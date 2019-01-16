«Монако» купил двух конкурентов Головину. Все плохо?

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
20:25 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция из Саудовской Аравии
20:25
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция из Саудовской Аравии
22:25
Все на футбол!
22:40
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Саутгемптон" - "Дерби Каунти". Прямая трансляция
00:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:15
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Халкбанк" (Турция) - "Зенит-Казань" (Россия) [0+]
03:15
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) [0+]
05:15
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии [16+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"ФутБОЛЬНО" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:55
Новости
09:00
"Дакар-2019" [12+]
09:30
Италия. Суперфутбол. Специальный обзор [12+]
10:00
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Трансляция из Саудовской Аравии [0+]
12:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
12:30
Новости
12:40
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
14:50
"Дакар-2019" [12+]
15:00
Новости
15:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18:20
Новости
18:25
"Самые сильные" [12+]
18:55
Новости
19:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Франция

«Монако» купил двух конкурентов Головину. Все плохо?

14:22
«Монако» купил двух конкурентов Головину. Все плохо?
Александр Головин / Фото: © globallookpress.com
Хуже, что российского полузащитника обычно используют не на своей позиции.

«Монако», который совсем недавно выходил в полуфинал Лиги чемпионов, действительно может вылететь. Начался второй круг, а отставание от спасительного 17-го места только увеличивается — и достигло уже 4 очков. Кажется, руководству клуба стало очевидно, что нынешний состав психологически сломлен и нужны опытные и свежие игроки, чтобы спастись.

Зимой клуб совершил сразу несколько трансферов:

  • Взял свободным агентом того самого Фабрегаса
  • Арендовал у турецкого «Антальяспора» опорного полузащитника Венкера
  • Купил у «Шальке» за 2 млн евро опытного центрального защитника Налдо
  • Приобрел у «Лилля» за 11 млн евро перспективного крайнего защитника Фоде Балло-Туре
  • Арендовал у «Челси» форварда Батшуайи

Как минимум двое из списка новичков — прямые конкуренты Головина. Это Фабрегас и Венкер. С испанцем соперничать бессмысленно — у Сеска есть ряд качеств (виденье поля, филигранность передач), которые будет выделять его при любой конкуренции. Плюс стилистически Головин кардинально отличается от Фабрегаса. Александр далеко не так хорош именно в обострении, на подступах штрафной, но зато может дать больший объем в центре. Другой вопрос, что в «Монако» его чаще используют ближе к атаке, — об этом подробнее чуть ниже.

Венкер больше похож на Головина. И вряд ли стоит расслабляться. Да, это тот самый серый игрок из «Динамо» времен Вальбуэна и Денисова, да, ему уже 30, но после ухода из России он по сезону отыграл в «Роме» и «Марселе». Причем во Франции стабильно выходил в старте. Это было всего два сезона назад.

Также, возможно, косвенно придется соперничать и с Батшуайи. Потому что в некоторых формациях россиянин играет в «Монако» чуть ли не вторым форвардом — так было, например, в последней встрече с «Марселем».

Головин в схеме 5-3-2 и на непривычной позиции (в паре с нападающим Лопешем) много и настойчиво прессинговал, постоянно совершал открывания, искал мяч, но оказался, по сути, отрезан от команды. «Монако» лишь редкими отрезками мог стабильно выходить в атаку. В итоге Головин реже остальных касался мяча, но совершил больше всех потерь (14). И был заменен на классического форварда Силла.

Вероятно, этот опыт все же подскажет Анри, что Головин не готов играть нападающего, пусть и оттянутого. Вообще пока это, наверное, главная проблема россиянина во Франции (конечно, помимо травм и пропущенной предсезонки) — его используют не на своей позиции.

В ЦСКА Головин исполнял центрального полузащитника с возможностями box-to-box. Он мог как глубоко опускаться в защиту (а впереди цеплялись за мячи Чалов, Муса, Витинью или Дзагоев), так и сам неожиданно врываться в свободные зоны.

В «Монако» все иначе. Во-первых, за то время, что Головин в команде, та сменила 7 (!) схем.

