«В «Квазар» меня взяли после комментария в интернете». Самый молодой тренер ПФЛ теперь в «Арарате»

Самый молодой тренер ПФЛ Игорь Звездин, которому в январе 2018-го исполнится только 31 год, рассказал «Матч ТВ» о приглашении в московский «Арарат», особенностях любительского футбола в России и о том, почему играть в атаку перспективнее, чем осторожничать.

Проводил экскурсии на «Мосфильме»

— Вы воспитанник московской СДЮСШОР-63 «Смена», через которую прошли, например, Игорь Симутенков, Никита Баженов, Денис Бояринцев. Был шанс стать профи?

— У каждого были такие шансы. Но не все становятся профессиональными футболистами – каждому свое. Должно сложиться множество факторов, даже не говоря об удаче. Например, необходимо много здоровья. У меня были проблемы с переносом нагрузок. До 22 лет я играл на КФК (Клубы физической культуры, 3-й дивизион. – «Матч ТВ») за «Спартак-Авто». Мы два раза выиграли чемпионат Москвы, нам обещали, что будет вторая лига. Пару раз проявляли интерес клубы ПФЛ. На этом уровне интенсивность относительно невысокая, а дальше я чувствовал, что здоровья не хватит. В подготовительный период через три недели нагрузок организм отвечал высоким давлением. И так по кругу: восстановление, набор формы, давление. Если хочешь играть профессионально, надо как минимум нацеливаться на ФНЛ. Бегать на последнем издыхании во второй лиге смысла не было.

— В тот момент уже задумывались о тренерстве?

— Тянуло, да, но жить на те деньги, что давали начинающему тренеру в ДЮСШ, было нельзя. Как-то моему другу в одной ДЮСШ в Московской области предложили зарплату в 6 тысяч рублей. Сейчас в Москве у тренеров, конечно, условия намного лучше. В 18 лет я не очень понимал, куда хочу поступать. Товарищ рассказал, что у них отличная футбольная команда в МАМИ, и я пошел туда. Поступил на факультет Автоматизации и управления, чему очень была рада мама. Учился, параллельно играя в футзал за университет. А после окончания учебы два года работал инженером, время от времени тренировал индивидуально.

— Почему вернулись в футбол?

— Появилось предложение потренировать команду КФК (сегодня ЛФК – любительский футбольный клуб. – «Матч ТВ») «Школа мяча». Звали на меньшие деньги, чем я зарабатывал, но это было то, чем я точно хотел заниматься. И вопрос денег отодвинулся на десятый план. Позже пошел учиться, сначала на лицензию С, в этом году поступил на B.

— Главная особенность любительского футбола в России?

— Там есть ребята, которые, не являясь профессиональными футболистами, могут быть конкурентноспособными в ПФЛ и ФНЛ, а иногда и в РФПЛ.

— Есть мнение, что без агента и блата все равно никуда не пройти.

— Да нет такого. Знаю множество историй, когда люди просто собирали сумку, садились в поезд, приезжали к какому-то тренеру и говорили: «Посмотрите меня». И им не отказывали. Даже в РФПЛ в «Спартак-Нальчик» при Красножане каждые год или полгода приезжали люди практически из ниоткуда. И они могли подойти команде. Красножана не интересовал статус игрока. А в «Динамо» был такой тренер Гжебик, который готов был всех на свете посмотреть – даже из мини-футбола. Сейчас другие возможности: футболист может попросить друга снять видео, как он играет в ЛФЛ (Любительская футбольная лига, 8 на 8. – «Матч ТВ») или на КФК, и отправить в какой-нибудь клуб. Известны примеры, когда люди таким образом находили команду.

— Были ли у вас финансовые трудности, когда ушли с работы по специальности?

— Некритические. Жить мне было где, и это решало большинство вопросов. Ну и подрабатывал. Индивидуально с детьми занимался, в ЛФЛ какие-то деньги платили. Когда-то закончил курсы экскурсоводов, хотел развивать в себе навыки общения. Иногда проводил экскурсии на «Мосфильме».

— Видел в вашем твиттере забавную шутку: «Скоро будет так. Чемпионат Москвы U-10. Корреспондент: «Почему вы так упрощаете игру? Только бьете вперед на столба». Тренер: «Ну, у меня нет исполнителей. Мы отталкиваемся от турнирных задач». С детским футболом все так плохо?

— Разные есть тренеры. Просто порой возмущает стиль работы некоторых. Пример: две команды 10-11 лет играют восемь на восемь в два центральных защитника. И тренер одной из команд каждый раз, когда к этим защитникам приходил мяч, командовал, какой ногой принять, какой отдать пас. Он им всю игру кричал: «Правой – влево! Левой – вправо!» Но не получится футболиста из игрока, за которого все решает тренер. Мальчишка отдавал пас и сразу оглядывался на тренера: «Правильно я сделал?» Но ключевая задача: научить ребенка самостоятельно принимать решения.

