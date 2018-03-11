«Зенит» вновь играет нулевую ничью. Как это было

Валерий Карпин провел первый матч во главе «Ростова» на своем поле.

Факты о матче:

«Зенит» вторую неделю подряд завершает матч в чемпионате России без голов.

В предыдущем туре обе команды потеряли очки. «Зенит» дома не смог переиграть «Амкар» (0:0), а «Ростов» на выезде уступил «Краснодару» (1:3).

Из-за дисквалификаций сегодняшнюю встречу пропускали Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Ионов, Калачев, Гацкан, Сапета, Паршивлюк, Сигурдарсон.

Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз, Дриусси.

Лучшие моменты

Первый по-настоящему голевой момент достается Ионову, тот не реализует выход один на один.

Гости отвечают попаданием Заболотного в перекладину после розыгрыша стандарта.

Еще одна возможность у Ионова! Схожий момент, но последнее касание в атаке толком не получается.

Жирков, исполняя штрафной, едва не отправляет мяч в дальнюю девятку.

Снова проходит передача за спину в адрес Ионова, того в последний момент успевает припугнуть Смольников.

Паршивлюк здорово бьет со штрафного – Лодыгин в полном порядке.

Второй тайм начинается с еще одного замысловатого штрафного от Жиркова.

Мевля болезненно наступает на ногу Калачеву, по-хорошему это, конечно, должен был быть пенальти.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:0

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

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