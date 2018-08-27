Состав сборной: гвардия ЧМ-2018 на особом положении

Не мешайте «воинам Дзюбы» спокойно нести службу дальше.

Всегда существуют обстоятельства непреодолимой силы, и тренер сборной ограничен в своем выборе их рамками. Но отсутствие того или иного футболиста из-за травм и плановых медосмотров не мешает увидеть основную идею состава.

Идея сентябрьского списка сборной России ясна, как народная мудрость отечественного футбола: победный состав не меняют. На домашнем чемпионате мира наша команда выиграла больше, чем трофей, ведь она завоевала любовь. Это надо сберечь. «Воины Дзюбы» за вычетом отставников – Игнашевича, Жиркова, Самедова – по-прежнему в строю.

Жизнь больше не заставляет тренерский штаб вести большой селекционный эксперимент. Хотя и тогда, в годы контрольных матчей, Черчесов отрицал сугубое вмешательство в естественные процессы. Из его комментариев выходило, что карьеры футболистов сеются, всходят и колосятся без его принуждения. Ему оставалось лишь вовремя разобраться в перспективности тех или иных побегов и повязать их в снопы.

Но кое-что неуловимо изменилось. Ведь урожай собран, и теперь его приходится немножко стеречь. Главное, в чем это проявилось, - отсутствие в команде Федора Смолова.

Официальное объяснение про адаптацию в новом клубе не убеждает. Послушайте, речь идет об основном нападающем сборной. Человеке, который забивал по 20 два года подряд. Взрослом игроке, который сменил клуб, но не страну, а забить уже успел и за ту команду, которую покинул, и за ту, в которую пришел. С его адаптацией в «Локомотиве» нет ровно ни одной проблемы. Интересно, что Черышев тоже поменял команду, впервые сыграл за нее 25 минут и получил вызов, а забивающему Смолову выдана справка об освобождении от физкультуры. А ведь футболист первой обоймы сборной, если Смолов остается таковым, сигнал поддержки и веры от штаба национальной команды получает, скорее, в виде вызова, чем в форме разрешения пропустить сбор.

В чем же истинная причина решения обойтись без Смолова? Плохо, если это желание создать комфортные условия для Артема Дзюбы. Возможно, самому любимому футболисту России так действительно удобнее. Но в этом случае тренерский штаб сам лишает себя одного из рычагов влияния на игру. Он похож на рычаг ручного тормоза, который можно отпустить, когда мотор рвущегося в бой запасного уже набрал нужные обороты. Таким мы видели Дзюбу, выходящего на поле из-под Смолова. Теперь Дзюбу со скамейки будут покалывать вызывающими взглядами Заболотный и Полоз. Хорошие нападающие, но пока второго выбора.

Правда, в этом проявился один из принципов Черчесова, педагогический. Тренер сборной и прежде не игнорировал негативный общественный фон вокруг игроков, и, например, оставлял вне списка Кокорина, когда чисто футбольных оснований для этого не набиралось. Зато существовал нездоровый ажиотаж в социальных сетях, и Черчесов давал волне время улечься. Так что у версии, будто Смолова действительно сейчас берегут от раздражения по поводу его нескладной «паненки», все-таки есть основание.

Обойдены молчанием фигуры Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, игроков резервного списка на ЧМ-2018, где так же числились Заболотный, Гильерме и Нойштедтер, которые теперь в состав благополучно вернулись. А спартаковцы больше не нужны. Завершивший карьеру в сборной Жирков оставил свое место Набиуллину и Раушу, но не Комбарову. А в центре поля из Зобнина, Кузяева и Газинского с вариантом в виде Ерохина уже сложился блок, который, очевидно, решено уберечь от лишней конкуренции, как и в случае с атакой.

«Опыт прошлого года подсказывает, что если состояние человека в клубе не самое оптимальное, то через два дня в сборной будет то же самое», - произносит Станислав Черчесов. А из его параллельного комментария другому источнику про положение в «Рубине» Владимира Граната становится понятно, почему Владимир не вызван. Все логично. Но ведь и у вызова Ильи Кутепова, который тоже в клубе не играет, есть своя логика: он из «воинов». А своих – не бросают. И разница между ними, получается, только в том, что на чемпионате мира спартаковец играл, а казанец страховал на лавке.

Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Михаил Киреев, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru