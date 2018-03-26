Лучшие игроки MLS. Не по звездности, а по игре

Златан Ибрагимович приехал в MLS, как он сам сказал, чтобы покорить США. Но сделать это будет сложно. Ниже список тех, кто может легко помешать грозному шведу стать лучшим в новом для него чемпионате.

Из трансфера Златана сделали шоу. На поле все будет немного сложнее

Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»)

Нападающий, 36 лет

Испанец выступает в США уже четвертый сезон, забив за 100 матчей 66 мячей. Летом 2017-го он даже получил приглашение в сборную Испании – первое за три года. В 2016-м (сезон в MLS начинается и заканчивается в одном календарном году) стал самым ценным игроком лиги. Однако его «Нью-Йорк Сити» пока не может выиграть титул.

Любопытно, что последние два сезона клубом руководит тот самый Патрик Виейра. Когда «Нью-Йорк Сити» не вышел в плей-офф в 2015 году, француза, занимавшегося на тот момент с молодежью «Ман Сити», пригласили работать главным. И в следующем сезоне команда стала четвертой в регулярном чемпионате, вылетев в полуфинале конференции. В 2017-м «Нью-Йорк Сити» был уже второй в таблице, но вновь дальше полуфинала пройти не смог.

Крис Вондоловски («Сан-Хосе Эртквейкс»)

Нападающий, 35 лет

Статный форвард (рост 185) забивает не меньше 11 мячей за сезон восемь лет подряд. Такого в США не делал никто. До лучшего бомбардира в истории MLS Лэндона Донована (145 голов) ему осталось всего 10 точных выстрелов.

Вондоловски – наполовину поляк, наполовину индеец. Его дед вместе с родителями переехал в США из Польши. Когда форвард в 2010 году стал лучшим бомбардиром лиги, затмив Бекхэма и Анри, сборная Польша стала проявлять интерес к игроку. Но в итоге с 2011-го он выступает за американскую команду.

Диего Валери («Портленд Тимберс»)

Полузащитник, 31 год

Наверное, главная звезда MLS. Валери вполне мог бы заиграть и в Европе. В 21 год он уже стал чемпионом Аргентины с родным «Ланусом» и привлек к себе внимание «Ювентуса» и «Атлетико». В 2009 году игрок отправился в аренду в «Порту», а затем – в «Альмерию». Два сезона в Старом Свете получились не очень удачными, но Диего не хотел возвращаться в Аргентину. В стране тогда грянул экономический кризис, и на улицах было опасно появляться. Однажды, когда Валери выходил из дома вместе с семьей, к ним подошли четверо и, угрожая оружием, заставили отдать все, в том числе и машину.

- Такое случается почти каждый день. Люди гибнут. Полный беспредел. Моего двоюродного брата ограбили четыре раза! - рассказывал уже в 2017-м Валери ESPN. – Понятно, что в каждом городе возможно подобное. Но вы не можете себе представить масштабы. Если вы едете, например, по Буэнос-Айресу и останавливаетесь на светофоре, то лучше иметь восемь глаз, чтобы смотреть вокруг, нет ли кого поблизости. Если вы идете в парк, то постоянно проверяете – на месте ли телефон. Поэтому я сказал своему агент, чтобы искал команду за рубежом.

Аргентинец пришел в MLS в 2013 году, получив статус назначенного игрока (выведенного за пределы потолка зарплат; сейчас он равняется 1,5 млн евро в год). В первом же сезоне за «Портленд» он стал лучшим новичком. За последующие четыре года Валери набрал 111 очков (58+53) по системе «гол+пас» в 151 матче. В 2015-м он помог «Портленду» впервые выиграть MLS. В 2017-м стал самым ценным игроком сезона.

Себастьян Джовинко («Торонто»)

Нападающий, 31 год

Итальянец считался одним из самых больших талантов в Европе. Единственное, что смущало – рост (164 см). Тем не менее он выдал несколько хороших сезонов за «Ювентус», провел больше 20 матчей за сборную Италии. А в 2015-м уехал в MLS, где по-настоящему раскрылся.

