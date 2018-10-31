Страшнее, чем Хэллоуин: команда Аленичева пропускает четыре от «Локо». Видео

«Енисей» прощается с Кубком России.

2018-10-31T19:15:16+03:00 «Енисей» прощается с Кубком России.

Факты о матче:

«Локомотив» вновь разгромил сибиряков (4:1). И вышел в 1/4 Кубка.



Дубль на счету Антона Миранчука, по голу забили Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

Мяч престижа у гостей положил Александр Кутьин.

Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев, Эдер.

Коченков, Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев, Эдер. Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Вот это начало! Один из первых ударов «Локо» - и сразу штанга!

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А теперь Жемалетдинов попадает в перекладину!

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1:0! Эдер забивает с пенальти. Все к этому и шло.

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2:0!!! А вот и второй! Забивает Антон Миранчук.

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3:0!!! Во втором тайме на поле появляется брат Антона Алексей и забивает третий.

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4:0. Вновь в ударе Антон Миранчук, и это уже форменный разгром.

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Страсти наколяются. Поле покидает Крыховяк.

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4:1. Забивает Кутьин! Верим в камбэк красноярцев?

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4:2?! Эх, нет. Кутьин сыграл рукой.

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На этом все. «Енисей» не смог, а «Локо» выходит в четвертьфинал Кубка. Зато после матча Аленичеву вручили подстаканник.

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Комментарии после матча:

Юрий Семин: «Про меня слухи ходят уже третий год, но ничего – сижу. Аленичев – молодец»

Дмитрий Аленичев: «Победила более сильная команда, имевшая большое преимущество»

Антон Миранчук: «Поймали «Енисей» на ошибке, мне оставалось только исполнить удар»

Евгений Алдонин: «Для Тугарева очень важно, что Семин дает ему играть в Кубке России»

Илья Геркус: «Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше»

Анатолий Мещеряков: «Порадовало то, как прилично играла молодежь»

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