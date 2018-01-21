Ему 50, но он до сих пор забивает. Самый старый профессиональный футболист мира

Ему 50, но он до сих пор забивает. Самый старый профессиональный футболист мира

Артем Терентьев
Артем Терентьев
15:23

Побег в Бразилию в 15 лет, дебют в серии А и игра на четырех континентах – все это самый возрастной футболист в истории Кадзуеси Миура. Неделю назад он продлил контракт с клубом второго дивизиона Японии еще на год, хотя в феврале ему исполнится 51. «Матч ТВ» – о том, как все начиналось.

Побег в Бразилию

До начала 90-х годов в Японии с футболом было все плохо. Сборная страны лишь однажды участвовала в финальной стадии Кубка Азии, а местная лига считалась любительской.

15-летний Кадзуеси Миура отчетливо понимал, что оставаться в Японии – бесперспективно. Но уехать из страны в 1982-м его вынудило другое обстоятельство: отца Миуры посадили за продажу наркотиков и связь с якудзой. Не выдержав позора, юноша вместе с братом бежал в Бразилию. Там техничного и быстрого игрока взяли в академию «Жувентуса».

Спустя четыре года он подписал первый профессиональный контракт для японского футболиста – с бразильским «Сантосом». Но в новом клубе у него мало что получалось – всего два матча в сезоне. Правда, в одном из них форвард эффектным финтом обыграл игрока сборной Бразилии Эдинью. «На следующий день во всех газетах писали об этом, – рассказывал Миура. – Япония тогда была для всех страной, где нет футбола. И в Бразилии нас считали клоунами».

В 1990-м, поколесив по нескольким бразильским клубам, форвард снова ввернулся в «Сантос». И в целом неплохо начал сезон, забил три гола в 11 матчах, когда ему поступило предложение вернуться в Японию – поднимать местный футбол.

Успех

Спустя 8 лет он вернулся в Японию, чтобы с ходу выиграть два чемпионства с «Верди Кавасаки». Но турнир по-прежнему оставался полупрофессиональным, пока руководство страны не приняло решение создать Джей-лигу. Первые два сезона чемпионом тоже становился «Верди Кавасаки».

За четыре года после возвращения Миура забил 45 голов, выиграл со сборной Кубок Азии-1992, став лучшим игроком турнира, а также, что самое главное, поднял интерес японцев к футболу. Яркая техника и необычное празднование голов (Кадзуеси танцевал что-то похожее на бразильскую самбу) сделало его футболистом номер один. Хотя к тому моменту в Японию стали приезжать топ-игроки: Гари Линекер, Зико и другие.

«Трагедия в Дохе»

Несмотря на то, что Миура второй бомбардир в истории сборной (55 голов за 89 матчей), он ни разу не выступал на чемпионатах мира. На ЧМ-1994 Япония не попала самым драматичным способом. Вся страна ждала дебюта на мировых первенствах, у лучшего поколения в истории оставалась одна задача – победить Ирак на нейтральном поле в Катаре.

Сборная Японии всю игру вела в счете (один из голов забил Миура), но на последних минутах пропустила. И осталась без ЧМ. Тот матч в Японии называют "Трагедией в Дохе". На следующий турнир японцы пробились, но Кадзуеси, будучи лидером команды, поссорился с руководством – и вновь упустил возможность сыграть на ЧМ.

В 45 лет этот пробел отчасти восполнился – ветерана взяли на чемпионат мира по мини-футболу. Он в детстве оттачивал технику именно в этом виде спорта. Сборная Японии вышла в плей-офф, но там сразу же вылетела. Миура забил один гол на турнире.

Отъезд в серию А

В 1994 году он отправился в аренду в итальянский «Дженоа». Отчасти это был маркетинговый ход японских спонсоров, которые хотели привлечь внимание к Джей-лиге. Миура получал зарплату не в клубе, а от спонсоров, да и трансфер вышел для «Дженоа» абсолютно бесплатным.

В первой же игре за новый клуб – против «Милана» – нападающий получил локтем в голову. Тайм он отбегал, но в перерыве выяснилось, что у японца сотрясение мозга. За сезон в серии А Кадзуеси поиграл при четырех разных тренерах, забил ярому противнику «Дженоа» – «Сампдории» (этот гол стал первым для японских футболистов в европейских лигах), а затем, после вылета «Дженоа» в серию B, вернулся домой.

Путь к рекорду

Поиграв десять лет в Джей-лиге, в 2005-м он подписал контракт с клубом второго дивизиона – «Иокогама». Форвард почти сразу уехал в аренду в австралийский «Сидней», с которым поучаствовал в клубном чемпионате мира, но через год вернулся в «Иокогаму», с тех пор проведя за клуб 244 матча и забив 24 гола.

В марте 2017-го официальный сайт УЕФА сообщил, что Миура побил рекорд известного англичанина, обладателя «Золотого мяча» 1956 года Стэнли Мэтьюза, который завершил профессиональную карьеру в 50 лет. Так японец стал самым возрастным игроком в истории футбола.

В прошедшем сезоне он провел 11 матчей и забил 1 гол.

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А 11 января 2018-го футболист продлил контракт с клубом еще на один год. «Я продолжу отдавать все силы, чтобы расти дальше», – сказал Миура на официальном сайте клуба. 26 февраля ему исполнится 51.

Фото: Matt King / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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