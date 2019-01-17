Скандалы и многомиллионный трансфер. Чем занимались немецкие клубы в зимнюю паузу

«Боруссия» продала Пулишича, Рибери материл подписчиков, а «Айнтрахт» играл в американский футбол.

2019-01-17T11:13:18+03:00 «Боруссия» продала Пулишича, Рибери материл подписчиков, а «Айнтрахт» играл в американский футбол.

Перерыв между двумя кругами в немецкой бундеслиге — самый длинный во всех топ-чемпионатах Европы. Последние матчи были сыграны 23 декабря, а в пятницу встречей «Хоффенхайм» — «Бавария» возобновится один из самых интересных турниров нынешнего евросезона.

Что происходило с футбольными клубами Германии без официальных игр?

Дортмундская «Боруссия» заработала 64 миллиона евро на Пулишиче

Именно столько заплатил «Челси» за трансфер 20-летнего американского вингера. На чемпионских амбициях «Боруссии» это никак не скажется — Пулишич останется в команде до конца сезона. Директор немецкого клуба Михаэль Цорк вообще считает, что английская премьер-лига больше подойдет молодому игроку, чем бундеслига.

Сумма трансфера вызвала ожесточенные споры среди болельщиков: не слишком ли много столько платить за совсем еще юного парня, забившего 10 мячей за четыре года в «Боруссии»? Но для «Челси» это покупка не только конкретного футболиста, но и части зрительского интереса на американском рынке.

Рибери поужинал золотым стейком и обматерил читателей своего твиттера

Полузащитник «Баварии» посетил ресторан знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гекче. Футболист остановил свой выбор на куске мяса, посыпанного золотом стоимостью в 1200 евро. Подписчики в соцсетях стали спорить, можно ли тратить такие баснословные деньги на кусок мяса, когда голодают дети?

Начитавшись комментариев, Рибери дал жесткий ответ там же, в соцсетях: «2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. Я ***** ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен». За этот пост «Бавария» оштрафовала Рибери.

В леверкузенском «Байере» сменился главный тренер

Леверкузенский «Байер» встретил рождественские праздники на девятом месте в таблице. Руководство клуба посчитало, что пауза в чемпионате — хороший повод осуществить замену на позиции главного тренера. Хайко Херрлих был отправлен в отставку, а его место занял Петер Бос. Полтора года назад Бос вывел «Аякс» в финал Лиги Европы, где голландцы уступили «Манчестер Юнайтед». В 2017-м тренера выкупила «Боруссия» за рекордную сумму в 5 миллионов евро, но Бос проработал в Дортмунде только полгода, после чего был уволен.

«Бавария» в пятый раз выиграла Telekom Cup

В Дюссельдорфе состоялся традиционный зимний товарищеский турнир Telekom Cup, участниками которого на этот раз стали «Бавария», «Герта», менхегладбахская «Боруссия» и принимающая сторона — «Фортуна». Все игры проходят в один день, а матч длится 45 минут.

В пятый раз трофей завоевали мюнхенцы, обыгравшие по пенальти сначала «Фортуну», а затем менхенгладбахцев. Одним из главных героев турнира стал 18-летний канадский вингер Алфонсо Дейвис, приехавший в расположение «Баварии» всего пару недель назад. Ему не привыкать дебютировать очень рано — в МЛС он впервые сыграл в 15 лет, за сборную Канады - в 16. Вот и на новом месте Дейвис сразу показал товар лицом.

Футболистов «Шальке» обвинили в посещении ночного клуба после поражения от «Порту»

История произошла еще в конце ноября, но Bild рассказал о ней во время зимней паузы. После поражения от «Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов игроки «Шальке» Евгений Коноплянка, Налдо, Амин Харит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель посетили ночной клуб, вернувшись в гостиницу только под утро.

Несмотря на поражение в той игре, «Шальке» оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, и спортивный директор немецкой команды выпил с футболистами по полбокала шампанского. Видимо, на минимальной дозе шампанского игроки решили не останавливаться. Поводов для праздников у гельзенкирхенцев в этом сезоне немного — команда идет на 13-м месте в чемпионате. По мотивам истории Налдо перешел в «Монако», а Коноплянка и Ди Санто выставлены на трансфер.

Алькасер был назван суперзапасным в символической сборной первого круга

Бундеслига опубликовала официальный вариант символической сборной первого круга. Почти половину составили футболисты дортмундской «Боруссии» — Марко Ройс, Аксель Витцель и Джейдон Санчо заняли все вакансии в полузащите. Как и в настоящей, а не символической команде, испанский форвард Пако Алькасер не прошел в основной состав, зато был назван суперзапасным.

Майер покинул франфуртский «Айнтрахт» после 14 лет в команде

Из Франкфурта уехала живая легенда местного футбола — 35-летний нападающий Александр Майер отправился помогать «Санкт-Паули» выйти в высший дивизион. Майер отыграл за «Айнтрахт» 14 лет, становился лучшим бомбардиром как второй (в сезоне-2011/12), так и первой (в сезоне-2014/15) бундеслиги. В последнее время он совсем перестал попадать в состав из-за травм, но его общая статистика впечатляет: 137 голов в 379 играх.

Остальные игроки «Айнтрахта» продуктивно слетали в США

Пока Майер оформлял билеты в Гамбург, его уже бывшие одноклубники слетали в Америку и успели там сделать много всего. И на матч НБА сходить, и в американский футбол поиграть, и посетить студию «Юниверсал», и побороться с тремя командами за Кубок Флориды (безуспешно).

Новым спонсором сборной Германии стал «Фольксваген»

Это не совсем про клубы, но тоже важная для всего немецкого футбола отметка. 31 декабря перестал действовать спонсорский контракт «Мерседеса» с Немецким футбольным союзом. С «Мерседесом» бундестим выигрывала чемпионаты мира в 1974, 1990 и 2014 годах. Значок автомобильного концерта устойчиво ассоциировался с немецкой сборной.

Все дело в деньгах. Репутация «Фольксвагена» серьезно пострадала из-за скандала с дизельными автомобилями компании, в которые было вшито программное обеспечение, занижавшее показатели выброса вредных газов в атмосферу. «Фольксваген» будет платить Немецкому футбольному союзу 25–30 миллионов евро в год, «Мерседес» платил всего восемь.

Все хорошо проводили время

Дортмундская «Боруссия» грелась в Испании:

Менхегладбахская «Боруссия» там же остужалась:

Бременский «Вердвер» добрался до Южной Африки:

Игроки «Герты» рубились в лазертег:

Их коллеги из «Хоффенхайма» предпочитали настольный футбол:

Мюнхенцы играли в виртуальный футбол:

«Лейпциг» скучал по классической музыке:

Бундеслига возвращается!

Читай также:

Фото: globallookpress.com