Футболка Полоза, круглосуточный пост в Лейпциге и российско-аргентинские игры в воздухе

5 небольших историй том, как «Зенит» прожил три дня между матчами Лиги Европы и чемпионата России.

Фото с Бахом

Как известно, с «Лейпцигом» в рамках Лиги Европы «Зенит» играл в Германии в четверг. Там команда и осталась еще на пару дней. И если в среду и тем более в день матча знакомится с местными достопримечательностями футболистам было некогда, то в пятницу такая возможность появилась.

Правда, с утра подопечные Роберто Манчини потренировались на базе того же «Лейпцига», потом на теоретическом занятии детально разобрали поражение (1:2). Зато после обеда команда получила свободное время и отправилась гулять в город по принципу, кому что больше нравится. В итоге одни, как Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, пошли на старинную рыночную площадь и пешеходную улицу. А другие, как Юрий Жирков, решили сфотографироваться на фоне памятника Иогану Себастьяну Баху. Дело в том, что великий композитор долго работал в Лейпциге вплоть до своих последних дней, здесь же и похоронен.

Круглосуточный пост

Впрочем, на эти дни «Зенит» и сам стал достопримечательностью для любителей автографов. Причем не простых, а специализирующихся на том, чтобы футболист поставил подпись на своей же фотографии. После этого снимок занимает место в специальном альбоме-каталоге. Ну, а чем больше альбомов – тем лучше. В Европе подобных людей можно встретить повсюду. Они попадались «Зениту» практически во всех городах, куда турнирная судьба отправляла команду из Петербурга. Однако лейпцигские «товарищи» оказались самыми дотошными и стойкими. Двое таких мужчин устроили чуть ли не круглосуточный пост возле входа в отель, где жил российский клуб. И сняли его, только когда петербуржцы в субботу утром уже с вещами отправились в аэропорт.

Зато мужчины добыли росписи буквально всех зенитовцев. Включая подъехавшего в Лейпциг Паредеса и молодых Плетнева и Скороботва. И кто знает, может, через несколько лет последние автографы приобретут совсем другую ценность.

Сувенир от Полоза

Не секрет, что в межсезонье из «Ростова» в «Зенит» перешло сразу несколько игроков. В том числе Дмитрий Полоз. У последнего на берегах Дона, видимо, остались друзья, которые не преминули попросить нападающего привезти им в качестве сувенира свою футболку. В итоге она (причем явно международного образца) тоже обросла автографами всех игроков «Зенита», а уже в воскресенье обретет в Ростове нового владельца.

В картишках нет братишек

Из Лейпцига в Ростов-на-Дону «Зенит» отправился в субботу днем. «Время в пути 3 часа 5 минут», – объявил командир воздушного судна. А практически сразу после взлета капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито собрал вокруг себя добрую половину команды, организовал в проходе между креслами импровизированный стол и устроил игру в карты. Причем участвовали в ней помимо самого Кришито как россияне, так и аргентинцы. Вперемешку. Более того, весьма азартно наблюдали за происходящим и те, кто не играл. В результате для большинства пассажиров этого рейса время в пути пролетело незаметно.

Манчини на Дону

Когда же команда оказалась в здании ростовского аэропорта, то многие представители «Зенита» и корреспондент «Матч ТВ» с некоторым любопытством стали разглядывали его интерьер, не совсем узнавая место прилета. Поначалу скидку сделали на то, что сине-бело-голубые впервые проходили в Ростове-на-Дону паспортный контроль.

– Это же новый аэропорт, – прояснил в разговоре с автором этих строк еще один бывший игрок «Ростова», а ныне зенитовец Миха Мевля.

Действительно, эту воздушную гавань открыли лишь совсем недавно – 7 декабря. Так что «Зенит» очутился здесь впервые. А главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини и в донском городе в целом - тоже. Наверное, именно поэтому, как только команда разместилась в отеле на берегу реки, итальянский специалист отправился погулять по набережной.

Ну а в воскресенье он впервые выведет команду на стадион «Олимп 2».

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Фото: ФК «Зенит»