Ари – в старте и пять защитников. Как сборная России без своих лидеров должна играть против Германии

Если Черчесов не выберет более смелый вариант.

2018-11-15T12:20:53+03:00 Если Черчесов не выберет более смелый вариант.

Схема: 5-3-2

Последние полгода сборная России за редким исключением (матч с Испанией на ЧМ-2018) играет в 4 защитника. Так команда может прессинговать большим количеством человек, а сейчас именно отлаженный прессинг – наш главный плеймейкер. Но колоссальное количество травм многое меняет.

Впервые придется играть одновременно без двух ключевых полевых игроков этой сборной – Дзюбы и Фернандеса. Оба являлись важнейшими опциями для прохода прессинга соперника. Марио отвечал за доставку мяча низом (он был самым пасующим игроком сборной и на ЧМ, и после турнира, стабильно находился среди лучших по числу передач в атакующую треть поля), а Артем – гениально цеплялся за длинные выносы, если не получалось выходить через короткий и средний пас. Как будет выглядеть команда без двух лидеров – большой вопрос.

Контроль мяча и позиционная атака у россиян далеко не на топ-уровне. И это нормально – у нас нет времени на длительный тренировочный процесс, как в клубе, и нет игроков, способных без ежедневной работы на протяжении нескольких месяцев выполнять технический объем изобретательного футбола. Такое под силу только сборным уровня Испании. Поэтому наш выход – это прессинг, максимальные компактность, интенсивность и быстрые контратаки.

Но готова ли сборная настолько агрессивно, как она это делала в последних матчах с Турцией и Швецией, прессинговать команду уровня Германии (на ее стадионе) без трех-четырех ключевых игроков в составе? Вряд ли. Вполне вероятно, что прессинг будет сдерживающим, как в поединке с Испанией. Когда мы не давали сопернику (до появления Иньесты) завладеть центром, но и сами почти не переходили в позиционное нападение. Под такой план лучше приспособлена вариация с пятью защитниками. Подробнее рассмотрим этот вариант. А в конце - способ трансформации в 4 защитника. На случай, если Черчесов все же рискнет.

Сразу оговоримся, что вратарская линия не взывает вопросов - на пресс-конференции было озвучено, что в старте выйдет Лунев.

Защита: проблема с правоногими игроками

Кто есть: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Для модуля с тремя центральными у сборной России не хватает опытных правоногих защитников. По сути, есть только один игрок, который так или иначе уже стабильно играл в этой схеме на международном уровне, - Нойштедтер. Джикия и Кудряшов – левши. Это важно, потому что правый центральный защитник в схеме 3-5-2 должен уметь моментально переводить мяч на правый фланг. Левше делать подобное будет проблематично – и данная уязвимость может стать мишенью для прессинга противника.

Поэтому центральным в тройке, вероятно, станет Джикия. У него самый высокий процент выигранных единоборств в лиге – 79%. И это несмотря на то, что он играет в очень проблемной команде, у которой отсутствует какая бы то ни было структура. Слева в центре расположится Кудряшов (если успеет восстановиться. В начале сбора он и Зобнин занимались по индивидуальной программе), справа – правоногий Нойштедтер.

На флангах особого выбора не остается: левую бровку займет Рауш, а правую – Набабкин. Хотя Игнатьев по всем показателям сезона лучше защитника ЦСКА (по единоборствам – 64% - 56%, по отборам – 3,9 – 2,3, по перехватам – 6 - 4,8), но Черчесов первым дозаявил именно Набабкина. Значит, тренер считает его сильнее.

Полузащита: надежда на Кузяева

Кто есть: Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - «Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»)

Лучший российский полузащитник в РПЛ прямо сейчас – это Кузяев. Он и Дзюба - единственные, кто в нынешнем «Зените» хоть что-то показывают. Далер первый по отборам (3,7 - за матч), второй по выигранным единоборствам среди вызванных полузащитников (52%, Газинский – 54%) и лучший среди игроков центра поля по точности передач (87%). Именно Кузяев и Газинский, вероятно, сыграют в опорной зоне при любой схеме.

