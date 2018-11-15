Германия громит экспериментальный состав России. Онлайн и опасные моменты
У наших в Лейпциге все плохо. За первые 45 минут в воротах Лунева побывало уже три мяча.
2018-11-15T22:21:55+03:00
У наших в Лейпциге все плохо. За первые 45 минут в воротах Лунева побывало уже три мяча.
Неудачное начало для россиян: быструю контратаку хозяев точным ударом завершил Лерой Зане - 1:0.Открыть видео
Попытка гостей сравнять счет ударом со штрафного успехом не увенчалась.Открыть видео
Германия удваивает свое преимущество. Удачный розыгрыш углового в исполнении немцев приводит к голу Николаса Зюле - 2:0.Открыть видео
Идеальная атака немецкой сборной. Серж Гнабри делает счет крупным - 3:0.Открыть видео
- Сборная России из-за травм лишилась главных героев ЧМ-2018: различные повреждения залечивают Фернандес, Черышев, Головин и Дзюба.
- В составе российской сборной дебютирует натурализованный бразилец Ари.
- У российской команды ужасная статистика игры против немцев. В пяти встречах нашей сборной лишь раз удалось сыграть вничью, остальные матчи завершались поражением. В последний раз команды встречались между собой девять лет назад.
- В последних пяти матчах сборная Германии одержала лишь одну победу – в товарищеском матче над Перу. В трех матчах Лиги наций команда Йохима Лева набрала лишь одно очко и близка к вылету в лигу В.
- Стартовый состав Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Зюле, Керор, Хектор, Зане, Киммих, Хаверц, Гнабри, Вернер
- Стартовый состав России: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Ионов, Газинский, Рауш, Ерохин, Ал.Миранчук, Кузяев, Ари
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