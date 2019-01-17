«Семак каждый день спрашивает, как у меня дела». Нобоа — о восстановлении, Дзюбе и ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР

На сборе в Катаре интервью «Матч ТВ» дал полузащитник «Зенита», который очень надеется вернуться в строй к матчам Лиги Европы с «Фенербахче».

2019-01-17T20:58:19+03:00 На сборе в Катаре интервью «Матч ТВ» дал полузащитник «Зенита», который очень надеется вернуться в строй к матчам Лиги Европы с «Фенербахче».

«В массажке сейчас столько народу!»

— Как сейчас ваши дела?

— Очень хорошо. Все идет по плану, колено чувствует себя замечательно.

— Во второй день сбора в Катаре вы бегали наравне со всеми. Вернулись в общую группу?

— Когда команда бегает — я в общей, но к футболу пока на сто процентов не готов. С тренерами и врачами мы контролируем каждый шаг, и это правильно. Я не тороплюсь, понимаю, что на все нужно время. Скоро будет пять месяцев, как я порвал крестообразные связки. Остается еще месяц, и уже можно смотреть в сторону игры.

— Эти пять месяцев — самый тяжелый период в вашей карьере?

— Я бы так не сказал. Точно — не самый грустный. У меня было много времени, я посвятил его семье, детям. Мы летали в Эквадор, много общались с моими родителями. Все это было очень здорово. Так что эти пять месяцев оказались совсем не такими плохими, как ожидалось.

«Не набрать в Эквадоре лишний вес — очень тяжело»

— Правда, что в Эквадоре вам удалось собрать всю семью из 45 человек?

— Да! Почти каждый день встречались таким составом! Обычно из 365 дней в году дома я бываю в лучшем случае 30-40, и то не подряд. На этот раз хотелось увидеть всех родных. Они понимали, что потом мы снова долго не увидимся, поэтому старались проводить как можно больше времени вместе: обедали, ужинали дома или в ресторанах, устраивали вечеринки.

— Тяжело было за это время не набрать лишний вес?

— Очень! В какой-то момент просто понял: все, надо садиться на диету. До сих пор еще на ней.

— О каком моменте речь?

— Где-то 28 декабря попытался надеть свою футболку, смотрю, влезаю в нее с трудом. (Смеется.) Тогда и сказал себе: с завтрашнего дня диета! Три недели уже держусь.

— Перед каким блюдом труднее всего устоять?

— Очень вкусно готовит моя мама. У нас в Эквадоре есть суп, который чем-то похоже на русский борщ. Его, правда, готовят с рыбой и подают очень горячим. Но это не первое блюдо, например, на обед. Мы можем есть его и в 10 утра, и вечером. Те, кто приезжает в гости из других стран, не понимают, как такое вообще возможно, этот суп очень сытный. Для кого-то странно, но нам нравится.

«Никогда себя не ограничивал. Теперь приходится»

— Когда получили травму, одним из первых вас поддержал Дзюба.

— С Артемом мы большие друзья, и такие вещи здорово помогают. Я тогда сразу сказал ему большое спасибо. И не только ему. Всей команде, тренерам, штабу, болельщикам. Чувствовал, как все за меня переживают. Это было очень важно. Сейчас еще раз хочу сказать всем огромное спасибо!

— Что было самым трудным в этот период?

— Три раза в день работать с тренером один на один. Он же все время только за тобой и смотрит! «Кристиан, беги! Кристиан, туда, Кристиан, сюда! Давай-давай! Делаем до конца!» Знаете, когда занимается 20 человек одновременно, то ты где-то в чем-то можешь дать себе слабинку, а тут — никак.

— Недавно в интервью вы сказали, что хотите полностью восстановиться к матчам ЛЕ против «Фенербахче». Реальный прогноз?

— 23 февраля будет ровно полгода с момента, когда я травмировался. Но я могу вернуться неделей раньше или неделей позже. Конечно, хочется сделать это как можно быстрее. Я для этого работаю на все сто. Как получится в итоге — посмотрим. Тем более дело не только в колене. Надо быть готовым физически и с точки зрения игровой практики, есть много важных моментов. Захочет ли тренер видеть меня в составе? Лишь он и доктор знают, когда я вернусь.

— Считается, что после разрыва крестов самое опасное — форсировать события. Учитываете этот момент?

— Конечно. Понимаю, что сейчас каждый день таит какую-то опасность для колена. Я даже пешком хожу аккуратно. Бассейн, прыжки — то же самое. Раньше, до травмы, со мной никогда такого не было. А теперь приходится себя сдерживать.

— Как долго вам еще так аккуратничать?

— Сказали, что желательно в течение года. Ежедневно на тренировках я говорю себе: «Все будет хорошо!» Когда вернусь в общую группу, все равно буду работать на максимуме, несмотря ни на что. И играть — если выйду на поле в матче.

— Как дается физическая нагрузка во время беговых упражнений?

— Не тяжело. Последние полтора месяца я работал не только в тренажерном зале, но и бегал. Постоянно. Надеюсь, после сбора в Катаре буду чувствовать себя еще лучше, а после испанского тренировочного лагеря окажусь почти готов.

— Партнерам трудно после отпуска?

— Понял это, когда пришел вчера вечером в массажную комнату. Открываю дверь, а там полно народу! Значит, тяжко ребятам.

«Неймар всегда был таким»

— В Катаре скоро стартует ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Какие амбиции у «Зенита» на этом турнире?

— Они, безусловно, будут. Конечно, главное, подготовится к матчам Лиги Европы, но это отличный турнир. Тем более выигрывать хочется всякий раз. Правда, тут еще важно понимать, кто и сколько будет проводить времени на поле. Надеюсь, мы возьмем этот трофей.

— В Катаре раньше бывали?

— Первый раз здесь. Очень красиво! Полное ощущение, что страна уже готова к ЧМ-2022.

— Рядом с вами тренируется «ПСЖ». Лично кого-то знаете в этой команде?

— Много раз играл на уровне сборных против Неймара. После матчей, бывало, разговаривали возле наших раздевалок. Не могу сказать, что мы друзья, но точно неплохо знаем друг друга.

— Удалось на этот раз пообщаться?

— Нет. У меня все время занятия в тренажерном зале, на поле или с физиотерапевтом. Времени совсем нет.

— После ЧМ-2018 многие шутили по поводу симуляций Неймара. Он всегда был таким?

— Всегда. Бывало, в матчах сборных он падал, хотя я или кто-то другой до него даже не дотрагивались. Если бы я его сбил, то обязательно бы подошел и извинился.

— Один бразильский журналист объяснил падения и судороги Неймара на газоне тем, что у него очень низкий болевой порог.

— Ну, может быть. (Смеется.) Надо как-нибудь у Неймара об этом спросить.

«Хорошо, что мы лидеры чемпионата»

— Почему конец ноября — начало декабря у «Зенита» выдались скомканными?

— Тяжелый период: накопилось много игр и травм. В итоге под рукой у тренера оказалось мало футболистов. Так бывает. Начинаются повреждения у одного, другого, и пошла полоса. Хотя в начале сезона мы играли очень хорошо. Надеюсь, так будет и весной. Я и другие травмированные ребята наберем форму. С полным составом тренеру работать проще.

— Прокручивали в голове, чем могли бы помочь команде, будь вы в строю?

— Бывало. Я смотрел все матчи, анализировал для себя, почему что-то идет не как надо.

— Перед зимней паузой «Зенит» сохранил минимальное преимущество в чемпионате. Психологически это помогает?

— Пожалуй. Теперь можно все начать заново. Главный тренер постоянно разговаривает с командой и хорошо нас мотивирует.

— Что тренеры говорят лично вам?

— Спрашивают: «Как дела?» Каждый день!

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР стартует уже 21 января и получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и на интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги, которая также будет рассказывать о ходе игр на сайте premierliga.ru и в социальных сетях.

Читай также:

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Зенит»