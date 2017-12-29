Дмитрий Черышев: «Месяц назад интерес к Денису проявлял «Зенит»

Бывший главный тренер «Волги» и «Мордовии», эксперт «Матч ТВ» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от класико и испанских стажировок, вспомнил нижегородских «медведей» и бананы от Адамаса Голодца, а также рассказал о переговорах с сыном.

Мой звонок застает Дмитрия Николаевича в Испании – 26 декабря сыну, Денису исполнилось 27 лет. За три дня до этого Черышев-младший помог «Вильярреалу» одержать победу в валенсийском дерби, а еще чуть ранее состоялось суперкласико, которое смотрел весь мир. В том числе и Черышевы.

«С «ПСЖ» «Реал» сыграет более дисциплинированно, чем в класико»

– Вы в свое время готовы были «пешком идти в «Барселону», но так получилось, что работали в «Реале». За кого переживали по ходу матча?

– «Пешком идти» – это давнишняя история. Денис всегда спрашивал, что я буду делать, если вдруг пригласит «Барселона». А я отвечал, что в такую команду даже пешком пойду. И когда его пригласил «Реал», он сказал: «Ну что, я пошел».

Болел я больше, наверное, за «Реал». Все-таки и сам работал там, и Денису это не чужой клуб.

– Класико почти всегда дарит что-то новое. Чем удивило лично вас?

– Разницей в уровне игры соперников. Не только тактически, но и в плане движения игроков. Я думал, что потеря Неймара сильнее скажется на «Барселоне», но Вальверде нашел очень интересное сочетание в полузащите с помощью Паулинью.

Во втором тайме видно было, что «Барса» лучше готова, и на самом деле просто смяла «Реал». Мадридцы только недавно вернулись с клубного чемпионата мира, где провели менее статусный матч. Хотя, как говорил великий Тарасов, ненужных игр не бывает. Для «Реала» предстоящая пауза будет очень кстати – игроки отдохнут, наберутся сил.

– Февраль 2018-го. «Реал» против хорошо знакомого вам Унаи Эмери и мощнейшего «ПСЖ». На кого поставите?

– Мне интересно будет посмотреть на связку Неймар – Кавани – Мбаппе, как она покажет себя против победителя Лиги чемпионов. С французскими командами «Реалу» играть не так сложно, как против тех же немцев. Вот клубы из Германии всегда доставляют проблемы. Думаю, «Реал» сыграет более дисциплинированно, чем в класико. Если команда справится с эмоциями и забьет на выезде, это будет иметь колоссальную роль для дальнейшего прохождения по сетке.

– Эмоций хватало и в валенсийском дерби – штанги, перекладины, удаление, не замолкающие ни на минуту трибуны. С каких пор оно стало столь горячим?

– Да просто «Валенсия» весь матч окучивала ворота гостей и по-хорошему должна была побеждать – по моментам и по игре в целом. Но «Вильярреал» грамотно сыграл после того, как забил гол.

Сейчас, благодаря новому тренеру, «Валенсия» показывает очень интересный футбол. Полузащитник Дани Парехо, с которым я давно знаком, признавался, что после прихода Марселино потерял от 4 до 5 килограмм веса, стал более внимательно относиться к игре и вообще изменил отношение к делу. У болельщиков, соответственно, тоже появились определенные ожидания.

– Как фанаты и игроки «Валенсии» встретили Дениса?

– Он со многими дружит – и в тренерском штабе, и в составе команды. К Денису там очень хорошо относятся, в том числе болельщики. Он ведь отыграл за клуб считанное количество матчей (7. – «Матч ТВ»), но забил три важных гола, а команда в тех встречах побеждала.

«В футболе разбирается вся страна, кроме тренеров»

– Скучаете по тренерской деятельности?

– Конечно, скучаю. Опережая вопрос – сейчас периодически возникают какие-то разговоры и обсуждения, но до подписания контракта дело пока не дошло.

– Вы говорили, что готовы пойти работать только главным тренером, но не ассистентом. Что-то изменилось в этом плане?

– Суть в том, что у каждого есть определенные амбиции. Если поступит предложение, которое окажется интересно и будет подразумевать мою эволюцию и прогресс как специалиста, естественно, я его рассмотрю. Даже если речь будет идти о роли помощника.

– Вы часто бываете на стажировках за рубежом. Последняя на данный момент – это «Вильярреал»?

