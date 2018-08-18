ЦСКА - Арсенал. Онлайн и лучшие моменты

ЦСКА идет за первой победой в новом сезоне.Футбол. ЦСКА - Арсенал. Российская Премьер-лига. 4 тур
Тем временем начало матча получилось очень необычным.Открыть видео
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф