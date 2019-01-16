«Монако» купил двух конкурентов Головину. Все плохо?

Хуже, что российского полузащитника обычно используют не на своей позиции.

2019-01-16T14:22:48+03:00 Хуже, что российского полузащитника обычно используют не на своей позиции.

«Монако», который совсем недавно выходил в полуфинал Лиги чемпионов, действительно может вылететь. Начался второй круг, а отставание от спасительного 17-го места только увеличивается — и достигло уже 4 очков. Кажется, руководству клуба стало очевидно, что нынешний состав психологически сломлен и нужны опытные и свежие игроки, чтобы спастись.

Зимой клуб совершил сразу несколько трансферов:

Взял свободным агентом того самого Фабрегаса

Арендовал у турецкого «Антальяспора» опорного полузащитника Венкера

Купил у «Шальке» за 2 млн евро опытного центрального защитника Налдо

Приобрел у «Лилля» за 11 млн евро перспективного крайнего защитника Фоде Балло-Туре

Арендовал у «Челси» форварда Батшуайи

Как минимум двое из списка новичков — прямые конкуренты Головина. Это Фабрегас и Венкер. С испанцем соперничать бессмысленно — у Сеска есть ряд качеств (виденье поля, филигранность передач), которые будет выделять его при любой конкуренции. Плюс стилистически Головин кардинально отличается от Фабрегаса. Александр далеко не так хорош именно в обострении, на подступах штрафной, но зато может дать больший объем в центре. Другой вопрос, что в «Монако» его чаще используют ближе к атаке, — об этом подробнее чуть ниже.

Венкер больше похож на Головина. И вряд ли стоит расслабляться. Да, это тот самый серый игрок из «Динамо» времен Вальбуэна и Денисова, да, ему уже 30, но после ухода из России он по сезону отыграл в «Роме» и «Марселе». Причем во Франции стабильно выходил в старте. Это было всего два сезона назад.

Также, возможно, косвенно придется соперничать и с Батшуайи. Потому что в некоторых формациях россиянин играет в «Монако» чуть ли не вторым форвардом — так было, например, в последней встрече с «Марселем».

Головин в схеме 5-3-2 и на непривычной позиции (в паре с нападающим Лопешем) много и настойчиво прессинговал, постоянно совершал открывания, искал мяч, но оказался, по сути, отрезан от команды. «Монако» лишь редкими отрезками мог стабильно выходить в атаку. В итоге Головин реже остальных касался мяча, но совершил больше всех потерь (14). И был заменен на классического форварда Силла.

Вероятно, этот опыт все же подскажет Анри, что Головин не готов играть нападающего, пусть и оттянутого. Вообще пока это, наверное, главная проблема россиянина во Франции (конечно, помимо травм и пропущенной предсезонки) — его используют не на своей позиции.

В ЦСКА Головин исполнял центрального полузащитника с возможностями box-to-box. Он мог как глубоко опускаться в защиту (а впереди цеплялись за мячи Чалов, Муса, Витинью или Дзагоев), так и сам неожиданно врываться в свободные зоны.

В «Монако» все иначе. Во-первых, за то время, что Головин в команде, та сменила 7 (!) схем.

5-3-2: где Головин был нападающим (2 раза)

5-2-2-1: атакующий полузащитник (1 раз)

3-4-2-1: атакующий полузащитник (2 раза)

3-5-2: центральный полузащитник (1 раз)

4-2-3-1: атакующий полузащитник (4 раза) и правый полузащитник (1 раз)

4-4-2: правый полузащитник (2 раза)

4-3-2-1: левый полузащитник (1 раз)

Причем часто Головин менял место на поле прямо по ходу матча. Подобный хаос лучше всего характеризует происходящее в клубе. Команда не знает, как играть, а тренер пока не может найти верный путь для прогресса.

Самое удивительное, что Головина ни разу (в стартовом составе) не использовали на привычной ему по ЦСКА позиции — центрального полузащитника с функционалом одновременно и опорника, и атакующего хава. Александр может выдавать такой объем.

Чаще всего его ставили на ту позицию, на которой он играл на ЧМ-2018, — атакующим полузащитником в схеме 4-2-3-1. Но надо признать, на ЧМ Головин не выглядел так ярко, как в ЦСКА. Наверное, только за исключением первого матча на турнире — против изнуренных Рамаданом игроков Саудовской Аравии.

Неудивительно, что все статистические цифры россиянина во Франции обрушились: результативные действия (гол или ассист) уменьшились с 0,33 за матч до 0,14, ключевые передачи — с 2,8 до 1,6, обводки — с 7 до 2,4, удары — с 1,8 до 1, количество единоборств — с 20 до 13, количество передач — с 53 до 36.

Причем в процентном соотношении все не так плохо: качество обводок (% успешных) даже возросло с 71 до 75, точность ключевых передач упала несильно — с 54% до 44%, точность всех передач в целом на прежнем уровне — с 85% до 83%, разве что успешность единоборств и отборов прилично снизилась, но это объяснимо.

У нападающих и атакующих игроков подобные цифры всегда ниже остальных в команде, потому что они чаще рискуют и регулярно вступают в единоборства против одного-двух игроков соперника. Учитывая, что в «Монако» Головин исполняет гораздо более атакующего игрока, чем в ЦСКА, падение качества единоборств и отборов — логично. А вот падение точности ударов удивляет — с 74% до 29%.

Сравнение показателей Головина в ЦСКА и «Монако»

В «Монако» Головин часто оказывается главной креативной силой в атаке. Из-за позиции на поле. Но это не его роль, он и в ЦСКА не был стабильно хорош в разрезающих пасах и обострении именно перед штрафной. За два с половиной сезона в РПЛ Александр отдал лишь 8 голевых передач. Это, наверное, главное, в чем Головину надо прогрессировать. Все остальное у него есть: дриблинг, техника, удар, скорость, цепкость, выносливость и предпоследний пас.

Но вот именно с последним пасом, тем, который все решит, — проблемы. Головин вроде бы и задумывает неплохо, и исполняет не сказать что совсем слабо, но точность таких обостряющих пасов невысокая. Доходит до адресата чуть больше, чем 1 из 3. Важно: это не столько индивидуальный косяк игрока, сколько его особенность. Если бы ко всем своим качествам Головин еще бы и вырезал пасы, как Фабрегас, то был бы сейчас в «Манчестер Сити».

Обостряющие пасы Головина за «Монако»

Россиянин еще точно будет прогрессировать, качество обостряющих пасов возрастет. Но пока — вот так. Поэтому лучшим решением станет подвинуть Головина ближе к опорной зоне — там он будет приносить много пользы. Но, кажется, Анри этот вариант не рассматривает.

Поэтому для Головина не так страшна конкуренция: Александр сильнее Венкера и будет гармонично дополнять креатив Фабрегаса. Но все это при условии, что его поставят в более привычную позицию в центре поля. Иначе есть риск потерять уверенность, постоянно занимаясь не тем, что лучше получается.

Чемпионат Франции. Монако - Ницца

Фото: © globallookpress.com, Getty Images

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