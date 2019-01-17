«Семак каждый день спрашивает, как у меня дела». Нобоа — о восстановлении, Дзюбе и ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
21:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22:25
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии
00:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) [0+]
03:00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Тур" (Франция) [0+]
05:00
"Деньги большого спорта". Документальный цикл [16+]
05:30
"Команда мечты" [12+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"ФутБОЛЬНО" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:55
Новости
09:00
"Дакар-2019" [12+]
09:30
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии [0+]
11:10
Новости
11:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:50
Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии [16+]
13:10
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
13:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
14:25
"Дакар-2019" [12+]
14:35
"Самые сильные" [12+]
15:05
Новости
15:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
18:05
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
18:55
"Лучшие из лучших". Специальный репортаж [12+]
19:25
Новости
19:30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 [16+]
21:00
Все на футбол! [12+]
21:45
"ФутБОЛЬНО" [12+]
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

«Семак каждый день спрашивает, как у меня дела». Нобоа — о восстановлении, Дзюбе и ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР

20:58
«Семак каждый день спрашивает, как у меня дела». Нобоа — о восстановлении, Дзюбе и ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР
Кристиан Нобоа / Фото: © ФК «Зенит»
На сборе в Катаре интервью «Матч ТВ» дал полузащитник «Зенита», который очень надеется вернуться в строй к матчам Лиги Европы с «Фенербахче».

«В массажке сейчас столько народу!»

— Как сейчас ваши дела?

— Очень хорошо. Все идет по плану, колено чувствует себя замечательно.

— Во второй день сбора в Катаре вы бегали наравне со всеми. Вернулись в общую группу?

— Когда команда бегает — я в общей, но к футболу пока на сто процентов не готов. С тренерами и врачами мы контролируем каждый шаг, и это правильно. Я не тороплюсь, понимаю, что на все нужно время. Скоро будет пять месяцев, как я порвал крестообразные связки. Остается еще месяц, и уже можно смотреть в сторону игры.

— Эти пять месяцев — самый тяжелый период в вашей карьере?

— Я бы так не сказал. Точно — не самый грустный. У меня было много времени, я посвятил его семье, детям. Мы летали в Эквадор, много общались с моими родителями. Все это было очень здорово. Так что эти пять месяцев оказались совсем не такими плохими, как ожидалось.

«Не набрать в Эквадоре лишний вес — очень тяжело»

— Правда, что в Эквадоре вам удалось собрать всю семью из 45 человек?

— Да! Почти каждый день встречались таким составом! Обычно из 365 дней в году дома я бываю в лучшем случае 30-40, и то не подряд. На этот раз хотелось увидеть всех родных.  Они понимали, что потом мы снова долго не увидимся, поэтому старались проводить как можно больше времени вместе: обедали, ужинали дома или в ресторанах, устраивали вечеринки.

https://www.instagram.com/p/BsE39FSFMiX/?utm_source=ig_web_copy_link

— Тяжело было за это время не набрать лишний вес?

— Очень! В какой-то момент просто понял: все, надо садиться на диету. До сих пор еще на ней.

— О каком моменте речь?

— Где-то 28 декабря попытался надеть свою футболку, смотрю, влезаю в нее с трудом. (Смеется.) Тогда и сказал себе: с завтрашнего дня диета! Три недели уже держусь.

— Перед каким блюдом труднее всего устоять?

— Очень вкусно готовит моя мама. У нас в Эквадоре есть суп, который чем-то похоже на русский борщ. Его, правда, готовят с рыбой и подают очень горячим. Но это не первое блюдо, например, на обед. Мы можем есть его и в 10 утра, и вечером. Те, кто приезжает в гости из других стран, не понимают, как такое вообще возможно, этот суп очень сытный. Для кого-то странно, но нам нравится.

«Никогда себя не ограничивал. Теперь приходится»

— Когда получили травму, одним из первых вас поддержал Дзюба. 

— С Артемом мы большие друзья, и такие вещи здорово помогают. Я тогда сразу сказал ему большое спасибо. И не только ему. Всей команде, тренерам, штабу, болельщикам. Чувствовал, как все за меня переживают. Это было очень важно. Сейчас еще раз хочу сказать всем огромное спасибо!

— Что было самым трудным в этот период?

— Три раза в день работать с тренером один на один. Он же все время только за тобой и смотрит! «Кристиан, беги! Кристиан, туда, Кристиан, сюда! Давай-давай! Делаем до конца!» Знаете, когда занимается 20 человек одновременно, то ты где-то в чем-то можешь дать себе слабинку, а тут — никак.