Также необходим Ерохин. Он комфортнее всех среди полузащитников чувствует себя в завершении (4 гола и 4 голевых передачи). Каждый пятый его удар в РПЛ – гол, каждая третья обостряющая передача – гол. Это сильно. Плюс в отсутствии Марио его можно использовать в качества адресата при диагоналях, чтобы затем уже подбирать мяч силами полузащитников и нападения. Такой фокус несколько раз очень здорово сработал в гостевом матче с Турцией, когда Джикия стабильно делал длинные передач в зону игрока «Зенита».

Важно отметить, что Зобнин почти наверняка пропустит встречу с Германией, чтобы успеть полноценно восстановиться к игре со шведами. Антон Миранчук, который проводит сильный отрезок, пока слишком нестабилен. Даже в отдельно взятом матче, например, с «Рубином», он мог здорово обыграть, прорваться, сыграть в отборе, но затем отдать абсолютно неточный пас. Алексей Миранчук в оглашенном РФС списке значится полузащитником, но не исключен вариант, что он будет использован вторым форвардом.

Нападение: Чалов пока не готов к роли основного форварда

Кто есть: Ари («Локомотив»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

У Черчесова не остается выбора: в отсутствии Дзюбы против Германии, вероятно, выйдет Ари. Заболотный за последний месяц лишь раз появился в стартовом составе (в Кубке), а в чемпионате в основном выходил лишь на 8-10 минут. Полоз не забивал уже два месяца, плюс он стилистически не подходит под роль первого форварда в сборной России – слабо ведет единоборства (26%). Его техника и скорость больше применимы для игры вторым темпом – на подборе.

Чалов – большой талант. То, как он технично реализует моменты (поворот стопы, оценка расположения вратаря и защитников и свой выбор позиции), это топ уже сейчас. Но у него есть серьезный недостаток – ведение единоборств. В ситуациях, когда полузащита ЦСКА отрезана от нападения (пусть такое и бывает редко), Чалов теряется. Так было, например, в матче с «Реалом», где он не лучшим образом использовал шансы для контратак. Процент единоборств в сезоне у него откровенно слабый – 23.

Для сравнения: Дзюба выигрывает 41% борьбы. При этом Артем лучший в лиге по ключевым пасам (2 острых паса за 90 минут) и один из лучших по обводкам (в среднем 2 удачных попытки за 90 минут). Ближайшие из остальных форвардов – Ари (1,5 ключевых передачи) и Полоз (1,4 удачных обводки). Это еще раз к тому, насколько серьезна для сборной потеря Дзюбы. Он незаменим.

За Ари говорят две вещи: потрясающая форма (каждые 70 минут он совершает результативное действие, лучший результат в лиге) и умение работать корпусом. У бразильца есть проблемы с единоборствами (27%), но если мяч уже внизу, укрыть его и подождать полузащиту он сможет прекрасно.

Через год, если все пройдет без эксцессов, Чалов будет сильнее Ари в разы, в десятки раз. И важно наигрывать его в той или иной роли в сборной. Но пока, думается, к роли первого форварда в матче с Германией он не готов – ни по опыту, ни по силовым качествам. Второго форварда, который станет действовать из глубины, вероятно, исполнит либо Алексей Миранчук, набравший хорошую форму, либо Ионов. Ростовчанин очень качественно показал себя против Швеции и Турции. Правда, в последних турах он несколько сбавил.

Что будет, если Черчесов все-таки выберет схему с 4 защитниками?

Глобальных изменений не случится. Скорее всего, Рауш сядет в запас, а Кудряшов (если не травма) полноценно уйдет на левый фланг. Он сильнее в оборонительных действиях. Пара опорников Кузяев - Газинский останется той же, Ерохин передвинется чуть выше - либо на правый фланг, либо в центр (если сыграет Ионов). Слева появится, например, Антон Миранчук, а под нападающим - его брат Алексей. Либо Ерохин, если опять же - появится Ионов в качестве флангового игрока.

Напомним, что прямую трансляцию матча Германия-Россия смотрите на matchtv.ru в четверг, 15 ноября, начиная с 22:40 по Москве!

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Евгения Новоженина, РИА Новости/Григорий Сысоев

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