  • 5-3-2: где Головин был нападающим (2 раза)
  • 5-2-2-1: атакующий полузащитник (1 раз)
  • 3-4-2-1: атакующий полузащитник (2 раза)
  • 3-5-2: центральный полузащитник (1 раз)
  • 4-2-3-1: атакующий полузащитник (4 раза) и правый полузащитник (1 раз)
  • 4-4-2: правый полузащитник (2 раза)
  • 4-3-2-1: левый полузащитник (1 раз)

Причем часто Головин менял место на поле прямо по ходу матча. Подобный хаос лучше всего характеризует происходящее в клубе. Команда не знает, как играть, а тренер пока не может найти верный путь для прогресса.

Самое удивительное, что Головина ни разу (в стартовом составе) не использовали на привычной ему по ЦСКА позиции — центрального полузащитника с функционалом одновременно и опорника, и атакующего хава. Александр может выдавать такой объем.

Чаще всего его ставили на ту позицию, на которой он играл на ЧМ-2018, — атакующим полузащитником в схеме 4-2-3-1. Но надо признать, на ЧМ Головин не выглядел так ярко, как в ЦСКА. Наверное, только за исключением первого матча на турнире — против изнуренных Рамаданом игроков Саудовской Аравии.

Неудивительно, что все статистические цифры россиянина во Франции обрушились: результативные действия (гол или ассист) уменьшились с 0,33 за матч до 0,14, ключевые передачи — с 2,8 до 1,6, обводки — с 7 до 2,4, удары — с 1,8 до 1, количество единоборств — с 20 до 13, количество передач — с 53 до 36.

Причем в процентном соотношении все не так плохо: качество обводок (% успешных) даже возросло с 71 до 75, точность ключевых передач упала несильно — с 54% до 44%, точность всех передач в целом на прежнем уровне — с 85% до 83%, разве что успешность единоборств и отборов прилично снизилась, но это объяснимо.

У нападающих и атакующих игроков подобные цифры всегда ниже остальных в команде, потому что они чаще рискуют и регулярно вступают в единоборства против одного-двух игроков соперника. Учитывая, что в «Монако» Головин исполняет гораздо более атакующего игрока, чем в ЦСКА, падение качества единоборств и отборов — логично. А вот падение точности ударов удивляет — с 74% до 29%.

Сравнение показателей Головина в ЦСКА и «Монако»

В «Монако» Головин часто оказывается главной креативной силой в атаке. Из-за позиции на поле. Но это не его роль, он и в ЦСКА не был стабильно хорош в разрезающих пасах и обострении именно перед штрафной. За два с половиной сезона в РПЛ Александр отдал лишь 8 голевых передач. Это, наверное, главное, в чем Головину надо прогрессировать. Все остальное у него есть: дриблинг, техника, удар, скорость, цепкость, выносливость и предпоследний пас.

Но вот именно с последним пасом, тем, который все решит, — проблемы. Головин вроде бы и задумывает неплохо, и исполняет не сказать что совсем слабо, но точность таких обостряющих пасов невысокая. Доходит до адресата чуть больше, чем 1 из 3. Важно: это не столько индивидуальный косяк игрока, сколько его особенность. Если бы ко всем своим качествам Головин еще бы и вырезал пасы, как Фабрегас, то был бы сейчас в «Манчестер Сити».

Обостряющие пасы Головина за «Монако»

Открыть видео

Россиянин еще точно будет прогрессировать, качество обостряющих пасов возрастет. Но пока — вот так. Поэтому лучшим решением станет подвинуть Головина ближе к опорной зоне — там он будет приносить много пользы. Но, кажется, Анри этот вариант не рассматривает.

Поэтому для Головина не так страшна конкуренция: Александр сильнее Венкера и будет гармонично дополнять креатив Фабрегаса. Но все это при условии, что его поставят в более привычную позицию в центре поля. Иначе есть риск потерять уверенность, постоянно занимаясь не тем, что лучше получается.

Чемпионат Франции. Монако - Ницца

Фото: © globallookpress.com, Getty Images

Читай также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+