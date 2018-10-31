Страшнее, чем Хэллоуин: команда Аленичева пропускает четыре от «Локо». Видео

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
09:00
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов [16+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии. Э. Андерс - Т. Сантос [16+]
13:35
Новости.
13:40
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) [0+]
15:40
Команда мечты. [12+]
15:55
Новости.
16:10
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара.
18:10
Новости.
18:15
Все на футбол!.
18:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
20:55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала)
21:55
Все на футбол!.
22:25
Новости.
22:30
Команда мечты. [12+]
23:00
Все на Матч!.
23:40
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) [0+]
01:40
Вся правда про.... [12+]
02:10
Легенда о Брюсе Ли. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Несвободное падение. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Олимп - Кубок России

Страшнее, чем Хэллоуин: команда Аленичева пропускает четыре от «Локо». Видео

31 октября 19:15
Страшнее, чем Хэллоуин: команда Аленичева пропускает четыре от «Локо». Видео
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
«Енисей» прощается с Кубком России.

Факты о матче:

  • «Локомотив» вновь разгромил сибиряков (4:1). И вышел в 1/4 Кубка. 
  • Дубль на счету Антона Миранчука, по голу забили Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов.
  • Мяч престижа у гостей положил Александр Кутьин. 
  • Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев, Эдер.

  • Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Вот это начало! Один из первых ударов «Локо» - и сразу штанга! 

Открыть видео

А теперь Жемалетдинов попадает в перекладину!

Открыть видео

1:0! Эдер забивает с пенальти. Все к этому и шло.

Открыть видео

2:0!!! А вот и второй! Забивает Антон Миранчук.

Открыть видео

3:0!!! Во втором тайме на поле появляется брат Антона Алексей и забивает третий.

Открыть видео

4:0. Вновь в ударе Антон Миранчук, и это уже форменный разгром.

Открыть видео

Страсти наколяются. Поле покидает Крыховяк.

Открыть видео

4:1. Забивает Кутьин! Верим в камбэк красноярцев? 

Открыть видео

4:2?! Эх, нет. Кутьин сыграл рукой.

Открыть видео

На этом все. «Енисей» не смог, а «Локо» выходит в четвертьфинал Кубка. Зато после матча Аленичеву вручили подстаканник.

Открыть видео

Комментарии после матча:

Юрий Семин: «Про меня слухи ходят уже третий год, но ничего – сижу. Аленичев – молодец»

Дмитрий Аленичев: «Победила более сильная команда, имевшая большое преимущество»

Антон Миранчук: «Поймали «Енисей» на ошибке, мне оставалось только исполнить удар»

Евгений Алдонин: «Для Тугарева очень важно, что Семин дает ему играть в Кубке России»

Илья Геркус: «Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше»

Анатолий Мещеряков: «Порадовало то, как прилично играла молодежь»

Смотрите также:

Детство, картошка, прощальный матч. Что связывает Аленичева и «Локо»

Валерий Баринов: «Не сомневаюсь, что вылет из Кубка России не входит в планы «Локомотива»

»Все вопросы решала мама». Антон Миранчук – о семье, киберспорте и дружбе с Тарасовым

»Локомотив» призвал болельщиков посетить матч Кубка России в костюмах для Хэллоуина, пообещав скидку на билеты

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+