— Недавно в интервью вы сказали, что хотите полностью восстановиться к матчам ЛЕ против «Фенербахче». Реальный прогноз?

— 23 февраля будет ровно полгода с момента, когда я травмировался. Но я могу вернуться неделей раньше или неделей позже. Конечно, хочется сделать это как можно быстрее. Я для этого работаю на все сто. Как получится в итоге — посмотрим. Тем более дело не только в колене. Надо быть готовым физически и с точки зрения игровой практики, есть много важных моментов. Захочет ли тренер видеть меня в составе? Лишь он и доктор знают, когда я вернусь.

— Считается, что после разрыва крестов самое опасное — форсировать события. Учитываете этот момент?

— Конечно. Понимаю, что сейчас каждый день таит какую-то опасность для колена. Я даже пешком хожу аккуратно. Бассейн, прыжки — то же самое. Раньше, до травмы, со мной никогда такого не было. А теперь приходится себя сдерживать.

Открыть видео

— Как долго вам еще так аккуратничать?

— Сказали, что желательно в течение года. Ежедневно на тренировках я говорю себе: «Все будет хорошо!» Когда вернусь в общую группу, все равно буду работать на максимуме, несмотря ни на что. И играть — если выйду на поле в матче.

— Как дается физическая нагрузка во время беговых упражнений?

— Не тяжело. Последние полтора месяца я работал не только в тренажерном зале, но и бегал. Постоянно. Надеюсь, после сбора в Катаре буду чувствовать себя еще лучше, а после испанского тренировочного лагеря окажусь почти готов.

— Партнерам трудно после отпуска?

— Понял это, когда пришел вчера вечером в массажную комнату. Открываю дверь, а там полно народу! Значит, тяжко ребятам.

«Неймар всегда был таким»

— В Катаре скоро стартует ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Какие амбиции у «Зенита» на этом турнире?

— Они, безусловно, будут. Конечно, главное, подготовится к матчам Лиги Европы, но это отличный турнир. Тем более выигрывать хочется всякий раз. Правда, тут еще важно понимать, кто и сколько будет проводить времени на поле. Надеюсь, мы возьмем этот трофей.

— В Катаре раньше бывали?

— Первый раз здесь. Очень красиво! Полное ощущение, что страна уже готова к ЧМ-2022.

— Рядом с вами тренируется «ПСЖ». Лично кого-то знаете в этой команде?

— Много раз играл на уровне сборных против Неймара. После матчей, бывало, разговаривали возле наших раздевалок. Не могу сказать, что мы друзья, но точно неплохо знаем друг друга.

— Удалось на этот раз пообщаться?

— Нет. У меня все время занятия в тренажерном зале, на поле или с физиотерапевтом. Времени совсем нет.

— После ЧМ-2018 многие шутили по поводу симуляций Неймара. Он всегда был таким?

— Всегда. Бывало, в матчах сборных он падал, хотя я или кто-то другой до него даже не дотрагивались. Если бы я его сбил, то обязательно бы подошел и извинился. 

— Один бразильский журналист объяснил падения и судороги Неймара на газоне тем, что у него очень низкий болевой порог.

— Ну, может быть. (Смеется.) Надо как-нибудь у Неймара об этом спросить.

«Хорошо, что мы лидеры чемпионата»

— Почему конец ноября — начало декабря у «Зенита» выдались скомканными?

— Тяжелый период: накопилось много игр и травм. В итоге под рукой у тренера оказалось мало футболистов. Так бывает. Начинаются повреждения у одного, другого, и пошла полоса. Хотя в начале сезона мы играли очень хорошо. Надеюсь, так будет и весной. Я и другие травмированные ребята наберем форму. С полным составом тренеру работать проще.

— Прокручивали в голове, чем могли бы помочь команде, будь вы в строю?

— Бывало. Я смотрел все матчи, анализировал для себя, почему что-то идет не как надо. 

— Перед зимней паузой «Зенит» сохранил минимальное преимущество в чемпионате. Психологически это помогает?

— Пожалуй. Теперь можно все начать заново. Главный тренер постоянно разговаривает с командой и хорошо нас мотивирует.

— Что тренеры говорят лично вам?

— Спрашивают: «Как дела?» Каждый день! 

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР стартует уже 21 января и получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и на интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги, которая также будет рассказывать о ходе игр на сайте premierliga.ru и в социальных сетях.

Читай также:

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Зенит»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+