Футбольный Хэллоуин в Черкизове. Как «Локо» побеждал «Енисей»

Главные кадры с матча 1/8 финала Кубка России.

2018-11-01T12:03:44+03:00 Главные кадры с матча 1/8 финала Кубка России.

Эти нарисованные слезы вчера больше пригодились бы гостям, чтобы скрыть настоящие. «Енисей» вылетел из Кубка. Как тут не плакать?

На стадионе было очень холодно. Прикрыть красный нос можно, например, устрашающей маской. Тоже красной, разумеется.

Ну, или просто на красном нарисовать черный нос. Практично и по-хэллоуиновски.

С таким выражением лица тренеры очень редко смотрят, как забивают четыре гола в ворота твоей команды. Но Аленичев практикует.

Миранчук ждет когда Дугалич упадет на Эдера или мяч упадет на спину Дугаличу.

Немного ММА.

Эдер забивает с пенальти и открывает счет. Тогда еще никто не знал, что веселье только начинается.

Юрченко сбился со счета. За четыре дня пропустить 7 голов от железнодорожников – пострашнее тыквенных черепов.

Коченков вчера пропустил с пенальти, чем хоть немного порадовал 60 красноярских фанатов в гостевом секторе.

Фейерверк в честь победы. Эх, посмотреть бы на такой в Лиге чемпионов.

«Локо» — сила. По крайней мере в 1/8 Кубка России.

Кубок России. 1/8 финала

«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (2:0)

Голы: Эдерзиту, 13 (с пенальти) (ВИДЕО). Миранчук Ан., 39 (ВИДЕО), 57 (ВИДЕО). Миранчук Ал., 48 (ВИДЕО). — Кутьин, 85 (с пенальти) (ВИДЕО).

Удаление: Крыховяк, 72.

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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