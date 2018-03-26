Лучшие игроки MLS. Не по звездности, а по игре

Златан Ибрагимович приехал в MLS, как он сам сказал, чтобы покорить США. Но сделать это будет сложно. Ниже список тех, кто может легко помешать грозному шведу стать лучшим в новом для него чемпионате.
Из трансфера Златана сделали шоу. На поле все будет немного сложнее
Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»)
Нападающий, 36 лет
Испанец выступает в США уже четвертый сезон, забив за 100 матчей 66 мячей. Летом 2017-го он даже получил приглашение в сборную Испании – первое за три года. В 2016-м (сезон в MLS начинается и заканчивается в одном календарном году) стал самым ценным игроком лиги. Однако его «Нью-Йорк Сити» пока не может выиграть титул.
Любопытно, что последние два сезона клубом руководит тот самый Патрик Виейра. Когда «Нью-Йорк Сити» не вышел в плей-офф в 2015 году, француза, занимавшегося на тот момент с молодежью «Ман Сити», пригласили работать главным. И в следующем сезоне команда стала четвертой в регулярном чемпионате, вылетев в полуфинале конференции. В 2017-м «Нью-Йорк Сити» был уже второй в таблице, но вновь дальше полуфинала пройти не смог.
Крис Вондоловски («Сан-Хосе Эртквейкс»)
Нападающий, 35 лет
Статный форвард (рост 185) забивает не меньше 11 мячей за сезон восемь лет подряд. Такого в США не делал никто. До лучшего бомбардира в истории MLS Лэндона Донована (145 голов) ему осталось всего 10 точных выстрелов.
Вондоловски – наполовину поляк, наполовину индеец. Его дед вместе с родителями переехал в США из Польши. Когда форвард в 2010 году стал лучшим бомбардиром лиги, затмив Бекхэма и Анри, сборная Польша стала проявлять интерес к игроку. Но в итоге с 2011-го он выступает за американскую команду.
Диего Валери («Портленд Тимберс»)
Полузащитник, 31 год
Наверное, главная звезда MLS. Валери вполне мог бы заиграть и в Европе. В 21 год он уже стал чемпионом Аргентины с родным «Ланусом» и привлек к себе внимание «Ювентуса» и «Атлетико». В 2009 году игрок отправился в аренду в «Порту», а затем – в «Альмерию». Два сезона в Старом Свете получились не очень удачными, но Диего не хотел возвращаться в Аргентину. В стране тогда грянул экономический кризис, и на улицах было опасно появляться. Однажды, когда Валери выходил из дома вместе с семьей, к ним подошли четверо и, угрожая оружием, заставили отдать все, в том числе и машину.
- Такое случается почти каждый день. Люди гибнут. Полный беспредел. Моего двоюродного брата ограбили четыре раза! - рассказывал уже в 2017-м Валери ESPN. – Понятно, что в каждом городе возможно подобное. Но вы не можете себе представить масштабы. Если вы едете, например, по Буэнос-Айресу и останавливаетесь на светофоре, то лучше иметь восемь глаз, чтобы смотреть вокруг, нет ли кого поблизости. Если вы идете в парк, то постоянно проверяете – на месте ли телефон. Поэтому я сказал своему агент, чтобы искал команду за рубежом.
Аргентинец пришел в MLS в 2013 году, получив статус назначенного игрока (выведенного за пределы потолка зарплат; сейчас он равняется 1,5 млн евро в год). В первом же сезоне за «Портленд» он стал лучшим новичком. За последующие четыре года Валери набрал 111 очков (58+53) по системе «гол+пас» в 151 матче. В 2015-м он помог «Портленду» впервые выиграть MLS. В 2017-м стал самым ценным игроком сезона.
Себастьян Джовинко («Торонто»)
Нападающий, 31 год
Итальянец считался одним из самых больших талантов в Европе. Единственное, что смущало – рост (164 см). Тем не менее он выдал несколько хороших сезонов за «Ювентус», провел больше 20 матчей за сборную Италии. А в 2015-м уехал в MLS, где по-настоящему раскрылся.
В дебютный сезон форвард набрал 38 результативных очков, установив рекорд лиги. Но «Торонто» вылетел в первом же раунде плей-офф. В следующие два года клуб Джовинко дважды выходил в финал – одно поражение и одна победа (в 2017-м). За три сезона у итальянца чудо-цифры: 88 игр, 55 голов, 47 голевых передач.
Юлиан Грессель («Атланта Юнайтед»)
Полузащитник, 24 года
В 20 лет Грессель выступал в региональной лиге Германии за «Айнтрахт» Бамберг. Через год он отправился в США – на учебу. То есть не на контракт, не на просмотр, а именно за образованием.
Юлиан стал выступать за команду своего колледжа, три года проиграв в Национальной студенческой лиге. В 2017-м на Супердрафте MLS Грессель был выбран в первом раунде под 8-м номером «Атлантой Юнайтед». Немец стал новичком года в MLS. «Атланта» вылетела в первом раунде плей-офф.
Брэдли Райт-Филлипс («Нью-Йорк Ред Буллз»)
Нападающий, 33 года
Брэдли – брат экс-полузащитника «Челси» и «Манчестер Сити» Шона Райт-Филлипса (правда, отцы у них все же разные). Большую часть карьеры провел в чемпионшипе – за «Саутгемптон», Плимут» и «Чарльтон». В 2013-м перебрался в MLS, проведя лучшие четыре года в карьере. Именно он был настоящим лидером «Нью-Йорк Ред Буллз», а не постаревший Тьерри Анри. В 2013 и 2016 годах Брэдли становился лучшим бомбардиром MLS. В итоге в 142 матчах он забил 89 мячей и отдал 17 голевых передач. Выше финала конференции с клубом не поднимался.
Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»)
Нападающий, 28 лет
Воспитанник «Барселоны» - этим уже многое сказано. Пусть карьера в каталонском клубе у мексиканца не получилась, но он неплохо себя показал «Вильярреале». При желании и сейчас мог бы играть в хороших клубах примеры.
В MLS Джовани уехал в 2015-м, успев только на половину сезона в США. На следующий год он попал в символическую сборную сезона (37 игр, 17 голов) и вместе с клубом дошел до полуфинала конференции. 2017-й у Джовани не задался: «Гэлакси» занял последнее место в конференции, а он сам забил всего шесть мячей в 14 матчах. Другие игроки лиги в анонимном опросе ESPN признали его самым переоцененным футболистом MLS. Самым недооцененным стал Игнассио Пьятти из «Монреаля» (за этот клуб играл Дрогба).
Символическая сборная MLS-2017
- Вратарь: Тим Милия (США, «Спортинг Канзас-Сити»)
- Защитники: Джастин Морроу (США, «Торонто»), Айк Опара (США, «Спортинг Канзас-Сити»), Кендалл Уостон (Коста-Рика, «Ванкувер Уайткэпс»)
- Полузащитники: Себастьян Джовинко (Италия, «Торонто»), Диего Валери (Аргентина, «Портленд Тимберс»), Мигель Альмирон (Парагвай, «Атланта Юнайтед»), Виктор Васкес (Испания, «Торонто»)
- Нападающие: Неманья Николич (Венгрия, «Чикаго Файр»), Давид Вилья (Испания, «Нью-Йорк Сити»), Хосеф Мартинес (Венесуэла, «Атланта Юнайтед»)
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Фото: Scott Halleran / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com