой обитания для многих клубов, едва ли не островком благоразумия выглядит «Шинник». Да, ярославцы уже четвертую зиму не откроют трансферное окно, но на это они идут сознательно, выдерживая график погашения долгов. Запруда, замечу, образовалась еще до 2014-го. Представляете, какие завалы были в Ярославле! Хотя пример, в общем-то, типичный и в чем-то поучительный: засунуть себя в петлю легко – куда сложнее из нее выбраться. Порой, как видим, на это требуются годы. В любом случае новому руководству «Шинника», уже наладившему в срок текущие выплаты, в трезвой оценке ситуации не откажешь. Ну, и тренер-гуру Александр Побегалов свое дело знает. Черно-синие – крепкий середняк ФНЛ, в таблице они девятые. Потратиться на новичков, чтобы вспорхнуть на пару строчек вверх, – какой смысл, если опять увязнет хвост? На 7-е место Побегалов и так может подняться.

Еще импонируют «Химки». Даже восхищают – вот где люди оборотистые! Подмосковному клубу с каждым годом ужимают бюджет – в 2018-м его скрючили до 130 миллионов рублей. Слезы для ФНЛ. Но «Химки» как-то умудряются выживать и обходить края зоны вылета, да еще не плодя долги и зарабатывая на игроках.

Нынешней зимой, например, продали в «Спартак-2» капитана команды Тюнина и в «Томь» – лучшего бомбардира Кузьмичева. А на вырученные деньги проведут сборы в Баку, при том что изначально график подготовки к весенней части вояжа в теплые страны не предусматривал. Понятно, за «Химок» логистика. Но ведь они не берут известных игроков, раскручивают ребят сами. Другой вопрос, что при бюджете в 130 миллионов простора для маневров практически не остается – финансовая и спортивная составляющие не могут идти в ногу. Боюсь, сезон-другой, и «Химки» ждет ПФЛ. Это следствие экономических реалий в стране. Маленьким клубам все тяжелее. Время «конфетти» прошло.

– Если жить, как все, то это действительно путь в ПФЛ. Но есть задумка, – противоречит ходу мыслей журналиста генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев. – Первое – надо убрать премиальный фонд. Во вторых дивизионах Португалии, Бельгии и Голландии ведь никто не платит премиальные за отдельные победы, но при этом в конце сезона предусмотрены индивидуальные бонусы. А второе – работать по принципу скаутинга, то есть привлекать арендованных молодых футболистов, которым будут платить зарплаты их клубы. Иначе, да, не выжить.

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Не всегда все стоит списывать на неэффективный менеджмент. По «Волгарю», симпатичному и никогда не шиковавшему, к примеру, шибануло так, что полетели искры. Спонсор урезал финансирование до такого минимума, что клуб был вынужден выставить на аукцион игроков, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей. Авторский проект Юрия Газзаева, кропотливо работавшего с молодежью, разлетелся в тартарары. С молотка уже ушли все ценные лоты – Сутормин, Калинин, Кабутов, Акбашев, Машуков… Ушел и сам зодчий – поднимать владикавказский «Спартак». Что будет с «Волгарем» дальше, неизвестно. Сборы – дома, отказ от участия в Кубке ФНЛ, ставка на своих воспитанников.

В одном из интервью Газзаев обмолвился, что клуб ориентирован на ПФЛ. С 8-го места туда можно шлепнуться, только проиграв весной все. Есть, впрочем, масса случаев, когда команды клевали вниз и не по спортивному принципу.

В самой ПФЛ, кстати, дела совсем печальные – многие сводят концы с концами. Дно? Или, наоборот, выздоровление? Зарплаты в нашем футболе, конечно, были чудовищно раздуты, а это – основная часть расходов клубов. С одной стороны, неплохо, что от безысходности начали обращать внимание на свои кадры: на периферии появляются интересные мальчишки. Не выплеснуть бы с водой ребенка, не убить бы клубы – вот что тревожит. Деление на богатых и бедных было и будет, важно, чтобы остов составлял средний класс. Как в обществе, так и в футболе. А он изничтожается.

***

Хотя некоторые существует по такой извращенной схеме, что диву даешься. Взять многострадальную «Томь». Невероятно, но факт: в текущем сезоне в клуб не поступил еще ни один финансовый транш! Последний был перед стартом турнира ФНЛ, что позволило «Томи» рассчитаться с долгами и открыть трансферное окно. Следующий, в размере 150 миллионов, ждали в октябре, потом – в ноябре, декабре… Ждут и поныне. О каком развитии можно говорить? По моим сведениям, чтобы отправить футболистов в отпуск, а потом на сборы, в «Томи» брали кредит.

Происходящее в Томске – как индикатор. И главное, что к подобному все привыкли. Деньги когда-нибудь поступят – расплатятся, закроют долги. И по новой. До следующего кредита.

Мыльный пузырь? Нет же. Все прописано. Но сроки не выдерживаются. Не мы такие – страна такая?

