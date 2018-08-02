Леандро Паредес: «И не думал уходить из «Зенита»

Полузащитник сине-бело-голубых рассказал в интервью «Матч ТВ» о том, что с ним происходило нынешним летом и как он смотрит на свое будущее.

«Хорошо, что Семак играл на моей позиции»

– Как ощущаете себя в «Зените» при новом главном тренере?

– Отлично! Сергей Семак – очень хороший тренер. И еще мне нравится, что, когда он был футболистом, то выступал на той же позиции, что и я.

– Найти общий футбольный язык вам в связи с этим легче?

– Конечно. Тем более что главный тренер делиться со мной определенной нужной информацией и дает полезные советы.

– Недавно Семак сказал, что вы – один из ключевых игроков нынешнего «Зенита». Какие задачи он ставит непосредственно перед вами?

– Во-первых, я вижу, что тренер мне доверяет и предоставляет на поле определенную свободу действий. Это придает уверенности. Во-вторых, убежден, с Сергеем Семаком команда в целом может достичь многого. Что касается моей позиции, то она такая, откуда можно делать игру.

– В межсезонье вас наигрывали в центре поля с Кристианом Нобоа – уже нашли взаимопонимание?

– Это футболист, который здорово чувствует мяч, поэтому играть с ним рядом удобно.

– Пока в «Зените» менялся тренер, не было опасений, что и для вас могут настать иные времена?

– Когда приходит новый наставник, это, конечно, всегда особенная ситуация. Но я был спокоен, потому что знал – Сергей Семак хочет видеть меня на моей позиции.

– Вам что-то про Семака было известно?

– Практически ничего о нем не знал. Я ведь всего год в России.

– Это приключение вам хочется продолжать?

– Да – хорошо, что оно продолжается!

– В Петербурге жара за 30. Как вам такая погода?

– В Аргентине сейчас за 40. Так что у нас здесь отлично, а не жарко! Вот бы весь год было именно так (смеется).

– В «Зените» теперь в основном говорят на русском. Вам стало сложнее?

– Немного. Но мы справимся.

– Вы о коммуникациях с тренером?

– Нет, тут как раз все понятно. Скорее, об общении с русскими ребятами. Мне очень хотелось бы выучить язык, но он, правда, очень сложный. С другой стороны, в команде отличная атмосфера. Начало сезона, плюс нас объединяют и сближают новые цели.

– Вы, как и Дзюба, периодически на ворота становитесь?

– Стараемся все вместе каким-то образом что-то придумывать, развлекаться.

«Надеюсь, Месси останется в сборной»

– На сборах вы первую неделю не тренировались. Это как-то повлияло на подготовку к сезону?

– Простудился. Но потом сборы в целом прошли отлично. По моим ощущениям, «Зенит» в этом сезоне способен достичь многого.

– Во время второго тренировочного лагеря «Зенит» квартировал в Китцбюэле. Причем в том самом отеле, в котором вы год назад присоединились к команде.

– Из-за этого возник небольшой эффект дежавю – было слегка странно туда снова вернуться (улыбается).

– А как встретились в Пизе с Лучано Спаллетти, у которого вы играли в «Роме»?

– Он меня очень любит! Вот и высказал в очередной раз мнение обо мне и о «Зените» (улыбается).

– Пока вы были на сборах, в России шел чемпионат мира. Рана по поводу неудачного выступления сборной Аргентины уже зажила?

– Она затягивается, но постепенно. Тем более мне поначалу было неприятно еще и оттого, что я не попал в заявку сборной на чемпионат мира. А потом – потому, что Аргентина вылетела так рано. Теперь очень надеюсь, что поеду на ЧМ-2022 в Катар.

– Говорят, когда Аргентина выиграла у Нигерии и вышла из группы, вы с товарищами так радовались, что стены тряслись, хотя «Зенит» жил в старинном замке, и они там довольно толстые?

– У нас в Аргентине и болельщики такие же эмоциональные (смеется).

– Как в таком случае вы переживали вылет вашей сборной в 1/8 финала?

– После победы над Нигерией мы рассчитывали, что теперь Аргентина точно пройдет по турниру далеко. Но нам не повезло – мы встретились с Францией.

– Как смотрелась арена «Санкт-Петербург» по телевизору?

– Очень красиво. Кстати, потом разговаривал с ребятами из сборной, которые играли на нашем зенитовском стадионе с Нигерией. Они были от него в восторге.

– У Аргентины после ЧМ-2018 будет новый главный тренер. Волнительный момент для вас?

– Да, Сампаоли в сборной больше нет. Остается только ждать назначения нового наставника.

– Что говорят по этому поводу у вас на родине?

– Слухи разные ходят, но в основном называют три-четыре фамилии. И все это очень хорошие тренеры.

– Среди них есть и Гвардиола?

– Не думаю, что он возглавит нашу сборную. Говорят о Сабелье, Симеоне, Почетино, Пекермане. Все это важные люди для Аргентины. Кстати, если будет Симеоне, то больше всех, наверное, Матиас Краневиттер обрадуется. Они ведь прекрасно знают друг друга по «Атлетико».

– После не самого удачного выступления вашей сборной в России, каковы шансы зенитовких аргентинцев вернуться в национальную команду?

– Думаю, с приходом нового тренера в сборной наверняка произойдут перемены. Возможно, станут привлекаться ребята нового поколения. Так что у нас шанс обязательно будет.

– А как же Лионель Месси?

– Для нас это очень важный игрок. Так что если даже придут новички, нужен опытный человек, который поможет советом. Очень надеюсь, что Месси останется в сборной!

– Как на «Зенит» во время сборов повлияло возвращение с ЧМ игроков российской национальной команды?

– Они привезли с собой ощущение мирового первенства. Ту энергию, которая в них была на турнире и еще сохранилась. Это было очень заметно.

«Остаюсь в „Зените“ выигрывать титулы»

– Летом слухи отправляли вас в разные европейские клубы. Была под ними почва?

– Я тоже об этом слышал. Про «Интер», например. Но я хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом – посмотрим.

– Вам не так давно приписали слова, согласно которым вы якобы выбирали между «Ювентусом» и «Реалом».

– Такого, естественно, не говорил. Знал точно, что остаюсь в «Зените».

– За счет чего петербуржцы, по-вашему, могут в этом сезоне побороться за титулы?

– Я считаю, что команда для этого у нас есть.

– В прошлом сезоне многие беды «Зенита» в чемпионате начинались после поражения от «Арсенала» на арене «Санкт-Петербург». В связи с этим ближайший субботний матч с туляками будет для вас принципиальным?

– С одной стороны, да. С другой – сейчас каждый матч такой. И смотреть на то, что было в прошлом, нет смысла.

Фото: ФК «Зенит», Lionel Ng / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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