Германия громит экспериментальный состав России. Онлайн и опасные моменты

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:35 Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Хорватия - Испания
22:35
Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Хорватия - Испания
00:40
Все на Матч!.
01:30
Команда мечты. [12+]
02:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
02:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 6-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Наций. Бельгия - Исландия [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:50
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия [0+]
13:50
Новости.
13:55
Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
15:35
Новости.
15:40
Все на Матч!.
16:00
Фигурное катание. Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция.
17:20
Новости.
17:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
18:25
Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
19:40
Все на Матч!.
20:00
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
21:20
Новости.
21:30
Все на Матч!.
22:35
Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Нидерланды - Франция
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

Германия громит экспериментальный состав России. Онлайн и опасные моменты

22:21
Германия громит экспериментальный состав России. Онлайн и опасные моменты
Фото: © Thomas Eisenhuth / Stringer / Bongarts / Gettyimages.ru
У наших в Лейпциге все плохо. За первые 45 минут в воротах Лунева побывало уже три мяча.
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия

Неудачное начало для россиян: быструю контратаку хозяев точным ударом завершил Лерой Зане - 1:0.

Открыть видео

Попытка гостей сравнять счет ударом со штрафного успехом не увенчалась. 

Открыть видео

Германия удваивает свое преимущество. Удачный розыгрыш углового в исполнении немцев приводит к голу Николаса Зюле - 2:0.

Открыть видео

Идеальная атака немецкой сборной. Серж Гнабри делает счет крупным - 3:0

Открыть видео
  • Сборная России из-за травм лишилась главных героев ЧМ-2018: различные повреждения залечивают Фернандес, Черышев, Головин и Дзюба.
  • В составе российской сборной дебютирует натурализованный бразилец Ари. 
  • У российской команды ужасная статистика игры против немцев. В пяти встречах нашей сборной лишь раз удалось сыграть вничью, остальные матчи завершались поражением. В последний раз команды встречались между собой девять лет назад.
  • В последних пяти матчах сборная Германии одержала лишь одну победу – в товарищеском матче над Перу. В трех матчах Лиги наций команда Йохима Лева набрала лишь одно очко и близка к вылету в лигу В.
  • Стартовый состав Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Зюле, Керор, Хектор, Зане, Киммих, Хаверц, Гнабри, Вернер
  • Стартовый состав России: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Ионов, Газинский, Рауш, Ерохин, Ал.Миранчук, Кузяев, Ари

Читайте также:

Репортаж из немецкого города, где обожают Черчесова. Скоро ему вручат там орден

Ари – в старте и пять защитников. Как сборная России без своих лидеров должна играть против Германии

Россия может занять первое место, не выходя на поле, Германии грозит вылет. Все расклады Лиги наций

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+