В ЛФЛ можно жить на премиальные

— Как вы попали в «Квазар», самую известную любительскую команду России?

— Оставил комментарий под обсуждением матча «Бавария» — «Барселона». Немцы тогда разбили испанцев – 4:0. «Бавария» доминировала, но голы были забиты на тоненького, они не являлись следствием доминирования. Где-то вне игры было, к примеру, в другом эпизоде случай помог. Суть в том, что «Бавария» столько забила не благодаря своей восхитительной игре, а потому что просто заходило все, откровенно везло. В интернете же «Баварию» после этих матчей подняли до небес. А мой критический комментарий понравился Артему Хачатуряну (идейному вдохновителю и создателю «Квазара». — «Матч ТВ»). Мы начали переписываться, я к тому моменту уже видел, как играет «Квазар». Стал ходить на тренировки, общаться. И потом начал помогать главному тренеру команды.

Контроль мяча в матче с «Локомотивом» (95-96 годов рождения):

— В любительском футболе можно зарабатывать?

— В «Квазаре» спонсоры раз в год могли какую-то выплату сделать, но, по сути, это был чистый энтузиазм. Многие параллельно работали. Хотя сейчас в любительском футболе в Москве такая система, что, если ты в порядке, то можно вообще на работу не ходить, жить на премиальные от матчей.

— Сколько получает сильный игрок?

— Много.

— 100 тысяч?

— Может. Но это пик. Есть разные случаи. Известным в прошлом футболистам, которые приходят поиграть в ЛФЛ, доплачивают за имя. Но есть и просто качественные игроки, у которых выходит, например, 40-50 тысяч рублей. За 100 тысяч надо проводить много матчей и быть очень приличным футболистом. Но я знаю пару неизвестных фамилий, кто столько и получает.

— Зачем это спонсорам?

— Чистый фан. Владеть настоящим клубом дорого, а здесь адреналин, конкуренция, приезжаешь и смотришь за своей командой. И для некоторых суммы, которые требует любительский футбол, это несущественные деньги.

— В «Квазаре» вы тренировали Никиту Глушкова, который сейчас в «Урале». Помните, как нашли его?

— Как он попал в «Квазар», не знаю. Об этом лучше расскажет Хачатурян – у него налаженные селекционные сети. Слышал, что до «Квазара» Глушков был во второй лиге Словении. Из-за каких-то сложностей с трансфером долго не мог вернуться в Россию. Но когда Никита пришел к нам, сразу было видно, что он многое умеет. Да, функционально ему не хватало готовности, но уровень дриблинга был лучшим за все время существования «Квазара».

Гол Глушкова за «Квазар»:

— Быстро набрал форму?

— Быстро. И вскоре ушел от нас в «Сибирь». Но до этого было много смешного. Помню, играли товарищеские матчи с командами уровнем ниже, чем «Сибирь», — с середняками, аутсайдерами ПФЛ. У «Квазара» ведь какая задача? Чтобы игрок получил шанс стать профессиональным футболистом. Мы ничего на переходах не зарабатывали, но это приносило моральное удовлетворение. Так вот. Тренеры команд ПФЛ скептически оценивали игру Глушкова, говорили: «Ну, ему еще рановато, пусть пока в ЛФК поиграет». Никите было 22, куда там рановато? В общем, не брали его. Один тренер даже назвал слабым. А через три месяца Глушков перешел в «Сибирь» и практически сразу там заиграл.

— Кого еще удалось вернуть в профессиональный футбол?

— С историей «Квазара» лучше знаком Хачатурян. Но в разное время были люди, которые добирались куда-то. Например, сейчас в Норвегии играет Кирилл Суслов, который недавно со своей командой дошел до финала Кубка (в 2016 году с клубом «Конгсвингер» из первого норвежского дивизиона. — «Матч ТВ»). Нельзя сказать, что мы воспитали этих игроков. Однако кому-то мы помогли раскрыть их лучшие качества, кому-то заново поверить в себя.

Поездка в Армению – большой опыт

— В 2015 году «Квазар», не сумев собрать денег на ПФЛ, объединился с клубом армянской премьер-лиги «Мика». Полезный опыт?

— Очень. С нами поехал и главный тренер «Квазара» Андрей Черниговский, но его, к сожалению, вскоре попросили с должности. Тренером стал Армен Адамян. А я продолжил работать помощником. Когда находишься в команде, которая играет с задачами в профессиональном футболе, ты прибавляешь в любом случае. Анализируешь, как бы поступил в той или иной ситуации. Плюс Адамян был, наверное, сильнейшим тактиком в лиге.

— Какая часть команды состояла из игроков «Квазара»?

