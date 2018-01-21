Ему 50, но он до сих пор забивает. Самый старый профессиональный футболист мира

Побег в Бразилию в 15 лет, дебют в серии А и игра на четырех континентах – все это самый возрастной футболист в истории Кадзуеси Миура. Неделю назад он продлил контракт с клубом второго дивизиона Японии еще на год, хотя в феврале ему исполнится 51. «Матч ТВ» – о том, как все начиналось.

Побег в Бразилию

До начала 90-х годов в Японии с футболом было все плохо. Сборная страны лишь однажды участвовала в финальной стадии Кубка Азии, а местная лига считалась любительской.

15-летний Кадзуеси Миура отчетливо понимал, что оставаться в Японии – бесперспективно. Но уехать из страны в 1982-м его вынудило другое обстоятельство: отца Миуры посадили за продажу наркотиков и связь с якудзой. Не выдержав позора, юноша вместе с братом бежал в Бразилию. Там техничного и быстрого игрока взяли в академию «Жувентуса».

Спустя четыре года он подписал первый профессиональный контракт для японского футболиста – с бразильским «Сантосом». Но в новом клубе у него мало что получалось – всего два матча в сезоне. Правда, в одном из них форвард эффектным финтом обыграл игрока сборной Бразилии Эдинью. «На следующий день во всех газетах писали об этом, – рассказывал Миура. – Япония тогда была для всех страной, где нет футбола. И в Бразилии нас считали клоунами».

В 1990-м, поколесив по нескольким бразильским клубам, форвард снова ввернулся в «Сантос». И в целом неплохо начал сезон, забил три гола в 11 матчах, когда ему поступило предложение вернуться в Японию – поднимать местный футбол.

Успех

Спустя 8 лет он вернулся в Японию, чтобы с ходу выиграть два чемпионства с «Верди Кавасаки». Но турнир по-прежнему оставался полупрофессиональным, пока руководство страны не приняло решение создать Джей-лигу. Первые два сезона чемпионом тоже становился «Верди Кавасаки».

За четыре года после возвращения Миура забил 45 голов, выиграл со сборной Кубок Азии-1992, став лучшим игроком турнира, а также, что самое главное, поднял интерес японцев к футболу. Яркая техника и необычное празднование голов (Кадзуеси танцевал что-то похожее на бразильскую самбу) сделало его футболистом номер один. Хотя к тому моменту в Японию стали приезжать топ-игроки: Гари Линекер, Зико и другие.

«Трагедия в Дохе»

Несмотря на то, что Миура второй бомбардир в истории сборной (55 голов за 89 матчей), он ни разу не выступал на чемпионатах мира. На ЧМ-1994 Япония не попала самым драматичным способом. Вся страна ждала дебюта на мировых первенствах, у лучшего поколения в истории оставалась одна задача – победить Ирак на нейтральном поле в Катаре.

Сборная Японии всю игру вела в счете (один из голов забил Миура), но на последних минутах пропустила. И осталась без ЧМ. Тот матч в Японии называют "Трагедией в Дохе". На следующий турнир японцы пробились, но Кадзуеси, будучи лидером команды, поссорился с руководством – и вновь упустил возможность сыграть на ЧМ.

В 45 лет этот пробел отчасти восполнился – ветерана взяли на чемпионат мира по мини-футболу. Он в детстве оттачивал технику именно в этом виде спорта. Сборная Японии вышла в плей-офф, но там сразу же вылетела. Миура забил один гол на турнире.

Отъезд в серию А

В 1994 году он отправился в аренду в итальянский «Дженоа». Отчасти это был маркетинговый ход японских спонсоров, которые хотели привлечь внимание к Джей-лиге. Миура получал зарплату не в клубе, а от спонсоров, да и трансфер вышел для «Дженоа» абсолютно бесплатным.

В первой же игре за новый клуб – против «Милана» – нападающий получил локтем в голову. Тайм он отбегал, но в перерыве выяснилось, что у японца сотрясение мозга. За сезон в серии А Кадзуеси поиграл при четырех разных тренерах, забил ярому противнику «Дженоа» – «Сампдории» (этот гол стал первым для японских футболистов в европейских лигах), а затем, после вылета «Дженоа» в серию B, вернулся домой.

Путь к рекорду

Поиграв десять лет в Джей-лиге, в 2005-м он подписал контракт с клубом второго дивизиона – «Иокогама». Форвард почти сразу уехал в аренду в австралийский «Сидней», с которым поучаствовал в клубном чемпионате мира, но через год вернулся в «Иокогаму», с тех пор проведя за клуб 244 матча и забив 24 гола.

В марте 2017-го официальный сайт УЕФА сообщил, что Миура побил рекорд известного англичанина, обладателя «Золотого мяча» 1956 года Стэнли Мэтьюза, который завершил профессиональную карьеру в 50 лет. Так японец стал самым возрастным игроком в истории футбола.

В прошедшем сезоне он провел 11 матчей и забил 1 гол.

А 11 января 2018-го футболист продлил контракт с клубом еще на один год. «Я продолжу отдавать все силы, чтобы расти дальше», – сказал Миура на официальном сайте клуба. 26 февраля ему исполнится 51.

Фото: Matt King / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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