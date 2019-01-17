Скандалы и многомиллионный трансфер. Чем занимались немецкие клубы в зимнюю паузу
Перерыв между двумя кругами в немецкой бундеслиге — самый длинный во всех топ-чемпионатах Европы. Последние матчи были сыграны 23 декабря, а в пятницу встречей «Хоффенхайм» — «Бавария» возобновится один из самых интересных турниров нынешнего евросезона.
Что происходило с футбольными клубами Германии без официальных игр?
Дортмундская «Боруссия» заработала 64 миллиона евро на Пулишиче
Именно столько заплатил «Челси» за трансфер 20-летнего американского вингера. На чемпионских амбициях «Боруссии» это никак не скажется — Пулишич останется в команде до конца сезона. Директор немецкого клуба Михаэль Цорк вообще считает, что английская премьер-лига больше подойдет молодому игроку, чем бундеслига.
Сумма трансфера вызвала ожесточенные споры среди болельщиков: не слишком ли много столько платить за совсем еще юного парня, забившего 10 мячей за четыре года в «Боруссии»? Но для «Челси» это покупка не только конкретного футболиста, но и части зрительского интереса на американском рынке.
Рибери поужинал золотым стейком и обматерил читателей своего твиттера
Полузащитник «Баварии» посетил ресторан знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гекче. Футболист остановил свой выбор на куске мяса, посыпанного золотом стоимостью в 1200 евро. Подписчики в соцсетях стали спорить, можно ли тратить такие баснословные деньги на кусок мяса, когда голодают дети?https://twitter.com/FranckRibery/status/1080754426292457473
Начитавшись комментариев, Рибери дал жесткий ответ там же, в соцсетях: «2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. Я ***** ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен». За этот пост «Бавария» оштрафовала Рибери.
В леверкузенском «Байере» сменился главный тренер
Леверкузенский «Байер» встретил рождественские праздники на девятом месте в таблице. Руководство клуба посчитало, что пауза в чемпионате — хороший повод осуществить замену на позиции главного тренера. Хайко Херрлих был отправлен в отставку, а его место занял Петер Бос. Полтора года назад Бос вывел «Аякс» в финал Лиги Европы, где голландцы уступили «Манчестер Юнайтед». В 2017-м тренера выкупила «Боруссия» за рекордную сумму в 5 миллионов евро, но Бос проработал в Дортмунде только полгода, после чего был уволен.
«Бавария» в пятый раз выиграла Telekom Cup
В Дюссельдорфе состоялся традиционный зимний товарищеский турнир Telekom Cup, участниками которого на этот раз стали «Бавария», «Герта», менхегладбахская «Боруссия» и принимающая сторона — «Фортуна». Все игры проходят в один день, а матч длится 45 минут.
В пятый раз трофей завоевали мюнхенцы, обыгравшие по пенальти сначала «Фортуну», а затем менхенгладбахцев. Одним из главных героев турнира стал 18-летний канадский вингер Алфонсо Дейвис, приехавший в расположение «Баварии» всего пару недель назад. Ему не привыкать дебютировать очень рано — в МЛС он впервые сыграл в 15 лет, за сборную Канады - в 16. Вот и на новом месте Дейвис сразу показал товар лицом.https://twitter.com/FCBayernUS/status/1084511249298325504
Футболистов «Шальке» обвинили в посещении ночного клуба после поражения от «Порту»
История произошла еще в конце ноября, но Bild рассказал о ней во время зимней паузы. После поражения от «Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов игроки «Шальке» Евгений Коноплянка, Налдо, Амин Харит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель посетили ночной клуб, вернувшись в гостиницу только под утро.
Несмотря на поражение в той игре, «Шальке» оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, и спортивный директор немецкой команды выпил с футболистами по полбокала шампанского. Видимо, на минимальной дозе шампанского игроки решили не останавливаться. Поводов для праздников у гельзенкирхенцев в этом сезоне немного — команда идет на 13-м месте в чемпионате. По мотивам истории Налдо перешел в «Монако», а Коноплянка и Ди Санто выставлены на трансфер.
