«Монако» и Головин снова не смогли победить, чуть не пропустив в большинстве. Лучшие моменты
Фото: © Reuters
«Монако» дома сыграл вничью с «Ниццей» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции - 1:1.
2019-01-16T20:45:01+03:00
«Монако» дома сыграл вничью с «Ниццей» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции - 1:1.
- С конца первого тайма «Ницца» играла в меньшинстве — удаление заработал Сако
- «Монако» смог сравнять счет, но затем должен был пропускать с пенальти. Повезло - так и осталось 1:1
- Головин отыграл 78 минут, имел хороший момент в первом тайме, но не забил
- В последних шести матчах чемпионата «Монако» три раза проиграл и один раз победил, у «Ниццы» — одна победа и четыре ничьи
- После 20 игр у «Ниццы» 30 очков и 8-е место, а у «Монако» — 15 и 19-е
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Стартовый состав «Монако»: Бенальо, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Серрано, Бадьяшиль, Лопеш, Головин, Тилеманс, Эйт Бенассер, Силла
Стартовый состав «Ниццы»: Бенитес, Данте, Жалле, Бюрне, Сарр, Аталь, Тамезе, Сиприен, Вальтер, Сако, Сен-Максимен
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Момент ГоловинаОткрыть видео
Удар ГоловинаОткрыть видео
Лопеш бьет выше воротОткрыть видео
Монако — Ницца. 0:1. Аллан Сен-МаксименОткрыть видео
Удаление СакоОткрыть видео
Монако — Ницца. 1:1. Бенуа БадьяшильОткрыть видео
Нереализованный пенальти Сен-МаксименаОткрыть видео
Чемпионат Франции. 2018-19. Тур 17
«Монако» (Монако) — «Ницца» (Ницца) — 1:1 (0:1)
Голы: Бадьяшиль, 50 (ВИДЕО). — Сен-Максимен, 30 (ВИДЕО).
Нереализованные пенальти: Сен-Максимен, 77.
Удаления: Сако, 45.