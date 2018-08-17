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Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Константин Генич
15:16

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Краснодар» – «Спартак»

Стилистически «Краснодар» красно-белым хорошо подходит. Да, вылет из Лиги чемпионов – болезненный удар. Да, новые критические стрелы летят в Массимо Карреру, а задора «Спартаку» в еврокубках не хватило. Но если вспомнить, как команда проводит с «Краснодаром» последние матчи, то нужно констатировать: красно-белые демонстрировали довольно убедительную игру. Этот соперник не отсиживается в обороне, раскрывается, и «Спартак» может в таких условиях одержать победу.

Интригующе последить за «Краснодаром» без Федора Смолова и с Иваном Игнатьевым. Мне кажется, на данный момент команде не хватает огонька, но теперь она наконец-то сыграет дома и при аншлаге. Нас ждет хороший матч. «Спартак» на неплохом ходу именно в чемпионате России. Возможно, ему пора пропустить, изъяны в обороне есть. Думаю, будет результативная ничья – 1:1.

«Крылья Советов» – «Локомотив»

Рано или поздно «Локо» одержит победу. Какая-то компенсация должна прилететь за моменты Крыховяка и Фарфана или пропущенный от «Оренбурга» гол. По самоотдаче у тренерского штаба претензий нет. Будем надеяться, что Смолов скажет свое слово. Я давал прогноз, что Федор забьет в дебютной игре, этого не случилось. Может, случится сейчас.

«Крыльям» с той игрой, что выстраивает Тихонов, удобнее выступать на выезде, чем дома. С ЦСКА и «Оренбургом» мы видели, что есть определенные проблемы в атаке. Пока еще сыровато выглядит команда, несмотря не неплохой подбор игроков. Атмосферу премьер-лиги надо прочувствовать, а тут приезжает злой и голодной чемпион с мотивированными игроками. «Локомотив» выиграет и не пропустит – 0:1.

«Зенит» – «Урал»

«Зенит» вошел в историю невероятным камбеком в Лиге Европы. Это победа и команды, и тренера, который хорошо управлял игрой и с честью выбрался из сложной ситуации. Остались ли эмоции на матч против «Урала»?..

Мы помним, что исторически у команд не самые простые отношения. Несколько удалений и скандал в Петербурге случились ведь совсем недавно. После 8:1 готовиться к следующему матчу проще, но с «Уралом» просто не будет. Команда все время играет «на тоненького», где-то недоигрывает. Гости создадут проблемы «Зениту», могут забить (какие голы штампует Бикфалви!), но проиграют. Когда ты много забиваешь, кажется, что ничего не осталось на следующий матч, однако восемь мячей с хет-триком Дзюбы должны раскрепоститься линию атаки петербуржцев. Победа «Зенита» с разницей в два гола – 3:1.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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