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Российская Премьер-Лига

ЦСКА - Арсенал. Онлайн и лучшие моменты

16:27
ЦСКА - Арсенал. Онлайн и лучшие моменты

ЦСКА идет за первой победой в новом сезоне.

Футбол. ЦСКА - Арсенал. Российская Премьер-лига. 4 тур

Тем временем начало матча получилось очень необычным. 

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Щенников мог забивать в самом начале матча

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Эрнандес открывает счет на 10-й минуте

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Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура 

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Статистика и текстовая трансляция

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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