Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи чемпионата России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится ожиданиями перед играми в Москве и Краснодаре.

ЦСКА – «Урал»

Непростые погодные условия на территории всей России. Говорят, к выходным ситуация особо не поменяется, и играть командам в Москве придется в сложнейших условиях. Армейцы в нынешней системе координат (два матча в Лиге Европы) к этому чуть более приспособлены. К слову, те самые игры против «Црвены Звезды» дали некое чувство недосказанности. Результат есть, но последние минуты домашней встречи оставили не самый приятный осадок.

ЦСКА потерял Виктора Васина, это удар и по составу сборной России. Но с выходом Набабкина менее надежной защита клуба вроде как не стала. При всех прочих обстоятельствах класс обороны никто не отменял, плюс выручал, когда надо, Акинфеев. В последних четырех матчах уральцы ЦСКА не забивали. Не вижу, почему в этих тяжелых условиях «Урал» должен, наконец, ворота соперника распечатать. Команда Гончаренко обязательно шансы отличиться получит. Видно, что Муса с новыми-старыми партнерами пока не сыгрался, но есть Витинью, Дзагоев, Натхо, тот же Вернблум.

Армейцы не ставят в приоритет задачу чемпионства. Скорее, речь идет о попадании в тройку и месте в Лигу чемпионов. Против такого соперника, как «Урал», ЦСКА очки должен брать.

«Краснодар» – «Ростов»

Дебют Валерия Карпина на посту наставника «Ростова». Капитан команды Александр Гацкан уже говорит, что пришел тренер с европейским менталитетом. Результаты в подготовительный период действительно выглядят неплохо, но календарю ростовчан в не позавидуешь: начинать с «Краснодара», затем тяжелейшие матчи с «Арсеналом», ЦСКА, «Зенитом». С места в карьер. Команда думает, как бы не попасть в зону переходных игр и не заботиться о борьбе за выживание. В этом плане выезд в «Краснодар» не лучший дебют с точки зрения статуса соперника.

Последние три очные встречи в Ростове-на-Дону завершались нулевыми ничьими (пусть и не скучными), а в Краснодаре трижды подряд с одинаковым счетом 2:1 сильнее были хозяева. Ситуация может повториться. «Краснодар» наигрывал новые варианты в подготовительный период. Хорошим приобретением является Шатов, мотивирован оставшийся Смолов. Мне кажется, Карпин будет настраивать своих игроков на прагматизм, концентрацию и результат. «Ростов» свой шанс получит при стандартах, «Краснодар» попробует в позиционном нападении раскачать оппонента.

Учитывая, что это дерби и первый матч вкатывающихся в сезон команд, предпочтений кому-либо не стал бы отдавать. Ничья.

«Локомотив» – «Спартак»

Как скажутся на «Спартаке» переезды после кубковой истории, большой вопрос. «Локо» показал хороший тонус и состояние в еврокубках: возвращение Ари, форма братьев Миранчуков, игра Фернандеша. Даже Денисов начал забивать, о чем тут говорить! Не всегда уверенно действует Гилерме, но организация игры у «Локомотива» остается на уровне.

«Спартаку» надо рисковать, хочешь не хочешь. Если в голове еще есть мысли о чемпионстве и встречаешься с командой, убежавшей на 8 очков, риск будет оправдан. Особенно во втором тайме, когда матч раскачается, а болельщики «надышат» на арене.

«Локомотиву» важно не проиграть, отталкиваясь от этого Семин и будет строить игру. «Спартак» пока не убеждает, что он в оптимальных кондициях. Голами соперники обменяются, но победителя не выявят.

Фото: ФК «Ростов», РИА Новости/Павел Лисицын, РИА Новости/Сергей Пивоваров, РИА Новости/Антон Денисов

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