***

Меньше сочувствия вызывают те, кто сам загнал себя в кабалу. В «Кубани» после вылета из РФПЛ вместо того, чтобы очиститься» и оптимизироваться, наворотили таких дел, что непонятно как выпутываться. Дан Петреску с бывшего клуба не слезает. И, по словам его агента, грозится подать жалобу в СAS, причем не на «Кубань», а на РФС, который прикрывает краснодарцев – уже из последних сил. Мне лично румынский специалист, несмотря на его славное игроцкое прошлое, нисколько несимпатичен. Однако правда на его стороне. По-хорошему с «Кубани» давно пора было состричь 6 очков. С момента ухода Петреску прошло больше года! А из причитающийся мистеру огромной неустойки (линчевать того, кто подписывал договор) ему перевели то ли 5, то ли 10 процентов.

Не знаю, как «Кубань» будет гасить этот и другие долги. Хотя текущая ситуация там вроде бы выправляется. Пусть даже сами футболисты не всегда понимают, за какой месяц им платят, ибо деньги переводят частями. Главное – что платят. Несмотря на стоны и угрозы забастовок, из «Кубани» никто не уходит. А в каком еще клубе им продублируют подобные условия? Более того, на сборах команды Евгения Калешина в Турции замечены новички – в частности, экс-хавбек «Спартака» и «Локомотива» Максим Григорьев. Значит, планируют распечатать трансферную форточку. Как? Ну как-то. Петреску, наверное, тогда дойдет до международного трибунала в Гааге. Летом, впрочем, краснодарцы уже «прокатили» ряд игроков, так и не сумев открыть заявку.

***

Черная волна накрыла «Сибирь», из которой потек ручеек игроков. Перебравшийся в «Балтику» Руслан Магаль в конце декабря честно признался: «Не платят с июля». Потом что-то заплатили. Но за это время «орлы» лишилась еще одного защитника, Мищенко, который подал на Палату по разрешениям споров и удрал в «Тамбов».

По последней информации, в «Сибири» все может перевернуться – в клуб готов зайти Валерий Оганесян, бывший президент московского «Арарата» и гендиректор армавирского «Торпедо» в эпоху тренерства Валерия Карпина. И не один, а с инвестором. И с Павлюченко. Игроки, прежде работавшие с Оганесяном, подтверждают: тот вел с ними предварительные переговоры.

А в четверг функционер летал в Новосибирск. Правда, на совете директоров клуба его не было.

Источник в «Сибири» рассказал, что Оганесян летал в гости к Николаю Скороходову. Очевидно, к тому самому потенциальному инвестору, гендиректору ООО «Компания Холидей». Случайность, что датой вояжа было выбрано именно 18 января, день заседания совета директоров? Бросьте. Гендиректор «Сибири» Константин Кричевский, с которым мы общались вчера вечером, придерживается такого же мнения.

– Таких совпадений не бывает, – согласился Кричевский. – Но либо я чего-то не знаю, либо я уже не генеральный директор. Может, Оганесян прилетал в хоккейную «Сибирь»?

Нужен ли футбол Скороходову? Вот в чем вопрос. Опять же, по сведениям источника, – нет. Скорее всего, все будет отложено до лета. А «Сибирь» останется без дозаявки. Несмертельно – «орлы» на комфортном 7-м месте.

***

Куда больше рискует «Факел». Какой был футбольный город Воронеж, какая там была торсида! А сейчас команда на 19-м месте – разумеется, с долгами. Что происходит в «Факеле», тайна за семью печатями. Все тайное, конечно, когда-то становится явным. В данном случае апологетом стал Евгений Перевертайло, признавшийся «Матч ТВ», что воронежцы делали ему предложение возглавить команду. Павел Гусев об этом был ни сном ни духом. Перевертайло отказался. У Гусева остался осадок. Зато, по словам президента «Факела» Евгения Севергина, «огнеопасные» рассчитывают открыть заявку.

А в общем-то, ФНЛ жива. В полной боевой окраске «Крылья» и особенно «Оренбург» с его бюджетом в 900 миллионов, позволившим увести из «Енисея» лучшего бомбардира турнира Андрея Козлова. Красноярск во главе с Дмитрием Аленичевым скорбеть не стал – у лидера первенства тоже все стабильно, хотя и не так кучеряво. В изготовке «Тамбов», «Балтика» и частное петербургское «Динамо», чей пресс-атташе в отпуске может на месяц махнуть в Испанию. Ключевое слово – «частный». Увы, Ротенбергов на всех не хватит.

Не забудем о «Роторе», который готовится к крестовому походу в РФПЛ и проводит масштабную трансферную кампанию. Не беда, что волгоградцы нынче в таблице последние, – они уже смотрят за горизонт.

ФНЛ жива. Только живет она по своим законам.

Фото: ФК "Арарат" Москва; РИА Новости/Юлия Честнова; РИА Новости/Алексей Филиппов

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