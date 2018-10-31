Страшнее, чем Хэллоуин: команда Аленичева пропускает четыре от «Локо». Видео
Факты о матче:
- «Локомотив» вновь разгромил сибиряков (4:1). И вышел в 1/4 Кубка.
- Дубль на счету Антона Миранчука, по голу забили Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов.
- Мяч престижа у гостей положил Александр Кутьин.
- Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев, Эдер.
Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Вот это начало! Один из первых ударов «Локо» - и сразу штанга!
А теперь Жемалетдинов попадает в перекладину!
1:0! Эдер забивает с пенальти. Все к этому и шло.
2:0!!! А вот и второй! Забивает Антон Миранчук.
3:0!!! Во втором тайме на поле появляется брат Антона Алексей и забивает третий.
4:0. Вновь в ударе Антон Миранчук, и это уже форменный разгром.
Страсти наколяются. Поле покидает Крыховяк.
4:1. Забивает Кутьин! Верим в камбэк красноярцев?
4:2?! Эх, нет. Кутьин сыграл рукой.
На этом все. «Енисей» не смог, а «Локо» выходит в четвертьфинал Кубка. Зато после матча Аленичеву вручили подстаканник.
Комментарии после матча:
Юрий Семин: «Про меня слухи ходят уже третий год, но ничего – сижу. Аленичев – молодец»
Дмитрий Аленичев: «Победила более сильная команда, имевшая большое преимущество»
Антон Миранчук: «Поймали «Енисей» на ошибке, мне оставалось только исполнить удар»
Евгений Алдонин: «Для Тугарева очень важно, что Семин дает ему играть в Кубке России»
Илья Геркус: «Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше»
Анатолий Мещеряков: «Порадовало то, как прилично играла молодежь»
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