– Ну, смотря что понимать под словом «стажировка». Я действительно часто езжу наблюдать за тренировочным процессом команд. Так-то самая сильная стажировка была в «Севилье», где я каждодневно находился в раздевалке и на поле и слушал, что говорит тренер на собраниях и установках.

После того как я весной покинул «Мордовию», очень редко пропускаю тренировки испанских команд: «Атлетик», хихонский «Спортинг», в том числе их вторые составы. Видел практически всю предсезонную подготовку «Вильярреала», включающую смену тренера. Хавьера Кальеху помню еще по дублю, откуда его и подняли в основную команду. В Испании мне довольно просто, доступ практически везде, с языком проблем нет. Не знаю, правда, можно ли это называть стажировкой.

– С адаптацией к работе экспертом на «Матч ТВ» проблемы были?

– Первые пару программ – очень тяжело, пока привыкал. Это как выходить на футбольное поле, где на тебя смотрит полный стадион. Игрок ведь не только благодаря тренировкам быстро прогрессирует, в нем эти навыки с детства заложены.

Телевидение же – работа неежедневная, там практика идет более постепенно. Только со временем понимаешь, на чем лучше сделать акцент, чтобы болельщик понял, условно говоря, из-за чего так или иная команда пропустила гол. Это надо объяснить быстро и доходчиво.

– «Тотальный футбол» раньше вел Валерий Карпин. Оцените его как эксперта и как тренера.

– На ваш взгляд, сколько человек в России разбирается в футболе?

– Либо вся страна, либо, напротив, считанное количество людей.

– Совершенно верно – разбираются все 145 миллионов населения. А «не разбираются» только тренеры. Потому что говорят о другом – о тонкостях, о деталях.

Карпин в программе доносил до зрителя то видение футбола, которое сам получал в бытность игроком «Спартака», «Валенсии», «Сельты», «Реала Сосьедад» и т.п. Это образование позволяет ему быстро и здорово разбираться в игровых ситуациях. Я в свое время в командах этому тоже научился и благодарен «Матч ТВ» за то, что дали возможность применять в эфире, как в свое время Валерию.

– Что Карпина ждет в Ростове?

– Не люблю гадать, но от души пожелаю удачи. Валера амбициозный человек. Думаю, он справится и постарается приложить максимум усилий для того, чтобы команда не боролась за выживание, а была вверху турнирной таблицы.

«Играя в хоккей, получил олимпийского Мишку»

– Вы ведь еще в школе могли пойти совсем по другой, нефутбольной части?

– В старших классах учился на слесаря механосборочных работ. Практика проходила в специально оборудованных для нас цехах напротив Горьковского автомобильного завода, где мы делали плоскогубцы. Полгода трудился на механосборочных работах, а затем перешел на оператора ЭВМ. Работали в сберкассе со всеми этими перфолентами и перфокартами.

– Ваша цитата: «Ключевые места из детства тебя очень сильно тянут, особенно сейчас». Когда выбрали послом ЧМ-2018, стали чаще бывать в Нижнем?

– Пожалуй, да. Порой специально хочется проехать по тем местам, где рос – стадион «Северный», красивая аллейка неподалеку, клуб «Ленинский». До четырех лет мы жили в бараке вместе с семьей Звягинцевых. Их сыновья – братья-близнецы, один из которых стал хоккейным вратарем в «Торпедо» и вызывался в сборную СССР, а другой чем-то насмерть отравился.

Сам стадион раньше был огражден деревянным забором, через который все всегда перелазили. Сейчас его, конечно, уже сломали. Очень часто вспоминаю улицу Ильича, где тоже жил и учился. Там, по сути, прошло все детство.

– Гоняли мяч по двору?

– И шайбу. С Сашкой Куприяновым, еще одним будущим игроком «Торпедо», играли в хоккей. Жаль, что не стало уже площадки, где мы постоянно катались и даже создали дворовую команду «Юный Автозаводец. ЖЭК №12». Я, кстати, продолжал играть в хоккей, даже когда уже пошел в специализированный футбольный класс. Весьма сносно получалось: даже признавали лучшим защитником и вручили в качестве приза олимпийского Мишку.

– Одним из ваших друзей детства был известный в будущем судья Игорь Егоров.

