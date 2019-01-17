Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» близок к провалу. В чем дело?

Коутинью проводит один из худших отрезков в карьере.

2019-01-17T13:57:35+03:00 Коутинью проводит один из худших отрезков в карьере.

Ровно год назад Филиппе Коутинью перешел в «Барселону» за 160 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории клуба. Это сделка казалась выигрышной для всех: «Ливерпуль» получал деньги, которые мог с умом потратить (например, на Ван Дейка), плюс безболезненно освобождалось место в составе для, возможно, менее талантливых игроков, но более подходящих Клоппу стилистически; «Барселона» же усиливалась футболистом с сумасшедшим набором умений и способным заменить Иньесту.

И начиналось все хорошо: бразилец практически перенес результативность из Англии в «Барселону» — 13 (8+5) очков по системе «гол+пас» в 18 матчах примеры. Адаптация во всех смысла прошла успешно: игрок поладил с лидерами команды, понимал, чего от него хочет Вальверде. Ожидалось, что дальше будет только лучше. Но в нынешнем сезоне Коутинью столкнулся с трудностями.

В 17 матчах он 7 раз оказывался в запасе, в последних 5 играх — 4 раза, а всего в примере сыграл лишь около 60% игрового времени. Его результативные действия упали ниже, чем один гол или пас за два матча. При том что статистически шансов в атаке у него стало даже больше. Вальверде не скрывает проблемы: «Он должен сражаться на поле, чтобы исправить ситуацию».

Главная беда Коутинью — ни одна из двух главных схем «Барселоны» не подходит ему на 100 процентов.

В 4-3-3 навыки бразильца не раскрываются полностью — ни в атакующей тройке, ни в полузащите. Он не может смещаться в любимую позицию 10-го номера, потому что этим в команде занимается Месси. Дублирование позиций приводит к хаосу. А слабая игра Коутинью в защите подставляет Альбу, активно подключающегося в атаку. Бразилец не успевает его страховать.

В 4-4-2 Филиппе чувствует себя лучше. Но тут проблемы в защите встают еще острее (всего 47% выигранных единоборств. У всех остальных стабильно выше 50%). И подстраховывать Коутинью приходится уже защитникам, а не полузащитникам. В начале сезона во многом из-за этого «Барселона» пропускала так часто. Вальверде пришлось искать баланс — и сажать Филиппе на лавку. Сочетание Бускетс, Ракитич, Артур или Видаль, пусть и не так хорошо в атаке, но зато надежнее при контратаках.

Еще одна проблема Коутинью — Дембеле, который взялся за ум. Француз после нескольких скандалов с опозданием на тренировки и нарушением режима извинился перед партнерами и заиграл на другом уровне. Усман выдал отрезок из 6 матчей, в которых он не уходил без результативных действий. Серия прервалась лишь в конце декабря. Всего у Дембеле уже 15 очков по системе «гол+пас», у Коутинью — только 10.

Ситуация усугубилась после кубкового матча с «Леванте», в котором бразилец вышел слева в атаке при расстановке 4-3-3. Причем Месси и Суаресу дали отдохнуть, то есть Филиппе мог уверенно действовать в своем стиле. Но 7-й номер провел одну из худших игр за «Барселону» — и по движению, и по уровню эмоций. Таким блеклым Коутинью не видели давно.

Уже начались слухи, что агенты бразильца выходили на руководство «Барселоны», чтобы разобраться в происходящем. Ожидается, что, если проблемы продлятся до лета, то игрок наверняка захочет уйти. Но последний матч «Барселоны» — против суперпрессингующего «Эйбара» — дал надежду, что шанс на исправление ситуации есть.

Барселона - Эйбар - 3:0. Голы и лучшие моменты

Коутинью сделал 7 острых передач (больше лишь у Месси — 8), опять же, уступил только аргентинцу по обводкам (6 против 7), совершил 4 отбора (второй после Бускетса — 5), активно вступал в единоборства (17, больше нет ни у кого) и, наконец, отдал голевую передачу в первом голе.

Вальверде после матча похвалил бразильца. Возможно, это начало набора прежней формы. Все-таки в ноябре (как раз перед окончательной потерей гарантированного места в старте) Коутинью получил травму, выбыв на 2 недели. Но игровые и тактические проблемы это все равно не отменяет. Пока самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» ближе к провалу, чем к успеху.

Фото: Aitor Alcalde / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

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