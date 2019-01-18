Педру Роша нужен Кононову. Заиграет, как Ханни?

Бразилец забил в «Спартаке» один мяч и отдал две передачи за 16 месяцев. Но новый тренер что-то в нем видит.

2019-01-18T09:55:23+03:00 Бразилец забил в «Спартаке» один мяч и отдал две передачи за 16 месяцев. Но новый тренер что-то в нем видит.

Олег Кононов, инициатор самой впечатляющей за последние годы разгрузки состава «Спартака», удивил отказом расставаться с Педру Рошей. При этом бразильца, пожалуй, любой упомянул бы в первой же тройке кандидатов на выход перед тем, как трансферное окно распахнулось.

Вместо статистики у нападающего из Бразилии в «Спартаке» статистическая погрешность: два полных матча, один гол и две голевые передачи за 16 месяцев пребывания в команде. Причем все эти карьерные вехи оформились еще к концу октября 2017-го. В последние 14 месяцев существуют только две формы его появления в протоколе: «вышел на замену» или, реже, «покинул поле».

«Спартак» внутренне был готов к продаже бразильца еще прошлым летом, когда «Крузейро» предлагал за него за 10 млн евро. Видимо, не устроила только сумма: Рошу покупали за 12 млн, а с учетом дополнительных расходов и жалования игрока, а также нулевой спортивной отдачи от него сделка выглядела вопиюще невыгодной для москвичей. В последние месяцы работы Массимо Карреры бразилец превратился в недвижимый клубный актив. Тренер оставил попытки пристроить его к игре, которой, к тому же, больше не было, а клуб явно не понимал, как подступиться к его продаже.

Сторонники Карреры рассуждают так: тренер ждал после чемпионского сезона усиления, а ему подвезли Рошу. Попыток взглянуть на дело с другой стороны не предпринималось: Каррере привезли талант из Бразилии, а тренер так и не придумал, как извлечь из этого пользу.

Похоже, ни игрок, ни тренер тогда не могли утвердительно ответить на вопрос: точно ли они подходят друг другу? Все знали, что скауты «Спартака» ездили в «Гремио» за лучшим игроком Кубка Либертадорес-2017 Луаном, и на отношения между клубом и футболистом постоянно отбрасывал тень этот образ бедолаги, которого привезли в Россию просто для того, чтобы не возвращаться домой совсем без покупок.

Всегда легче ужиться с мыслью, что в твоих сложностях виноват кто-то другой. После отставки итальянца Роша почувствовал, что у него появляются шансы, и через агента попросил не отвлекать его от «Спартака». Чувства были подкреплены разговором с новым главным тренером. О том, что он рассчитывает на Рошу, Кононов публично рассказал только теперь. Игроку он, очевидно, сообщил об этом гораздо раньше.

О том, что за игрок Педру Роша, нам до сих пор приходится узнавать из его старого бразильского видео. И на этих кадрах — молодой человек явно сбалансированного таланта: бьет с обеих ног, умеет и любит пробросить мяч сопернику в «домик», но при этом между обводкой и поиском паса на партнера очень часто выбирает второе.

Почему же к нам не приехал именно этот Роша? Почему здесь оказался его скованный двойник?

— Для меня первая и самая основная причина — разные форматы чемпионатов, — объясняет «Матч ТВ» бывший специалист по работе с иностранными футболистами и впоследствии — гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе. — Эта разница с годами только увеличивалась. Бразильский чемпионат остался таким, каким был — с фактическим отсутствием центра поля и оборонительной игры всей команды, а не только номинальных защитников. Наш чемпионат становится все более силовым, все больше команд играют у нас в этом формате, менее красочном, более заточенным на физику. В то время, когда к нам приезжали Алекс, Веллитон, Вагнер Лав и другие бразильцы, когда они феерили тут и становились лучшими, чемпионат был другим.

Но Роша по инерции, на ходу, набранном еще в составе «Гремио», забил и отдал свое именно в первых появлениях за «Спартак». Позже он рассказывал, что уже тогда пережил серьезный стресс и в первую же неделю в России потерял 3 кг веса. А надо понимать, что случай Роши — особенный: он не просто бразилец, привычный к национальной кухне, он еще и сын профессиональной поварихи.

— В процессе знакомства с игроком и до его подписания надо обращать самое пристальное внимание на его характер, — говорит Асхабадзе. — Особенно важно это для представителей Латинской Америки, потому что для них Россия — вообще другой мир. Погодные условия, менталитет, вообще все. С человеком надо пообщаться поплотнее, посмотреть на него в разных ситуациях, я не говорю, что нужно месяц жить вместе, конечно, но нужно знакомиться лично и понимать, будет ли человек ментально готов к переезду в совершенно новые для него условия.

Педру Роша оказался в «Спартаке» единственным бразильцем, который попал в клуб прямо с родины. В случаях Луиса Адриано и Фернандо риски адаптации приняли на себя другие европейские команды. Но именно поэтому когда говорят, что футболиста с другого континента лучше брать не напрямую, следует понимать: «Спартак» и стал тем клубом, который адаптирует Педро Рошу к европейскому стилю. Не всегда за тебя это делают другие.

Но поскольку этот процесс продолжается уже второй год, Олег Кононов вправе рассчитывать на определенные результаты. Тренер озвучил несколько принципов, от которых Каррера публично уклонялся, хотя и не отрекался: владение мячом, игра в атаку. Есть и частности вроде готовности Кононова выпускать на поле двух нападающих, а также четко заявленное намерение использовать только схемы, которые базируются на двух центральных защитниках.

Кононов точно не относит Педро Рошу к числу мастеров, которым он не сможет обеспечить практику в «Спартаке» и которых поэтому неразумно держать на скамейке. И впечатлившая всех чистка состава — мощный положительный сигнал для тех, кто остается в команде. Потому что было сказано, что новичков в «Спартаке» не слишком ждут и, значит, на имеющихся игроков твердо рассчитывают. Еще один тренерский лейтмотив — у него в основе выходят те, кто выигрывает конкуренцию на тренировках.

Все это рисует для Роши и остальных бедных практикой спартаковцев обнадеживающую картину возвращения к норме, когда есть ротация, тренер делает выбор, когда есть смысл себя показывать и есть место на поле, которое можно занять. У них появляется новый шанс. В его реальности они могут убедиться на примере Софьяна Ханни.

И если все начинается с начала в команде, где уже не нужно выигрывать конкуренцию у Куинси Промеса, в команде, которая вслух заявляет о намерениях играть в атакующий футбол с контролем мяча, Педру Роша и Лоренсо Мельгарехо вступают в конкуренцию за место в атаке слева. Похоже, она обещает быть здоровой, и дело только в том, чтобы ее выиграть.

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Напомним, что московский «Спартак» готовится принять участие в новом зимнем турнире — ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет в Дохе с 21 по 29 января. В Катаре также сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

Расписание турнира:

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Гальперин, Lucas Uebel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Куденко, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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