– Периодически созваниваемся и сейчас. Помню такой случай. Мы с Игорем шли домой и остановились посмотреть, как во дворе гоняют в футбол ребята из нашей школы. Они вместе с некоторыми девочками ходили в кружок спортивного ориентирования. Вот и окликают нас, мол, пошли играть. «Да мы вас вдвоем обыграем», - смеемся в ответ. В итоге действительно обыграли, хотя их было человек шестнадцать.

– Навскидку вспомните, какие именно матчи чемпионата мира примет Нижний Новгород?

– Швеция – Южная Корея, Аргентина – Хорватия, Англия – Панама, Швейцария – Коста-Рика и два матча плей-офф. Вторая игра просто отличная – три хорвата из «Реала» и «Барселоны», а про аргентинцев и говорить ничего не нужно.

– Аргентина интереснее Англии?

– Вместе со своим соперником – интереснее. Если насчет матча Англия – Панама болельщик еще может подумать и выбрать, идти или нет, то по хорватам с аргентинцами вопросов точно не появится. Обе сборные будут бороться за выход в 1/8 финала.

На самом деле я очень хотел, чтобы к нам приехали команды из Южной Америки. Их болельщики умеют болеть по-настоящему и привезут тот настрой, который должен остаться после турнира. На Кубке конфедераций я видел, как поддерживали свои сборные мексиканцы и чилийцы, это впечатляет.

– Слышали про рекомендации Федерации футбольных болельщиков Англии, где говорится о возможном нападении медведей в России?

– Самая полная дурь, какую можно было придумать! Это из той же серии, что вечные морозы. В конце 1990-х я привозил одного испанца к нам – погуляли в Москве и Санкт-Петербурге, а затем отправились в Нижний Новгород. Он тоже жил стереотипами, думал, что в России холодно, что согреваемся водкой. А потом узнал, что такое настоящая жара. Все две недели температура не опускалась ниже 30 градусов! Так что, например, коста-риканский болельщик в следующем году будет чувствовать себя в полнейшем порядке.

Да и вообще мы добрый, отзывчивый народ, наши волонтеры всегда с удовольствием все подскажут и расскажут. В том числе про медведей.

– В Нижнем есть районы, куда иностранцам и приезжим лучше не соваться?

– «Медведи» есть в любой стране мира. Сейчас в городе большинство районов облагорожены: Автозаводский, Советский, Нижегородский, Сормовский, Центральная площадь - все в хорошем состоянии. Уверен, что болельщикам у нас понравится, как и в других городах России.

«С трибун прилетело железное ведро, задело мне плечо»

– Вернемся к теме дерби и лет на пять назад. Тренируя «Волгу», вы говорили, что встречи с «Нижним Новгородом» - это «матчи двух врагов». Почему так все сложно было в отношениях между клубами?

– Неприязнь изначально шла от «Нижнего Новгорода», где были люди, ненавидевшие «Волгу». Они действительно хотели, чтобы такого клуба не было. Когда мы закончили по нулям второй стыковой матч за право играть в премьер-лиге и остались в высшем дивизионе, на стадионе началось нечто! Мне откуда-то с трибун прилетело железное ведро, задело плечо. Думаю, подогревалось это все даже не самими игроками или болельщиками, а где-то сверху.

– Тем не менее такой игрок, как Александр Салугин, тогда разбил табло, прыгнув на него и получив за это четырехматчевую дисквалификацию…

– Очень хороший футболист с нужным пониманием футбола. Не сдержался. Я говорил своим ребятам, чтобы старались контролировать эмоции, нам не нужны были никакие карточки – ни желтые, ни красные. Соперника же завели до такой степени, что даже табло пострадало. Знаю, что Салугин долго жалел о случившемся, на самом деле он добрый парень.

– Увольнение из «Волги» сопровождалось формулировкой «Черышев – тренер нового формата». Что это фраза означает?

– Сам не понял, что этим хотели сказать. Команда удержалась в премьер-лиге, дошла до полуфинала Кубка России. Да за всю историю клуба такого не было! Когда меня убрали, началась тренерская чехарда. Гаджи Гаджиев спустя полгода ни с того ни с сего собрал вещи и уехал в «Крылья Советов» – по-моему, показательный момент.

– Вы не раз хорошо отзывались об игроках «Волги», которые по 4-5 месяцев играли без зарплаты и не ныли. Тренерскому штабу зарплату тоже задерживали?