— Примерно 50 процентов. Но времени на адаптацию было очень мало. 24 июля я прилетел в Армению, 18 или 20 июля – команда, а первая игра – уже 1 августа. Это сложно. Может быть, из-за отсутствия полноценной подготовки часто пропускали на последних минутах, упускали победы. В силовом компоненте прилично уступали соперникам, но по качеству футбола выглядели не слабее других. Наверное, только у «Пюника» в некоторых матчах действительно что-то вырисовывалось, остальные играли просто – забросы, силовая борьба, давление, попытка индивидуально решить эпизод.

— Каков уровень футбола Армении?

— Не очень высокий. Много борьбы, достаточно фактурные и крепкие футболисты. Что иностранцы, что армяне. Техничный футбол, которым славились южные республики, ушел.

— Какие зарплаты в армянском футболе?

— У «Мики» были самые низкие в чемпионате. Игроки статуса сборной или звезды прошлых лет зарабатывали нормально, остальные получали небольшие деньги: 500-1000 долларов.

— Почему вернулись в Россию?

— У клуба была два руководителя – русский и армянский. Они не договорились по каким-то принципиальным вопросам. И армянский руководитель, так как он был по документам главным учредителем, решил сменить командный штаб.

— Какие результаты были при вас?

— Из четырех кругов чемпионата мы отыграли два. Занимали шестое место среди восьми команд, задача стояла быть в четверке. Плюс прошли одну стадию Кубка.

Если играть просто, то не будет прогресса

— Как на вас вышел «Арарат»?

— Позвал Артем Хачатурян (с ноября 2017 года спортивный директор клуба. — «Матч ТВ»). К тому времени я работал в частной детской футбольной школе «Авангард», занимаясь в основном управленческими и организаторскими задачами. Уходить было сложно, «Авангард» на подъеме, реализуется интересная стратегия развития. Но когда увидел серьезность намерений «Арарата», понял, что обязан согласиться.

— Игровая философия «Квазара», в которой эстетика была равнозначна результату, будет перенесена в «Арарат»?

— У меня такое отношение к этому. Когда ты умышленно упрощаешь игру, то проходит год-два, а команда не развивается, стоит на месте. Если составы примерно равны, то каждый такой матч – это подброс монетки. В один день ты переборол и перебегал соперника, в другой – тебя. Нет достаточного игрового фундамента, который бы являлся преимуществом. Но когда ты строишь атакующую и агрессивную игру, кроме эстетики, это дает твоему футболисту возможность расти – он принимает решения, взаимосвязи улучшаются, исполнение в эпизодах делается качественнее. Команда становится интереснее. Однозначно это рискованный путь, но, если ты хочешь перспективы, а не сиюминутного результата, у тебя нет другого выбора.

— Тренер, чьи идеи вам интересны.

— Гвардиола, конечно. Можно просто сравнить то, как его игроки комментируют матч и как это делают оппоненты. Когда разговаривает де Брюйне, видно, с каким восторгом и энтузиазмом он объясняет конкретный эпизод, почему, как и что произошло. И сравните с футболистами, которые говорят: «Нам сегодня не повезло с реализацией. Будем над этим работать». Это просто другой уровень обсуждения футбола! И потому игроки при Гвардиоле развиваются, им интересно.

— У какого тренера в России игроки развиваются?

— Возможно, у Гончаренко. При обсуждении футбола мне много раз приводили в пример Игнашевича и Березуцких, мол, что ты им скажешь, они без тебя 15 лет на высочайшем для России уровне играют, знают, как перестраиваться, отбирать и так далее. Но даже в игру таких опытных футболистов Гончаренко вносит любопытные детали. Скажем, против «Спартака» матч пошел по неудачному сценарию, ЦСКА вынужден был действовать в позиционном нападении. И делал это очень неплохо. Запомнилась передача Березуцкого в центральную зону, которую он раньше бы себе не позволил. Хотя эта передача и привела к обрезу и опасной атаке «Спартака», но круто, когда в игре появляются новые ходы, идеи. Поэтому за ЦСКА интересно следить.

— Совет тем, кто без опыта профессионального футбола захочет стать тренером?

— Во-первых, здесь все, как у писателей: «Можешь не писать - не пиши». Это сложное дело. Но если уж решил, что это твоя миссия, советы простые: смотрите много футбола, читайте специальную литературу, получайте лицензии. И тренируйте. Кого только можете: детей, ЛФЛ, КФК. Еще есть путь переводчика, как Моуринью, например. Или как тот молодой парень, который попал в тренерский штаб «Зенита» при Спаллетти (Александр Низелик. — «Матч ТВ»). Поэтому иностранные языки – ваше преимущество.

— Что за книги надо читать?

— На русском языке их не так много. Современных. Для базы можно начать с «Теории и методики физической культуры и спорта» Холодова и Кузнецова. Большинство книг все же – переводная литература. Например, «Руководство по технике для футбольных школ Италии». Она для тренировок детей, но там очень много полезного. Вообще с итальянской, испанской, немецкой и английской футбольной литературой обязательно нужно знакомиться: в интернете множество пабликов, которые частично выкладывают переводы, какие-то упражнения, в общем, информации достаточно.

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