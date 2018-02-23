Внутренние переходы: три главных мотива

Футбольный рынок задуман как неразрывная целостность, в нем не предусмотрено деления на внутренний и внешний оборот. Рынок в футболе трансграничный. Торговля открывается, совершается и закрывается – простая схема. Но простые схемы не для нас. Они не учитывают всей цветущей сложности российской футбольной жизни.

В России торговля открывается, совершается, прикрывается, продолжает совершаться для своих, закрывается. Уже после закрытия тоже шевелится товарно-денежная жизнь, ведь схемой не охватишь всех случаев. Предположим, травмированный Александр Бухаров в последний день российского окна расторгает контракт с «Ростовом», но до нуля часов не успевает подписаться с «Рубином». И что ему теперь, сидеть на больничном свободным агентом? Никто не бросит человека в беде. Хотя это просто пример гибкости нашей системы, все имена и совпадения случайны.

Главным итогом зимнего периода внутренних переходов стало то, что окно использовалось по назначению: лига тщательно проветрена. Пришли в движение те главные фигуры, которые в осенней части сезона приросли к скамейкам в наиболее неестественных позах: Новосельцев, Погребняк, Нобоа, Дзюба и Шатов. Это очень правильное явление, потому что приток классных игроков в лигу извне почти прекратился, и футболисты крупного плана не должны сидеть в России без работы.

В общем художестве передвижений, когда футболисты ищут практику, а клубы – футболистов, которые могут помочь спасти сезон, выделяются три любопытных мотива.

Бердыев и «Спартак»

Они, оказываются, способны сотрудничать. Это может вызвать удивление, если вспомнить последний опыт делового контакта между Курбаном Бердыевым и столичным клубом. Тогда тренер официально покинул должность в «Ростове», но в «Спартаке» так и не появился, а член совета директоров Александр Жирков произнес памятную фразу про отказ клуба принимать участие в «PR-кампании Курбана Бекиевича».

Но сферой общественных связей бизнес не ограничивается. Прошло время, и «Спартак» спокойно принял участие в HR-кампании Бердыева, сдав в аренду его «Рубину» Ивелина Попова. Верные источники утверждали, что и этим обмен предложениями не ограничивался: «Рубин» хотел переманить из Москвы и Александра Самедова, но безуспешно.

Однако «Рубин», команда, где в этом сезоне проходит самая масштабная в лиге чистка ведомости и перепись населения, и без Самедова зимой собрал радикально новую группу полузащитников: Нобоа, Могилевец, Подберезкин, Попов. Игроки хорошего класса, без необходимости адаптироваться к лиге. И поскольку полузащита – ключевая зона, можно предположить, что Бердыев в Казани приступает к сборке новой команды, которая будет его собственным творением в большей степени, чем осенний состав.

Агрессивное «Динамо»

В московском «Динамо» может меняться оперативное управление, но управляющие оперативники, или, если сказать мягче, общий патронаж – самый стабильный в российском футболе за минувший уже почитай, что век. Тем удивительнее, что практически каждая новая передача дел становится делом громким и почти уголовным.

Должность Евгения Муравьева правильнее было бы назвать не генеральным, а радикальным директором: два последних, самых каменно-преткновенных контракта на пути большой чистки были расторгнуты с публичными скандалами. Сначала увольнение Погребняка было увязано с вопиющим прогулом. Метод силовой, но силовики в этой спецоперации тщательно замаскировались: миру был предъявлен не штамп в паспорте о пересечении границы между Москвой и Турином, а вполне гражданский фотоснимок братьев Погребняков на трибуне и в чужих цветах.

А потом и Сапета был публично обвинен в неприлично большом окладе, причем полузащитник, выходит, в нем остался единственным обвиняемым. То, что новое руководство не намерено платить по счетам старого, болельщикам преподносится как норма, не нуждающаяся в дополнительных разъяснениях. Теперь Сапета, жаривший виртуальный шашлык после гола «Спартаку», и сам угодил на тренерский шампур Валерия Карпина в «Ростове».

«Зенит» и паспортное равновесие

Зимняя кампания команды из Петербурга выглядит как естественное продолжение летней, в смысле паспортной симметрии. Покупка аргентинцев изначально не должна была предполагать крена «Зенита» в легионерскую сторону, потому что российский блок команды казался солидными и именитым.

Но возрастные и медицинские ограничения Жиркова и Смольникова, а также непопадание в собственную оптимальную форму и в такт с тренерским взглядом Новосельцева, Шатова и Дзюбы обнаружили к зиме дефицит в «Зените» исполнителей, которых можно ставить на матчи чемпионата России без подсчета паспортов. Так в каждую полевую линию сине-бело-голубые приобрели себе по проверенному человеку: Заболотный сразу принялся забивать и заставил забывать Дзюбу, да и Набиуллин с Оздоевым пришли скорее для регулярной игры, чем для обострения конкуренции.

Фото: ФК «Рубин», ФК «Ростов», ФК «Зенит», ФК «Тосно»