Алькасер был назван суперзапасным в символической сборной первого круга
Бундеслига опубликовала официальный вариант символической сборной первого круга. Почти половину составили футболисты дортмундской «Боруссии» — Марко Ройс, Аксель Витцель и Джейдон Санчо заняли все вакансии в полузащите. Как и в настоящей, а не символической команде, испанский форвард Пако Алькасер не прошел в основной состав, зато был назван суперзапасным.
Майер покинул франфуртский «Айнтрахт» после 14 лет в команде
Из Франкфурта уехала живая легенда местного футбола — 35-летний нападающий Александр Майер отправился помогать «Санкт-Паули» выйти в высший дивизион. Майер отыграл за «Айнтрахт» 14 лет, становился лучшим бомбардиром как второй (в сезоне-2011/12), так и первой (в сезоне-2014/15) бундеслиги. В последнее время он совсем перестал попадать в состав из-за травм, но его общая статистика впечатляет: 137 голов в 379 играх.https://twitter.com/fcstpauli_EN/status/1081889646009815045
Остальные игроки «Айнтрахта» продуктивно слетали в США
Пока Майер оформлял билеты в Гамбург, его уже бывшие одноклубники слетали в Америку и успели там сделать много всего. И на матч НБА сходить, и в американский футбол поиграть, и посетить студию «Юниверсал», и побороться с тремя командами за Кубок Флориды (безуспешно).https://www.instagram.com/p/Bsj9qobFS43/ https://www.instagram.com/p/Bsgbfv1lcsU/ https://www.instagram.com/p/BsgjfpdlsIQ/ https://www.instagram.com/p/BsmCgkNlyBI/
Новым спонсором сборной Германии стал «Фольксваген»
Это не совсем про клубы, но тоже важная для всего немецкого футбола отметка. 31 декабря перестал действовать спонсорский контракт «Мерседеса» с Немецким футбольным союзом. С «Мерседесом» бундестим выигрывала чемпионаты мира в 1974, 1990 и 2014 годах. Значок автомобильного концерта устойчиво ассоциировался с немецкой сборной.Смотреть на YouTube
Все дело в деньгах. Репутация «Фольксвагена» серьезно пострадала из-за скандала с дизельными автомобилями компании, в которые было вшито программное обеспечение, занижавшее показатели выброса вредных газов в атмосферу. «Фольксваген» будет платить Немецкому футбольному союзу 25–30 миллионов евро в год, «Мерседес» платил всего восемь.
Все хорошо проводили время
Дортмундская «Боруссия» грелась в Испании:https://www.instagram.com/p/BsN3lJ9lDY9/
Менхегладбахская «Боруссия» там же остужалась:https://www.instagram.com/p/BscroeXFn6I/
Бременский «Вердвер» добрался до Южной Африки:https://www.instagram.com/p/BsLk8wnHmhn/
Игроки «Герты» рубились в лазертег:https://www.instagram.com/p/BsdUlz8g3Zc/
Их коллеги из «Хоффенхайма» предпочитали настольный футбол:https://www.instagram.com/p/Bsa4g2VhGEb/
Мюнхенцы играли в виртуальный футбол:https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1085189866868994054
«Лейпциг» скучал по классической музыке:https://www.instagram.com/p/BsspKOnDBNa/
Бундеслига возвращается!https://www.instagram.com/p/BsoD5XIBIr5/
Читай также:
- «Монако» купил двух конкурентов Головину. Все плохо?
- «Вы там на пиво, что ли, играете?» Сборы «Зенита»: теннисбол, жесткие нагрузки и сосед Неймар
- «ПСЖ», «Анжи», «Кельн». Все больше футбольных клубов приходят в киберспорт
Фото: globallookpress.com