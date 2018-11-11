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«Уфа» - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты

13:47
«Уфа» - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты
Рауль Рианчо / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
«Уфа» принимает «Спартак» в матче 14-го тура.
  • После 13 игр у «Спартака» 19 очков и 9 место, у «Уфы» - 11 очков и 15 место
  • В последних 5 матчах «Уфа» победила лишь однажды – «Енисей» еще в конце сентября, «Спартак» за 5 последних игр одержал две победы – над «Анжи» (1:0) в Кубке и «Рейнджерс» (4:3) в Лиге Европы

  • Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун

    Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Луис Адриано 

  • Статистика и текстовая трансляция
Футбол. Уфа - Спартак. Российская Премьер-лига. 14 тур

Лучшие моменты:

 Удар Ханни в перекладину

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Опасный рикошет после удара Фернандо

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Живоглядов упускает возможность открыть счет

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Мяч после удара Попова летит рядом со штангой

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