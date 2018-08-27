РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
16:00 Все на Матч!.
16:00
Все на Матч!.
16:30
Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Челси" [0+]
18:30
КХЛ. Разогрев. [12+]
18:50
Новости.
18:55
Все на Матч!.
19:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
20:25
Новости.
20:35
"Зенит" - "Спартак". Live. До матча. [12+]
20:55
Тотальный футбол.
21:55
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
23:55
Все на Матч!.
00:25
Класс 92. [12+]
02:15
Неваляшка. [12+]
04:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция из Великобритании. К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс [16+]
05:45
Десятка!. [16+]
06:05
TOP-10 UFC. Противостояния. [16+]
06:30
Спорт за гранью. [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
11:00
Тотальный футбол. [12+]
12:00
КХЛ. Разогрев. [12+]
12:20
Новости.
12:30
Все на Матч!.
13:00
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик [16+]
15:00
TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих приёмов. [16+]
15:25
Новости.
15:30
Все на Матч!.
16:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Есть ли смысл трогать Смолова?» Черчесов объясняет выбор состава

Ульяна Аксёнова
15:28
«Есть ли смысл трогать Смолова?» Черчесов объясняет выбор состава
Главный тренер сборной России называет причины вызова одних футболистов для подготовки к матчам против Турции и Чехии и невызова других.

- Новый состав неочевиден. С чем связан выбор именно этих игроков?

- Мы внимательно смотрим, кто и как играет прямо сейчас. У нас нет времени готовить игроков, смотрим, как они выглядят в данный момент в своих клубах.

- Кутепов ни одного матча не сыграл в РПЛ в новом сезоне.

- Нас это не радует. Но он основной игрок сборной. Плюс его позиция дефицитная.

По Смолову? Федор перешел в другую команду, и решили пока его не дергать. Не будем трогать футболиста, пускай там проявляет себя, чтоб и нам был полезен. В последнее время вокруг него много шума. Мы так и с Артемом [Дзюбой] делали, когда он перешел в «Арсенал». Так есть ли смысл трогать Смолова?! Тем более мы не можем ему гарантировать место в основе. Неправильно дергать и не давать возможность сыграть. После ЧМ я с ним не общался.

- А с кем из игроков общались?

- С Джикией - сегодня. Игнашевич только что был у меня. Общался и с Головиным по его физическому состоянию. Стараемся поддерживать связь - или я, или кто-то из тренерского штаба. Понятно, если у кого-то из игроков травма, то лучше ему позвонит врач, который в этом разбирается.

- Почему в списке нет Акинфеева?

- С Игорем разговаривал пару дней назад. У него плановый медосмотр в Германии, посмотрят его колено.

- Акинфеев вскоре завершит карьеру в сборной?

- Ну, эту тему мы не разговаривали. Могу лишь сказать, что он едет на плановое обследование и не участвует в сборе по этой причине.

- Как относитесь к Лиге наций?

- Сейчас мы во второй корзине, но хотим попасть в первую, получить путевку на Евро. Это наша спортивная задача, о которой никто не забывает. На подготовку времени мало. Поэтому вызываем игроков, которые на сегодняшний день уже готовы.

- Кто будет капитаном сборной?

- Это вы узнаете из прессы.

- Уточните по Заболотному. Неожиданно видеть его в составе.

- В прошлом году он не мог себя найти. Однако сейчас полезен своей команде: и с первых минут, и на замене. Хорошо играет и вместе с Дзюбой. Ситуация может измениться, но, исходя из сегодняшнего состояния Антона, мы приняли такое решение. Мы не хотим что-то кардинально обновлять, но ситуация заставляет. Если б было 20 постоянно готовых футболистов, то мы были бы счастливы, а вам не о чем было бы писать. Если обычно перед большим турниром мы можем на три недели всех собрать и поднять общий потенциал, то сейчас такой возможности нет. Сезон в РПЛ только стартовал, но уже понятно, кто хуже, а кто лучше. Самое главное - нынешние кондиции игроков.

В сборной нет забронированных мест. Кто себя проявляет, того и стараемся привлечь. Шунин прошлый сезон играл на хорошем уровне, хорошо начал и нынешний. По-моему, все объективно.

- Понятно, что после ЧМ внимание к сборной со стороны болельщиков будет особым. Планируете работать с игроками с точки зрения психологии?

- Футболисты к этому готовы, с ними мы говорим на профессиональные темы, есть определенный вектор общения. И до ЧМ к нам было внимание, но негативное.

- Как узнаете о состоянии игроков?

- У нас прямой контакт со всеми клубами. Стараемся ничего не упускать, посещаем матчи.

- Нойштедтер был расстроен, что вы не привлекли его на ЧМ. Выложил пост у себя в соцсетях...

- Было бы странно, если б он выложил флаг России и написал: «Как же я рад, что не попал на чемпионат мира!» Мы видели несколько его игр, Роман смотрелся нормально. Сборная играет против Турции, и у Нойштедтера есть большой шанс поучаствовать в этой встрече.

- Изменения в тренерском штабе будут?

- Будет помогать Игнашевич, посещать тренировки сборной. Сегодня у него есть работа в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года, однако пока он к этому не готов. Он парень умный, мы не можем проходить мимо таких.

- Когда вы только возглавили сборную, первый матч был против Турции. Ощущения такие же?

- Да, пожалуй, те же. И тогда мы вызывали футболистов после Евро, которые были не в оптимальном состоянии. Сейчас после ЧМ ситуация похожая. Будет неправильно выдергивать игроков из их клубов, им предстоят матчи в еврокубках. Помогая клубам, мы помогаем себе, и об этом нас никто не просил. Могу сказать, что, если бы Ташаев не был травмирован, то был бы в составе.

Список из 25 футболистов

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба – «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Рамиль Ситдиков

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+