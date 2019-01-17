Сергей Силкин: «На Смолове уже ставили крест, но он переродился в прекрасного футболиста»

Интервью экс-тренера «Динамо» — о ренессансе Федора Смолова и падении Александра Кокорина.

2019-01-17T18:53:41+03:00 Интервью экс-тренера «Динамо» — о ренессансе Федора Смолова и падении Александра Кокорина.

— Гендиректор «Динамо» недавно заявил, что клубу по силам попасть в еврокубки. Первый круг бело-голубые закончили на 12-м месте. Реально?

— Бороться за еврокубки в нынешней ситуации динамовцам нереально. Для решения подобных задач надо формировать команду на следующий год. А для этого нужны финансовые вложения. Сейчас уровень мастерства футболистов «Динамо» таким задачам не соответствует.

— Продавать нынешних и покупать новых?

— Фамилий мне называть не хочется, но таких футболистов задорого не продашь. Чтобы претендовать на еврокубки, в каждую линию необходимо приобрести по одному-два исполнителя.

— Уже вернули Юсупова.

— Его и отпускать не надо было! Парень — ключевой футболист. С него может начаться формирование оптимального состава.

— Еще об игроках, которых вы прекрасно знаете. В минувшей части сезона Смолов забил всего четыре гола и отдал одну голевую. Как вам статистика?

— Это не его уровень, конечно. Он не так давно перешел из «Краснодара», и чтобы проявлять свои лучшие качества, нужно полностью влиться в «Локо». Пока у Федора не сложилось. В первую очередь из-за травм.

— В прошлом сезоне он был вторым бомбардиром после Промеса, а в двух подряд до этого — лучшим.

— Я слежу за Смоловым. Он играет очень активно, старательно, много работает без мяча, предлагает себя, опускается, если нужно обороняться. Против «Локомотива» соперники действуют осторожно, и пустых зон, в которые Федор очень любит ворваться с мячом, мало. Еще очень многое зависит от плеймейкеров. Вот представьте: Месси перестали отдавать пасы. Будет ли он столько забивать?

— Не уверена. Но он не перестанет быть Месси.

— Чтобы и Смолову найти свою игру, ему необходимо больше быть на поле, участвовать в тренировочном процессе, чтобы его видели и старались играть на него. Многие над ним посмеивались, списывали со счетов, но я убежден, что рано. У него появилась мотивация, огромное желание играть и доказывать. Если бы всего этого не было, мы могли бы говорить о кризисе. Он очень старается. Я это вижу.

— Некоторые эксперты склонны думать, что Смолов из тех футболистов, которых нужно постоянно хвалить.

— Никто не любит, когда его все время хаят, как произошло с Федей после ЧМ. Чтобы уничтожить футболиста, достаточно постоянно указывать только на его недостатки. В свое время на Смолове уже ставили крест, но он переродился в прекрасного форварда, забивал в еврокубках за «Краснодар» и попал в сборную.

— Какой вы видите его перспективу в остатке сезона?

— Слишком много факторов, от которых это зависит. Бывает, игрок забьет пару раз, и приходит чутье — чувство, когда точно знаешь, где надо просто ногу подставить, и мяч залетит в ворота. Но когда то в штангу попадешь, то мяч пройдет в сантиметрах от ворот — это бьет по психологии любого уважающего себя футболиста. Я верю, что Федя поймает свою игру.

— Вы общаетесь?

— Нет. Обычно, общение с футболистами начинается, когда они заканчивают карьеру и у них появляется больше времени.

— У Кокорина, например, сейчас его очень много. Не писали ему в «Бутырку»?

— Знаю, что некоторые пишут, но я — нет… Я законопослушный товарищ, а ребята повели себя не по закону. Если бы мы с вами что-то такое сделали, то были бы сегодня примерно там же, где и они. Есть законы, которые не надо нарушать. Никому. Какой бы талантливый ты ни был, в каком бы хорошем клубе ни играл. Ты должен уважать окружающих. Ребятки нарушили, и им не по 15 лет. Одному 28 скоро, второму — уже 30. В таком возрасте о себе думать нужно далеко не в первую очередь, у них же семьи и дети. Что заслужили, то и получили.

— Реабилитация в футболе возможна?

— Сколько лет отсидел Стрельцов?

— Около пяти…

— После того как вышел, он ведь играл здорово, и его очень любили. Почему? Потому что человек был простой. Кокорин с Мамаевым тоже в итоге выйдут. За время, которое они там просидели, их кошельки похудели, чтобы что-то заработать, возможностей не так много. Но, если им дадут лет по семь… К тому времени с футболом уже придется попрощаться.

— Грустно. Но представим самый оптимистичный сценарий из возможных: их выпускают в феврале. За какой срок можно прийти в форму?

— Как после серьезной травмы.

— В этом сезоне Кокорин сыграет?

— Думаю, если освободится в феврале, то сыграет. Месяца полтора-два на подготовку будет достаточно.

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Фото: ФК «Динамо», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru