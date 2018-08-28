Кто сыграет за сборную, ясно. Неясно, во что

Обозреватель «Матч ТВ» пытается угадать за эволюцией состава эволюцию идеи.

Вчера немного бомбануло: Станислав Черчесов объявил состав сборной нового созыва. Стоцкий? Ионов? Шунин? Нойштедтер? Что, опять?

Пищи для ума и особенно для разговоров появилось много. Как они вообще? Впишутся ли? А может, на подменку? И где Миранчуки?

Кадры, впрочем, не только решают, но и затмевают все. В их тени, на мой взгляд, остался важный вопрос: игровая идея. Люди определяют многое, но на минувшем чемпионате мира в игре и результате сборной России, согласитесь, преобладала идея. Она обыгрывала саудовцев и испанцев, она выводила нас в четвертьфинал, она превратила в ядерные боеголовки Игнашевича и Дзюбу.

Как с идеей на этот раз?

Наивно, тараща глаза в список вызванных, прогнозировать тактику на матч с турками и чехами сложно. Но от самих наших соперников зайти можно. От их уровня, который для нас чем-то в новинку.

Аравия и Египет – уже взятая, причем не самая высокая, высота. С ними состоялось, с ними ясно, как. Хорваты, Уругвай, Испания – противоположный полюс, стратосфера, но с ними тоже относительно понятно: включай режим «Дзюба», выходи умирать, ни пяди родной земли и все такое.

А эти – средненькие, турки с чехами. Причем первые официальные, пусть даже у Лиги наций неочевидная ценность, а вторые товарищеские. Но побеждать, кажется, все равно надо (почему «кажется» – чуть ниже). Как мы сыграем против таких?

До сих пор сборная не являла нам примеров эффективной или просто внятной тактики против середняков ее же уровня. Это не упрек – констатация. Попадись они нам на ЧМ, где была топовая готовность и была идея, мы узнали бы, чем вскрывать консервные банки данного образца. Но соперников калибра турок и чехов на ЧМ у сборной России не было. А теперь есть. Зато нет топовой готовности, и неясно с идеей.

Отсиживаться? Давить? Разрушать? Созидать?

Дзюбу и стандарты, понятно, никто не отменял. Но та ли это идея, чтобы считать ее единственной на годы? А если нет, на чем базировать другую? И на ком? На полузащите, собранной, на первый взгляд, несколько винегретно? Краях Рауше и Фернандесе?

Речь, строго говоря, не только о двух предстоящих матчах, а обо всем двухлетнем цикле. Как мы проживем его со сборной, эстетически и турнирно? Состав может много раз меняться и оптимизироваться, но чего нам ждать от национальной команды помимо выхода, разумеется, на Евро-2020? Будет ли это радость, предчувствие свиданий, «биток» на трибунах даже в матчах с аутсайдерами, громкие выигрыши у фаворитов?

Или два предстоящих года станут похожими на предыдущие, когда ежик упорно не выходил из тумана, что-то там загадочно делая, а потом вдруг появился на людях, вынул ножик и давай кромсать?

Вас какой вариант устраивает? И самое главное – какой правильный?

Черчесов во многих послематчевых интервью проводил мысль: не будь двух предыдущих лет – и он не изучил бы характеров. Не прочувствовал бы, что Газинский, к примеру, для его команды важней Миранчуков, а важней Дзюбы вообще сложно кого-то представить.

И ведь именно характеры вывели наших в четвертьфинал. Возможно, для их изучения и стоило пожертвовать ясностью в предыдущие пару лет, обзавестись накануне домашнего ЧМ беспобедной серией, погрузить народ с его предчувстсвиями в заметный скепсис. Ничего, посомневались немного – но в итоге-то все красиво вышло!

Теперь в сборной снова полно новых или эпизодических людей. Значит ли это, что и на их характеры будет потрачено два похожих года?

Тренеру всяко виднее. Базовый уровень стройки, не видимый из-за забора, закладывается дольше всего остального. А уже потом на фундаменте стремительно растут этажи. Так было и со сборной-2018, заимевшей свое лицо только поздней весной, причем для всех это стало большой неожиданностью. Но как знать, может, мы просто недооцениваем два предыдущих года, считая их туманными, в то время как на самом деле они были командообразующими.

Ну, теперь об обещанном «кажется». Если счесть правильной предыдущий период жизни сборной, выигрывать у чехов с турками не так уж и обязательно. Строго говоря, ни один из матчей, кроме официальных отборочных к ЧЕ-2020, не будет значить ровным счетом ничего. Ознакомление с характерами, пробы, кастинг, эксперименты и т.д. Еще и «физика» к этому подталкивает: за три-четыре дня сборов штаб Черчесова не успеет вложить в команду то, что было вложено в нее в мае. Закладывать нулевой цикл в таких условиях можно, выдавать топ-матчи – крайне сложно.

Но готовы ли к подобному графику болельщики? Эквивалентен ли месяц счастья двум годам неизвестности? И точно ли сборная снова выберет путь ежика в тумане? Или врубит с первых матчей максималку, делая ставку на результат здесь и сейчас, а не возможно и потом?

Вариант номер два, несомненно, интересней.

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов