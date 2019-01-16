«Монако» и Головин снова не смогли победить, чуть не пропустив в большинстве. Лучшие моменты

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
03:15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) [0+]
03:15
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) [0+]
05:15
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии [16+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"ФутБОЛЬНО" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:55
Новости
09:00
"Дакар-2019" [12+]
09:30
Италия. Суперфутбол. Специальный обзор [12+]
10:00
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Трансляция из Саудовской Аравии [0+]
12:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
12:30
Новости
12:40
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
14:50
"Дакар-2019" [12+]
15:00
Новости
15:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18:20
Новости
18:25
"Самые сильные" [12+]
18:55
Новости
19:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция
21:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22:25
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии
00:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) [0+]
03:00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Тур" (Франция) [0+]
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Франция

«Монако» и Головин снова не смогли победить, чуть не пропустив в большинстве. Лучшие моменты

16 января 20:45
«Монако» и Головин снова не смогли победить, чуть не пропустив в большинстве. Лучшие моменты
Фото: © Reuters
«Монако» дома сыграл вничью с «Ниццей» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции - 1:1.
  • С конца первого тайма «Ницца» играла в меньшинстве — удаление заработал Сако
  • «Монако» смог сравнять счет, но затем должен был пропускать с пенальти. Повезло - так и осталось 1:1
  • Головин отыграл 78 минут, имел хороший момент в первом тайме, но не забил
  • В последних шести матчах чемпионата «Монако» три раза проиграл и один раз победил, у «Ниццы» — одна победа и четыре ничьи
  • После 20 игр у «Ниццы» 30 очков и 8-е место, а у «Монако» — 15 и 19-е

  • Стартовый состав «Монако»: Бенальо, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Серрано, Бадьяшиль, Лопеш, Головин, Тилеманс, Эйт Бенассер, Силла

    Стартовый состав «Ниццы»: Бенитес, Данте, Жалле, Бюрне, Сарр, Аталь, Тамезе, Сиприен, Вальтер, Сако, Сен-Максимен 

  • Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты: 

Момент Головина

Открыть видео

Удар Головина

Открыть видео

Лопеш бьет выше ворот

Открыть видео

Монако — Ницца. 0:1. Аллан Сен-Максимен

Открыть видео

Удаление Сако

Открыть видео

Монако — Ницца. 1:1. Бенуа Бадьяшиль

Открыть видео

Нереализованный пенальти Сен-Максимена

Открыть видео

Чемпионат Франции. 2018-19. Тур 17

«Монако» (Монако) — «Ницца» (Ницца) — 1:1 (0:1)

Голы: Бадьяшиль, 50 (ВИДЕО). — Сен-Максимен, 30 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Сен-Максимен, 77.

Удаления: Сако, 45. 

Читай также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+