– Мы так же терпели, стараясь об этом не думать. Я очень благодарен Руслану Аджинджалу, Сашке Белозерову, Гие Григалаве, Андрею Каряке, Мише Кержакову, Андрюше Ещенко, Дане Бондарю за то, что у нас действительно была команда. Могу многих перечислить. Видно было, что им тяжело, но они молчали и верили, что все наладится.

Тренерский, медицинский и административный штаб тоже заслуживают самых лучших слов – благодаря общей сплоченности мы в 2012-м обыграли «Спартак» в Кубке и по чистой случайности проиграли московскому «Динамо». Вели в счете до 73-й минуты и лишь из-за двух нелепых ошибок уступили.

«Голодец принес в больницу авоську с бананами и спросил: «Будешь играть?»

– Следующим вашим клубом РФПЛ после «Волги» была «Мордовия». Следите за тем, что сейчас происходит с Саранском?

– Знаю, что команда на первом месте в своей зоне ПФЛ. Там сохранилось довольно много игроков, с которыми я работал: Ренат Сабитов, Александр Кренделев, Иван Лукьянов. Думаю, решат задачу выхода в первую лигу.

– Почему путь «Мордовии» из высшего во второй дивизион оказался столь стремителен?

– Могу сказать про то время, когда сам там работал. Главная причина – отношение руководства к команде. Его просто не было. Меня пригласили, сказав: «Будем помогать, вместе работать». Но на деле - ни-че-го. Обыграли 5:0 «Химки» – хоть бы кто-нибудь зашел в раздевалку да поздравил. Проиграли – тоже тишина.

Все встало на свои места, когда глава республики Владимир Волков дал интервью перед новогодними праздниками. Он там сказал замечательные слова, что занимался выборами и ему было не до футбола. Отсюда и результаты.

– Другой бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что ответственность за провал в первую очередь должен нести Дмитрий Черышев.

– Спросите у Александра Григоряна по поводу игры моей команды, он вам все ответит.

– Почему именно у него?

– Мы много разговаривали про «Мордовию», в свое время моя команда в гостях обыгрывала команду Саши.

«Мордовия» показывала добротный футбол, но нам откровенно не везло в плане забитых мячей. Стабильно по 3-4 выхода два в одного за игру без голов. В матче со «Спартаком» (0:2) таких выходов было 7, в том числе вдвоем против вратаря! Ребят винить нельзя, они старались, перестроились под мою игру. Состав был нормальный, не хватало гола, реализации. Работа выполнялась, но в завершающей стадии недоставало класса.

– После вашей отставки «Мордовию» последовательно отказались возглавить четыре тренера. Как думаете, почему?

– Финансовые причины и все то же отношение к клубу. Началась чистка административного штаба, убрали Бибикова (директора клуба. – «Матч ТВ»). Владимир Александрович по горошине собирал коллектив, скрупулезно подбирал персонал. А пришедший ему на смену Порфененко (нынешний директор. – «Матч ТВ») все разрушил.

– Вас как посла ЧМ-2018 не смущает то, что среди городов, проводящих турнир, есть Саранск и нет Краснодара?

– «Мордовия» будет играть в ФНЛ на следующий год, у нее появится шикарная арена. Но при заполняемости 35 тысяч – и это еще, если ее уменьшат – там на матчи собирается 2-3 тысячи! Капля в море.

Я не хочу сказать, что у Саранска надо забирать чемпионат мира. Однако Краснодар – футбольный город, там две команды. Даже на неиграющую в элите «Кубань» народ ходит. Не говоря уже о «Краснодаре» с его красавцем-стадионом. Город, безусловно, достоин был такого турнира.

– Я недавно общался с бывшим гендиректором и вице-президентом московского «Динамо» Анатолием Воробьевым. Он сказал, что нынешнее «Динамо» - это совсем другой клуб, с которым у него нет ничего общего. У вас есть?

– Нижегородских команд, где я в свое время играл, уже нет. Поэтому родным клубом является именно «Динамо». Это трамплин в Испанию, дорога в жизнь. Благодарен всем динамовским тренерам – Газзаеву, Голодцу. Когда меня с камнем в почках положили в больницу и я чуть сознание от боли не терял, Адамас Соломонович принес в авоське бананы и сок Parmalat и первым делом спросил: «Будешь играть?» Я говорю, что камень вот только пошел. Он повторил вопрос. Я кричу: «Да буду». Он оставляет авоську – ну, все, пока!

