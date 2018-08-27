Станислав Черчесов: «Поддерживайте сборную! У нас обратной дороги нет»

Одним из спикеров на форуме «Территория бизнеса», прошедшем 27 августа в Москве, стал Станислав Черчесов, который дал публичное интервью генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки. Приводим самые важные высказывания главного тренера сборной России.

О характере на ЧМ-2018

«За два года нам удалось подобрать тех футболистов, которые играли друг за друга. Мы были почти 60 дней вместе, на большом турнире находились под серьезным давлением. Если бы мы не разобрались с характерами игроков на чемпионате мира, не было бы той команды. В этом плане нам удалось создать коллектив. Благодарен ребятам, которые выполняли наши требования. Не знаю, насколько они были правильными, но раз чемпионами мира мы на стали, значит, что-то не так сделали. Шанс будет – исправимся».

Об отношении к достижениям сборной

«Есть успех эмоциональный, а есть успех спортивный. Эмоции мы вам дали, но если я спортсмен, успех – это медаль на шее. Первый шаг к успеху мы сделали. Сегодня я объявлял состав сборной на матч с Турцией. Кстати, и предыдущий цикл тоже начинался с Турции. Кто-то уже закончил в сборной, а кто-то, наоборот, уже дает нам информацию, чтобы их привлекать. Поэтому опять все начинается сначала. Жить в спорте прошлым невозможно. Всем хочется выигрывать, и мне в том числе. Это приятная, красивая история, но она в прошлом. Все остальное нас ждет впереди. Поэтому поддерживайте нас – у нас точно обратной дороги нет».

Про детей, таланты и трудоголизм

«Да, в футбол приходят дети с талантами. Но я слово «талант» не люблю. Я все время говорю: способности. Главный талант – умение работать, это самое важное. Но и трудоголизм должен быть здоровым. Надо уметь быть хорошим, когда надо. На ЧМ так и случилось. Аргентинцы сильнее нас, но поехали домой. Так что нужно уметь подвести себя к определенному знаменателю в нужное время и выдать свой максимум».

О стиле управления коллективом

«Мой стиль управления? Я делаю это спокойно. Если ты управляешь, надо верно подбирать людей. Набрав, я никогда никого не контролирую. Если поручил что-то – знаю, что это окажется исполнено. Нужно знать, с кем ты работаешь, и по дружбе никого не брать. Мне порой говорят: «Возьми того-то или того-то». Я всегда отвечаю: «А работать-то с ними кто будет?» У каждого должен быть свой участок ответственности. Но если я из-за кого-то не сплю, его у меня никогда не будет».

Формула успеха

«Когда приехал в Польшу – совершено другую страну, – первым делом спросил у переводчика: «Что я не должен тут делать? Что тут запрещено?» Вот с этого я начал. А если ты знаешь, что не надо делать, и все равно делаешь, значит, что-то не так. Это я и называю формулой успеха».

Фото: пресс-служба университета «Синергия», globallookpress.com, Эдгар Брещанов / Василий Пономарёв / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Сергей Гунеев

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