В дебютный сезон форвард набрал 38 результативных очков, установив рекорд лиги. Но «Торонто» вылетел в первом же раунде плей-офф. В следующие два года клуб Джовинко дважды выходил в финал – одно поражение и одна победа (в 2017-м). За три сезона у итальянца чудо-цифры: 88 игр, 55 голов, 47 голевых передач.

Юлиан Грессель («Атланта Юнайтед»)

Полузащитник, 24 года

В 20 лет Грессель выступал в региональной лиге Германии за «Айнтрахт» Бамберг. Через год он отправился в США – на учебу. То есть не на контракт, не на просмотр, а именно за образованием.

Юлиан стал выступать за команду своего колледжа, три года проиграв в Национальной студенческой лиге. В 2017-м на Супердрафте MLS Грессель был выбран в первом раунде под 8-м номером «Атлантой Юнайтед». Немец стал новичком года в MLS. «Атланта» вылетела в первом раунде плей-офф.

Брэдли Райт-Филлипс («Нью-Йорк Ред Буллз»)

Нападающий, 33 года

Брэдли – брат экс-полузащитника «Челси» и «Манчестер Сити» Шона Райт-Филлипса (правда, отцы у них все же разные). Большую часть карьеры провел в чемпионшипе – за «Саутгемптон», Плимут» и «Чарльтон». В 2013-м перебрался в MLS, проведя лучшие четыре года в карьере. Именно он был настоящим лидером «Нью-Йорк Ред Буллз», а не постаревший Тьерри Анри. В 2013 и 2016 годах Брэдли становился лучшим бомбардиром MLS. В итоге в 142 матчах он забил 89 мячей и отдал 17 голевых передач. Выше финала конференции с клубом не поднимался.

Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Нападающий, 28 лет

Воспитанник «Барселоны» - этим уже многое сказано. Пусть карьера в каталонском клубе у мексиканца не получилась, но он неплохо себя показал «Вильярреале». При желании и сейчас мог бы играть в хороших клубах примеры.

В MLS Джовани уехал в 2015-м, успев только на половину сезона в США. На следующий год он попал в символическую сборную сезона (37 игр, 17 голов) и вместе с клубом дошел до полуфинала конференции. 2017-й у Джовани не задался: «Гэлакси» занял последнее место в конференции, а он сам забил всего шесть мячей в 14 матчах. Другие игроки лиги в анонимном опросе ESPN признали его самым переоцененным футболистом MLS. Самым недооцененным стал Игнассио Пьятти из «Монреаля» (за этот клуб играл Дрогба).

Символическая сборная MLS-2017

Вратарь: Тим Милия (США, «Спортинг Канзас-Сити»)

Тим Милия (США, «Спортинг Канзас-Сити») Защитники: Джастин Морроу (США, «Торонто»), Айк Опара (США, «Спортинг Канзас-Сити»), Кендалл Уостон (Коста-Рика, «Ванкувер Уайткэпс»)

Джастин Морроу (США, «Торонто»), Айк Опара (США, «Спортинг Канзас-Сити»), Кендалл Уостон (Коста-Рика, «Ванкувер Уайткэпс») Полузащитники: Себастьян Джовинко (Италия, «Торонто»), Диего Валери (Аргентина, «Портленд Тимберс»), Мигель Альмирон (Парагвай, «Атланта Юнайтед»), Виктор Васкес (Испания, «Торонто»)

Себастьян Джовинко (Италия, «Торонто»), Диего Валери (Аргентина, «Портленд Тимберс»), Мигель Альмирон (Парагвай, «Атланта Юнайтед»), Виктор Васкес (Испания, «Торонто») Нападающие: Неманья Николич (Венгрия, «Чикаго Файр»), Давид Вилья (Испания, «Нью-Йорк Сити»), Хосеф Мартинес (Венесуэла, «Атланта Юнайтед»)

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Фото: Scott Halleran / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com