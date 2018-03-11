«Зенит» вновь играет нулевую ничью. Как это было

Валерий Карпин провел первый матч во главе «Ростова» на своем поле.
Факты о матче:
- «Зенит» вторую неделю подряд завершает матч в чемпионате России без голов.
- В предыдущем туре обе команды потеряли очки. «Зенит» дома не смог переиграть «Амкар» (0:0), а «Ростов» на выезде уступил «Краснодару» (1:3).
- Из-за дисквалификаций сегодняшнюю встречу пропускали Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин.
- Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Ионов, Калачев, Гацкан, Сапета, Паршивлюк, Сигурдарсон.
- Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз, Дриусси.
Лучшие моменты
Первый по-настоящему голевой момент достается Ионову, тот не реализует выход один на один.Открыть видео
Гости отвечают попаданием Заболотного в перекладину после розыгрыша стандарта.Открыть видео
Еще одна возможность у Ионова! Схожий момент, но последнее касание в атаке толком не получается.Открыть видео
Жирков, исполняя штрафной, едва не отправляет мяч в дальнюю девятку.Открыть видео
Снова проходит передача за спину в адрес Ионова, того в последний момент успевает припугнуть Смольников.Открыть видео
Паршивлюк здорово бьет со штрафного – Лодыгин в полном порядке.Открыть видео
Второй тайм начинается с еще одного замысловатого штрафного от Жиркова.Открыть видео
Мевля болезненно наступает на ногу Калачеву, по-хорошему это, конечно, должен был быть пенальти.Открыть видео
Чемпионат России. 2017-18. Тур 22
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:0
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читайте также:
Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи чемпионата России
Футболка Полоза, круглосуточный пост в Лейпциге и российско-аргентинские игры в воздухе
Рашид Рахимов: «Думаю, на месте „Зенита“ так поступил бы любой клуб, но КДК рассудил верно»