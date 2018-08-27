«Есть ли смысл трогать Смолова?» Черчесов объясняет выбор состава

Главный тренер сборной России называет причины вызова одних футболистов для подготовки к матчам против Турции и Чехии и невызова других.

- Новый состав неочевиден. С чем связан выбор именно этих игроков?

- Мы внимательно смотрим, кто и как играет прямо сейчас. У нас нет времени готовить игроков, смотрим, как они выглядят в данный момент в своих клубах.

- Кутепов ни одного матча не сыграл в РПЛ в новом сезоне.

- Нас это не радует. Но он основной игрок сборной. Плюс его позиция дефицитная.

По Смолову? Федор перешел в другую команду, и решили пока его не дергать. Не будем трогать футболиста, пускай там проявляет себя, чтоб и нам был полезен. В последнее время вокруг него много шума. Мы так и с Артемом [Дзюбой] делали, когда он перешел в «Арсенал». Так есть ли смысл трогать Смолова?! Тем более мы не можем ему гарантировать место в основе. Неправильно дергать и не давать возможность сыграть. После ЧМ я с ним не общался.

- А с кем из игроков общались?

- С Джикией - сегодня. Игнашевич только что был у меня. Общался и с Головиным по его физическому состоянию. Стараемся поддерживать связь - или я, или кто-то из тренерского штаба. Понятно, если у кого-то из игроков травма, то лучше ему позвонит врач, который в этом разбирается.

- Почему в списке нет Акинфеева?

- С Игорем разговаривал пару дней назад. У него плановый медосмотр в Германии, посмотрят его колено.

- Акинфеев вскоре завершит карьеру в сборной?

- Ну, эту тему мы не разговаривали. Могу лишь сказать, что он едет на плановое обследование и не участвует в сборе по этой причине.

- Как относитесь к Лиге наций?

- Сейчас мы во второй корзине, но хотим попасть в первую, получить путевку на Евро. Это наша спортивная задача, о которой никто не забывает. На подготовку времени мало. Поэтому вызываем игроков, которые на сегодняшний день уже готовы.

- Кто будет капитаном сборной?

- Это вы узнаете из прессы.

- Уточните по Заболотному. Неожиданно видеть его в составе.

- В прошлом году он не мог себя найти. Однако сейчас полезен своей команде: и с первых минут, и на замене. Хорошо играет и вместе с Дзюбой. Ситуация может измениться, но, исходя из сегодняшнего состояния Антона, мы приняли такое решение. Мы не хотим что-то кардинально обновлять, но ситуация заставляет. Если б было 20 постоянно готовых футболистов, то мы были бы счастливы, а вам не о чем было бы писать. Если обычно перед большим турниром мы можем на три недели всех собрать и поднять общий потенциал, то сейчас такой возможности нет. Сезон в РПЛ только стартовал, но уже понятно, кто хуже, а кто лучше. Самое главное - нынешние кондиции игроков.

В сборной нет забронированных мест. Кто себя проявляет, того и стараемся привлечь. Шунин прошлый сезон играл на хорошем уровне, хорошо начал и нынешний. По-моему, все объективно.

- Понятно, что после ЧМ внимание к сборной со стороны болельщиков будет особым. Планируете работать с игроками с точки зрения психологии?

- Футболисты к этому готовы, с ними мы говорим на профессиональные темы, есть определенный вектор общения. И до ЧМ к нам было внимание, но негативное.

- Как узнаете о состоянии игроков?

- У нас прямой контакт со всеми клубами. Стараемся ничего не упускать, посещаем матчи.

- Нойштедтер был расстроен, что вы не привлекли его на ЧМ. Выложил пост у себя в соцсетях...

- Было бы странно, если б он выложил флаг России и написал: «Как же я рад, что не попал на чемпионат мира!» Мы видели несколько его игр, Роман смотрелся нормально. Сборная играет против Турции, и у Нойштедтера есть большой шанс поучаствовать в этой встрече.

- Изменения в тренерском штабе будут?

- Будет помогать Игнашевич, посещать тренировки сборной. Сегодня у него есть работа в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года, однако пока он к этому не готов. Он парень умный, мы не можем проходить мимо таких.

- Когда вы только возглавили сборную, первый матч был против Турции. Ощущения такие же?

- Да, пожалуй, те же. И тогда мы вызывали футболистов после Евро, которые были не в оптимальном состоянии. Сейчас после ЧМ ситуация похожая. Будет неправильно выдергивать игроков из их клубов, им предстоят матчи в еврокубках. Помогая клубам, мы помогаем себе, и об этом нас никто не просил. Могу сказать, что, если бы Ташаев не был травмирован, то был бы в составе.

Список из 25 футболистов

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба – «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Рамиль Ситдиков