Через три дня я поехал на матч, кажется, с «Шинником» на Кубок. 3:1 выиграли. Забил один из голов.

«О внуках разговор пока не заходит»

– Вот то самое интервью с сыном. Чья это была идея?

– Мы сидели в студии, и зашел разговор, с кем бы сделать интервью. У меня как-то само по себе выскочило: «Давайте поговорю с Денисом?» Позвонил сыну – нет, говорит, не хочу. Спрашиваю: а мне? А тебе, говорит, дам.

– Кто из вас больше волновался?

– В самом начале Денис рассмеялся, а затем – раз, и переключился на совсем серьезную тему. Пришлось его «раскачивать», чтобы был более раскрепощенным. Эту практику мне как раз и дал «Матч ТВ».

– В начале 2000-х вы отказались от ряда предложений, чтобы быть рядом с Денисом и помогать ему. Когда примерно поняли, что он уже достаточно самостоятельный?

– Он, собственно, всегда был взрослым. Я как тренер тогда только начинал, но как бывший футболист старался подсказать правильные действия. Разговор шел даже не о принятии решений – куда перейти и т.п. Я от него требовал самоотдачи в тренировочном процессе. Это единственное, что заставлял делать, и благодаря этому Денис и вырос в хорошего игрока.

Сейчас мы все куда-то торопимся. Смотрим на 17-18-летних мальчишек и говорим, что они уже никому не нужны. А им просто надо перейти в другие команды, поиграть там и вернуться более сильными.

Когда Денис принял решение пойти в «Севилью», ему никто ничего не сказал. Важно, что Эмери очень хотел видеть его в команде. По окончании сезона Унаи часто спрашивали, зачем вообще был этот трансфер. А Денис перешел в «Вильярреал», отыграл там шикарный год, много забивал, отдавал, продлил контракт с «Реалом», и Эмери произнес на пресс-конференции: «Вот видите, что из себя представляет Черышев? Я же вам говорил. Ему только немного не повезло с травмами». Мне как отцу было очень приятно это слышать.

– Можно сказать, что Денис уже нашел свою команду?

– Если ему нравится и он получает удовольствие в «Вильярреале», то я рад за него. Единственное, всегда советую не оставаться в зоне комфорта. Тогда ты опускаешь руки и забываешь, для чего ты в команде.

У меня были игроки, которые не хотели бороться за место в составе. Они меняли клуб, но – самое интересное – в новом тоже не играли.

– О ком речь?

– Не имею права называть имена. Но доказывать нужно всегда, лично самому себе и каждый божий день. Тогда добьешься всего.

– Кумир Дениса – Руд ван Нистелрой. Для вас самого кто был примером для подражания?

– Очень сильно нравился Газзаев. Естественно, Шенгелия и Беланов. Не будем говорить о Блохине, которым любовались все. В общем, все быстрые футболисты. Я обращал внимание на кавказских игроков, потому что обладал примерно такой же скоростью, но не хватало их техники и хладнокровия в завершающей стадии.

– А уже когда были профессиональным игроком?

– Как левый полунападающий выбрал бы, наверное, Христо Стоичкова. Он играл под восьмым номером, как и я в «Динамо». Вот прямо очень импонировала его зажигательность и сумасшедшая левая.

– Денис не раз говорил, что не планирует возвращаться в Россию. Но была же вероятность его перехода в «Рубин» четыре года назад?

– Когда «Атлетико» играл с «Рубином», я приехал в мадридский отель, мы поговорили с Курбаном Бекиевичем, посмеялись. И он предложил: если есть возможность, то с удовольствием возьмет себе Дениса. Я спросил у сына: «Поедешь?» Ответ: «Нет». Все, тема закрыта.

Кстати, буквально месяц назад такой же интерес был от «Зенита». Но и здесь до переговоров не дошло.

– Переговоры о том, чтобы стать дедушкой, как проходят?

– Денис встречается с девушкой, у них серьезные отношения, но о внуках речи пока не было.

– А младший?

– Даниил уроки делает. Ему всего 17 лет, выбирает между двумя испанскими университетами. Хочет стать дипломатом. Солидная и трудная профессия.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Вячеслав Евдокимов, РИА Новости/Сергей Пивоваров, РИА Новости/Григорий Соколов, РИА Новости, Алексей Филиппов, Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images, David Ramos/Getty Images)