Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи чемпионата России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится ожиданиями перед играми в Москве, Ростове-на-Дону и Грозном.

«Динамо» – «Краснодар»

Забраться на вершину сложно, удержаться там еще сложнее. «Краснодар» сейчас, возможно, чувствует себя несколько скованно. «Динамо», в свою очередь, находится в зоне стыковых матчей, и там настолько все плотно, что победа бело-голубых поднимает их и позволяет смотреть вверх – на группу, претендующую на еврокубки.

В матче, в котором многое стоит на кону, рисковать никто не будет. «Краснодар» показал хороший футбол против «Ростова», но в комфортных условиях – на отличном газоне, в тепле и при поддержке своих болельщиков. На «Арене Химки» в ее нынешнем состоянии созидать сложнее, чем разрушать.

Мне кажется, игра не получится очень яркой и сверхрезультативной. «Динамо» доказало, что умеет организовывать оборону против топ-команд. Сейчас главное – результат. Хозяева в состоянии не проиграть, а для «Краснодара» одно очко против команды, сражающейся за выживание, тоже будет удовлетворительным результатом.

«Ростов» – «Зенит»

Первая игра Валерия Карпина при своих болельщиках. «Ростов» пока девятый, но посмотрите, сколько очков отделяет команду от зоны стыковых игр и сколько – от «зоны комфорта». Ростовчане показали дисциплинированный футбол в Краснодаре, у них были подходы, однако пенальти и подключение Гранквиста все перечеркнули. Карпин с точки зрения дисциплины должен быть доволен игроками. Сейчас для «Ростова» вновь главное не игра, а результат.

У «Зенита» тяжелейший интенсивный график, история с протестом, чудовищный по содержанию и изматывающий матч с «Лейпцигом». Есть некоторый дисбаланс и в игре, и в коллективе, есть потери (Ерохин, Кришито). Для гостей это будет проблематичный матч. Выезды в Ростов-на-Дону в последние годы для петербуржцев получаются нелегкими.

«Ахмат» – ЦСКА

Покажите мне соперника, с которым ЦСКА выдаст, выражаясь букмекерским языком, «верховой матч». Много голов точно не будет. Отсутствие Фернандеса, травма Васина, игра в атаке – как-то все это жиденько выглядит. Возможен шальной гол Дзагоева или Головина, может удачно подставить голову или ногу Вернблум, но против очень неплохо организованного и готового физически «Ахмата» в Грозном сделать это будет сложно.

ЦСКА немало сил потратил против «Лиона» в матче, который с точки зрения качества футбола армейцам не удался. «Ахмат» постарается при своих болельщиках сыграть агрессивно и настойчиво, но хорошая оборона гостей и наличие Акинфеева скажутся на результате.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Евгений Биятов

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