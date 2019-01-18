Сарри своих не бросает. Зачем «Челси» понадобился Игуаин

Главный переход января.

2019-01-18T14:27:02+03:00 Главный переход января.

Сегодня должна завершиться сага с переходом Гонсало Игуаина в «Челси» — аренда нападающего из «Ювентуса» в «Милан» будет досрочно прекращена и переоформлена на лондонский адрес.

Дальше сработает эффект домино: разочаровавший Маурицио Сарри форвард Альваро Мората отправится в мадридский «Атлетико», а «Милан» оформит переход из «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Столько счастливых развязок, выросших из футбольной депрессии Игуаина.

Аренда в «Милан» стала эмоциональным испытанием для аргентинского нападающего, а именно то, как легко и без сантиментов «Ювентус» от него избавился. Нельзя сказать, что Игуаин всю первую половину нынешнего сезона был плох, но из-за нервов он провалил очную встречу с «Ювентусом» (не забил пенальти, получил красную карточку и вообще был не в себе), а к зиме захандрил и выдал девятиматчевую серию без забитых мячей.

Может ли он в нынешнем состоянии быть лучше Альваро Мораты? Этот трансфер на первый взгляд вообще вызывает много вопросов и сомнений.

Например, насколько все это сочетается с философским подходом Сарри? В нападении его команды играют в быстрый комбинационный футбол, из-за которого защитники соперника теряют позицию и оставляют свободные коридоры для дополнительных подключений из глубины.

В сезоне–2017/18, когда Игуаин ушел от Сарри, «Наполи» заиграл только лучше. Атакующий трезубец Лоренцо Инсинье — Хосе Кальехон — Дрис Мертенс был едва ли не самым зрелищным в Европе, а команда набрала 91 очко в чемпионате. Как и в «Наполи» того образца, в сегодняшнем «Челси» у Сарри нет высоких нападающих. Из тройки Виллиан — Педро — Азар нет никого выше 175 сантиметров. Неужели специалисту вдруг потребовался 186-сантиметровый таргет-мэн?

В британской прессе выдвинули мнение, что больше всего в появлении классического центрфорварда заинтересован Эден Азар. Главной звезде «Челси» дискомфортно играть в позиции «ложной девятки», потому что он привык получать мяч в ноги. На фланге бельгиец после получения мяча может двигаться диагонально и собирать на себя соперников, после чего отдавать на свободного партнера. Это основное оружие в его арсенале, игра на позиции «ложной девятки» его отнимает.

Азар дает знать о своем дискомфорте. Он жаловался при Антонио Конте, недавно расхваливал «лучшего таргет-мэна в мире» Оливье Жиру и добрым словом вспоминал товарища по сборной Ромелу Лукаку. В «Челси» никто не пропускает слов главной звезды мимо ушей, учитывая, что в каждое трансферное окно просовывается любопытный нос Флорентино Переса.

И все же есть два признака, по которым мы можем определить, что это трансфер, в котором, прежде всего, заинтересован главный тренер «Челси». Первый — это возраст Игуаина. Вот 20-летний Кристиан Пулишич — это инициатива клуба, а не Сарри. В «Челси» все озабочены покупкой молодых футболистов, в таких условиях приобретение 31-летнего дорогостоящего нападающего без особых маркетинговых перспектив может исходить только от тренера.

Второй признак — личные отношения между Сарри и Гонсало. Когда Игуаин уходил в «Ювентус», его прокляли все, но не главный тренер «Наполи». Команда действительно заиграла на следующий сезон интереснее, но тут важно не запутаться в причинно-следственной связи. Это потеря Игуаина вынудила Сарри провести эксперимент с Дрисом Мертенсом, который оказался сверхудачным. И нынешний сезон показывает, что между Азаром и Мертенсом нельзя ставить знак равенства. А значит, как говорят айтишники, надо возвращаться к предыдущей рабочей версии.

Сарри вообще любит «своих» игроков. Из «Эмполи» в «Наполи» он перетащил Мирко Вальдифьори, Эльсеида Хюсая и Лоренцо Тонелли. Из «Наполи» в «Челси» — Жоржиньо. Пресса подает трансфер Игуаина как символ возможного изменения стиля игры лондонской команды, но сам Сарри отмечал, что укрепление позиции центрфорварда для него не является приоритетным, есть куда более значимые позиции. Но «когда твой друг в беде», когда опытный и хорошо знакомый нападающий оказывается доступен для трансфера — почему нет?

Именно при Сарри Игуаин провел свой лучший сезон в карьере. И главное для него теперь — не брать девятый номер, освобождающийся из-за ухода Альваро Мораты. Итальянцы люди суеверные, не стоит испытывать судьбу и брать номер, ставший несчастливым для Радамеля Фалькао, Фернандо Торреса и Матеи Кежмана. А самому Сарри стоит быть повнимательнее на тренировках — его старый-новый форвард везде играет жестко.

Фото: Francesco Pecoraro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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