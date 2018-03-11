«Зенит» в Ростове: сплошные потери. От игроков до очков

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило вокруг и во время матча сине-бело-голубых в очередном туре чемпионата России.

Где «Зенит», там и снег

Этой зимой петербургской команде просто фатально «везет» на снег. Куда бы в конце зимы — начале весны не приехал «Зенит» - везде он. Причем даже в тех местах, где подобных осадков не видели по много лет. Так было на сборе в Риме, затем в Лейпциге. И вот настала очередь Ростова-на-Дону. Причем, когда сине-бело-голубые прилетели из Саксонии на юг России в субботу вечером снега здесь не было. Однако в день игры с «Ростовом» он повалил в таких количествах, что едва не намел сугробы. Впрочем, болельщиков дончан этот факт не испугал. И даже в какой-то степени стимулировал к походу на футбол. Достаточно сказать, к вечеру субботы было продано около 6000 билетов, а в итоге на трибунах собралось порядка 13 000 зрителей.

«Поле? Главное, чтобы ворота были на месте»

Главной же темой непосредственно на стадионе «Олимп-2», когда на него приехали обе команды стало поле.

Выйдя погулять по газону и «Зенит», и «Ростов» обнаружили на нем гораздо больше земли, нежели травы. Кроме того, над центральным кругом (видимо, благодаря включенному подогреву) клубился слой пара.

Впрочем, главные тренеры обеих команд в предматчевых комментариях особо сетовать на состояние газона не стали.

- Поле? Я его особо не рассматривал. Главное, чтобы двое ворот были на месте, - отшутился на эту тему Роберто Манчини.

Улыбнулся он и на тему того, что в Лейпциге якобы наигрывал на «Ростов» схему с пятью защитниками.

- Тот кто так говорит — лжец, - снова улыбнулся Манчини.

- Поле будет одинаковым для обеих команд, - заявил в свою очередь главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Для которого, к слову, этот матч стал первым домашним на посту главного тренера дончан. Впрочем, по этому поводу Карпин дал понять, что не делит игры на более или менее ответственные в зависимости от своего или чужого поля.

Кроме того, мнением относительно предстоящей игры поделился эксперт «Матч ТВ» Дмитрий Сенников, которому также предстояло поработать на этом матче.

- «Зениту», чтобы бороться за золото, надо побеждать. Но «Ростов» достаточно амбициозная команда, - отметил Сенников, - с приходом нового главного тренера она преобразилась и, думаю, даст бой одному из лидеров чемпионата.

- Хотите сказать, при Карпине «Ростов» стал играть в более атакующий футбол?

- Старается играть более комбинационно. Но многое и от соперника зависит. Например, «Краснодару» в прошлом туре трудно было навязать свою игру. Поэтому и с «Зенитом» отчасти придется придерживаться оборонительной тактики. Но — посмотрим.

Лодыгин вместо Лунева

Текстовая трансляция и полная статистика матча

Возможно, Роберто Манчини действительно просто не стал раскрывать всех секретов относительно расстановки с пятью защитниками. А может, и правда, собирался играть с четырьмя, сделав правым крайним хавбеком Игоря Смольникова. Однако еще до стартового свистка в дело начали вмешиваться обстоятельства, которые заставили главного тренера «Зенита» менять изначальные планы.

Началось с того, что в стартовом протоколе «Зенита» в качестве голкипера значился Андрей Лунев, а на поле в итоге вышел Юрий Лодыгин. Оказалось, что Лунев буквально на предматчевой разминке получил повреждение и вынужден был оказаться вне игры. То же самое произошло и с Мамманой. Но уже на 3-й минуте матча. Аргентинец на жестком газоне не слишком удачно приземлился, после чего покинул поле на носилках, закрыв лицо руками.

Минут 5 после этого гости играли вдесятером, пока не было найдено решение и Заболотный хоть немного не размялся. В итоге схема «Зенита» приобрела вид 4-4-2 с экс-ростовчанином Полозом на левом фланге полузащиты. Впрочем, что на него, что на Миху Мевлю местная публика при объявлении составов не прореагировала ни горячо, ни холодно, а просто никак.

Напомним, что еще один бывший игрок «Ростова», перешедший летом в стан сине-бело-голубых Александр Ерохин хоть и прилетел на юг России, но не мог играть из-за дисквалификации. Равно как и Леандро Паредес с Доменико Кришито. Причем, вместо последнего на левый край обороны вышел опытный Жирков, а не новичок Набиуллин. Кокорину же и Ригони тренерский штаб явно дал отдохнуть.

Впрочем, многочисленные вынужденные и не вынужденные перестановки на игре «Зенита» и забитых голах до перерыва особенно не сказались. И это несмотря на то, что «Ростов» в обороне не отсиживался и никаких габаритных транспортных средств в своей штрафной не выставлял.

Очередные нули

Манчини пора дать себе отдохнуть

Наверняка, именно поэтому уже в начале второго тайма Манчини вызвал из разминочной зоны Кокорина и выпустил его вместо Полоза. Вслед за этим последовала и еще одна замена. И снова вынужденная. На этот раз выбыл Кузяев, которому несколько раз здорово досталось по ногам. После очередного такого удара полузащитник остался сидеть на поле, а покинул его хромая, в сопровождении врачей.

Чем ближе был финальный свисток, тем больше на поле становилось песка с ямами и меньше футбола. В итоге — нулевая ничья, которая для «Зенита» в чемпионате стала третьей подряд.

«Ростов» же, особенно Калачева, местная публика проводила аплодисментами.

Нетрудно догадаться, что после игры в стане «Зенита» было далеко не весело. Даже футболку знакомым в «Ростове» Игорь Смольников передавал с весьма грустным видом. А несколько минут спустя практически вся команда покидала стадион с опущенными головами. При этом Далер Кузяев еще и заметно припадая на одну ногу. А Эмануэль Маммана и вовсе на костылях. И с фиксирующей лангеткой выше колена. В самолет, кстати, аргентинец смог подняться лишь при помощи Доменико Кришито. Когда же борт с петербургской командой пошел на взлет, над Ростовом

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Сергей Циммерман

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