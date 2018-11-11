«Уфа» - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты
- После 13 игр у «Спартака» 19 очков и 9 место, у «Уфы» - 11 очков и 15 место
- В последних 5 матчах «Уфа» победила лишь однажды – «Енисей» еще в конце сентября, «Спартак» за 5 последних игр одержал две победы – над «Анжи» (1:0) в Кубке и «Рейнджерс» (4:3) в Лиге Европы
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Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун
Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Луис Адриано
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Удар Ханни в перекладинуОткрыть видео
Опасный рикошет после удара ФернандоОткрыть видео
Живоглядов упускает возможность открыть счетОткрыть видео
Мяч после удара Попова летит рядом со штангойОткрыть видео
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