«Уфа» - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты

«Уфа» принимает «Спартак» в матче 14-го тура.

2018-11-11T13:47:44+03:00 «Уфа» принимает «Спартак» в матче 14-го тура.

После 13 игр у «Спартака» 19 очков и 9 место, у «Уфы» - 11 очков и 15 место

В последних 5 матчах «Уфа» победила лишь однажды – «Енисей» еще в конце сентября, «Спартак» за 5 последних игр одержал две победы – над «Анжи» (1:0) в Кубке и «Рейнджерс» (4:3) в Лиге Европы

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Луис Адриано

Статистика и текстовая трансляция

Футбол. Уфа - Спартак. Российская Премьер-лига. 14 тур

Лучшие моменты:

Удар Ханни в перекладину

Опасный рикошет после удара Фернандо

Живоглядов упускает возможность открыть счет

Мяч после удара Попова летит рядом со штангой

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